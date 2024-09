Затворници приготвиха и сервираха петстепенна вечеря в затвор в Охайо (СНИМКИ+ВИДЕО)

Близо 60 гости присъстваха на специална петстепенна вечеря в стените на поправителния институт Графтън в североизточно Охайо.

Събитието, първото по рода си в историята на щата, демонстрира кулинарните умения на лишени от свобода мъже, които са част от трансформираща програма, целяща да им даде втори шанс в живота.

„Образно това, което се случва, е, че ние преформулираме това, което е възможно в затвора,” обясни главният готвач Брандън Хростовски, основателят на EDWINS, организацията зад програмата. “Какво всъщност се случва? Предстои ни да направим вечеря за 60 души в затвора до нашата градина с нашия клас от над 20 затворници, които правят всичко възможно.”, обясни той преди събитието.

Съставките за ястието са събрани от градината на самия затвор - символ на растеж и ново начало.

“Градината е просто начин наистина да изразим себе си от самото начало, наистина да изразим себе си с това, което готвим, включително кой го приготвя и кой го отглежда. Така че това не е просто градина, нали? Това не е просто хранене. Той говори за много повече”, подчерта Хростовски.

Затворниците в програмата, които изтърпяват присъди, вариращи от краткосрочни до доживотни, научават повече от просто техники за готвене - те също така получават сертификати, необходими за работа в ресторантьорската индустрия след освобождаването.

