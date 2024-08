Откриха гроб на страховита шаманка, контактувала с мъртвите отпреди 12 000 години (СНИМКИ)

Изследователи попаднаха на уникална находка след откриването на Неолитно селище в Турция, намиращо се при горното течение на река Тигър, стана ясно то проучване, публикувано в списание L'Anthropologie.

Археолозите открили гроб, за който се смята, че е на около 12 000 години. Според експертите на това място е погребана жена, на която съвременниците ѝ искали да попречат да се върне обратно към земния свят.

Изследователите предполагат, че необичайното погребение може да е знак за това, че жената е била "шаманка", която контактувала с духове вселили се в животни. Разглежда се и теорията погребаната да е зомби, тъй като по онова време хората вярвали в бродещите мъртъвци, пише Телеграф.

Мистериозният гроб е открит от д-р Ергюл Кодас и неговия екип от университета в Артъклу в турската провинция Мардин, а разкопките са проведени в могилата Чемка Гоюк.

Според експерти погребаната е била на около 25-30 години и е починала от естествена смърт. Те смятат, че жената е погребана по много нетипичен за времето си начин. Била положена свита на кълбо под глинена постройка, а до нея е имало разположени части на различни животни. След това гробът бил затиснат допълнително и с тежка каменна плоча.

Според изследователите по това време местните не са отглеждали животни. Това ги навело на мисълта, че установените части трябва да са принадлежали на диви животни. Сред тях са череп на зубър, чиято долна челюст е поставена пред краката на жената. В гроба са открити още и крилца на яребица, крака на златка и няколко овчи кости.

„Особеностите в това уникално погребение предполагат, че жената е имала специална роля във връзката между човешкия и животинския свят. А това предполага, че тя може да се е занимавала с практики, които днес свързваме с анимизъм и шаманизъм“, отбелязват археолозите.

