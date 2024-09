Рийз Уидърспун се разходи с новото си гадже из Ню Йорк (СНИМКИ)

Рийз Уидърспун и Оливър Хаарман бяха забелязани да се държат за ръце за първи път от началото на връзката им, за която светските издания говорят от известно време.

Звездата от филма “Професия блондинка” и германският финансист, които предизвикаха слухове за връзката си през юли, потвърдиха своите отношения, докато се разхождаха из Ню Йорк в сряда.

48-годишната Уидърспун и 57-годишният Хаарман бяха заснети да излизат от хотел и да се отправят към джип, докато актрисата държеше ръката на своя кавалер. Звездата, която бе заложила на изчистен стил - черна рокля и черни обувки на токчета, изглеждаше в добро настроение по време на разходката.

Що се отнася до финансиста Хаарман, той беше облечен с блейзър в тъмносин цвят, синя риза с копчета, панталон в цвят каки и кафяви обувки.

