Смениха мястото на концерта на Горан Брегович в Пловдив

Планираният за провеждане концерт на стадион “Христо Ботев” - The best of Goran Bregovic, ще се проведе на нова локация. Това съобщиха организаторите от ПФК “Ботев Пловдив”, като обявиха, че смяната на локацията е необходима и неизбежна.

Музикалното събитие ще се проведе на 11-ти септември, на открито, на територията на Панаира, като концептуално събитието ще запази своята цялост.

„Промяната в местоположението на концерта беше труден, но необходим избор предвид настоящите обстоятелства. Ние се стремим да правим най-доброто за състоянието на стадион „Христо Ботев“ и работим усърдно, за да гарантираме неговото такова в дългосрочен план”, казаха от клуба.

За да осигурят безпроблемното протичане на събитието и да защитят тревното покритие, от клуба взеха решение да преместят концерта в двора на Международния панаир в Пловдив.

“Вярваме, че тази нова локация предлага достатъчно пространство за комфортно и безопасно протичане на събитието, гарантиращо максималното запазване на концепцията на шоуто”, обясняват още те.

Организаторите подчертаха значението на подкрепата на общността за преодоляване на предизвикателствата и продължаване на напредъка на клуба: ”Обръщаме се към всички гости на събитието с молба за разбиране и търпение. Екипът на ПФК “Ботев Пловдив” работи усилено за подобряване на условията на стадион „Христо Ботев“. Междувременно искаме да ви уверим, че правим всичко възможно, за да гарантираме успеха на концерта”.

Всички закупени билети остават валидни за новото местоположение, като за всички закупили седящи, ще бъде осигурена възможност да се възползват от такова. За тези, които все още не са закупили билети - те са достъпни на цени от 70 лева /правостоящи/. Билетите са достъпни в мрежата на Eventim, както и на Grabo.bg Kolezha.bg, и КупиБилети,БГ