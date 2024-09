За първи път: Уловиха гигантски питон да поглъща жива още по-голяма змия (СНИМКИ)

Учени от Бангладеш са документирали как 10-метров бирмански питон поглъща жив ретикулиран питон - безпрецедентна среща на два от най-големите видове змии в света, съобщава Independent.

Изследователите от фермата за диви животни "Акиз" в Читагонг забелязали как бирманският питон се навива плътно около другата змия и я поглъща от опашката

Според доклада, публикуван наскоро в списание "Влечуги и земноводни", на питона са били необходими около два часа, за да погълне напълно жертвата си.

Инцидентът е станал през октомври 2020 г.

