Внучката на Махмуд Абас се омъжи за член на йорданското кралско семейство

Щастливите моменти за кралското семейство на Йордания не спират. След раждането на първата внучка на крал Абдала и съпругата му Раниа, сега един от техните племенници мина под венчилото, пише novini.bg.

Става дума за Аюн, син на принцеса Айша, която е сестра на крал Абдала, и Лена бин Уайл Абас – внучка на президента на Палестина Махмуд Абас.

Сватбата се състоя в Йордания, но за изненада без присъствието на кралското семейство.

The first images have emerged from the wedding of Aoun Juma, the eldest son of HRH Princess Aisha Bint Al Hussein, and Lena Abbas



