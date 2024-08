Крал Чарлз III имал чудато хоби, което забавлявало покойната кралица Елизабет II

Крал Чарлз винаги е имал склонност към едно от своите „странни“ хобита, които са изумявали и забавлявали майка му, кралица Елизабет II, според кралския експерт Джени Бонд. Кралят е известен с любовта си към природата, като много от инициативите му са съсредоточени около открити пространства.

75-годишният монарх има особена привързаност към лабиринтите. Наскоро той построи нова градина под формата на лабиринт в имението си Royal Sandringham в Норфолк, вдъхновена от сложния лабиринт, на който се радвал като дете.

This stunning drone image, shot by Katielee Arrowsmith for SWNS Media last year, shows The Maze at Dumfries House in Scotland.



The Maze features almost 2000 6ft-high trees and is inspired by the elaborate maze at Sandringham and HRH The Prince of Wales' childhood visits there.

Джени Бонд, бивш кореспондент на BBC Royal, говори с OK! за новия лабиринт на Чарлз, обяснявайки, че покойната кралица би била „развеселена“ да види сина си все още да се отдава на същите забавления, които обичал като малък. Тя също подчерта как лабиринтите на краля ще бъдат част от неговото наследство.

„Сигурна съм, че покойната кралица щеше да се забавлява доста, че нейното малко момче все още се вълнува толкова от едно от необичайните си хобита: да намери изход от лабиринт. Той е прекарвал часове в опити да намери изхода от лабиринта в Сандрингам, когато е бил дете. Този лабиринт беше развален преди години, но сега е възстановен... и е още по-добър," каза Джени пред изданието.

'Thistle' get you lost 🤭



This is the new giant Balmoral maze in the shadow of HM's Scottish residence taking the shape of the country's national flower.



In addition to the maze, renovations are also focused on the Queen's Building at Balmoral Castle, Aberdeenshire.🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Последният лабиринт в Сандрингам е третият кралски лабиринт за 300 години. Чарлз издигна един в Dumfries House в Еършир през 2016 г., включващ пагода в японски стил в сърцето на градината, и друг в Балморал в Абърдийншър, проектиран във формата на националното цвете на Шотландия, магарешкия бодил.

Джени подчерта, че Чарлз много би се радвал да види как внуците му се наслаждават на лабиринтите, докато са малки. Лабиринтите също ще бъдат достъпни за обществеността, предлагайки на кралските ентусиасти шанс да ги изпитат.

Come and get lost in The Maze at Dumfries House! 🌳



We are delighted to announce that The Maze will be open daily from 1pm until 4pm from Friday 11 February to Tuesday 15 February (inclusive) so that families can enjoy it during the school holidays.



1/4 pic.twitter.com/BGfsicyXLA — Dumfries House (@Dumfries_House) February 10, 2022

Джени каза още: „Разбира се, лабиринтите на краля са изключително елегантни и красиви. Чарлз, който обича красотата сред природата, не би ги направил по друг начин."

Лабиринтът във формата на магарешки бодил в Балморал беше тържествено открит през август, докато лабиринтът в Dumfries House беше открит през 2016 г. Новият лабиринт в Сандрингам също вече е отворен за обществеността.