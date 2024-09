Почина братът на Майкъл Джексън

На 70-годишна възраст е починал Тито Джексън, брат на Майкъл, основател на култовата банда "Jackson 5".

Предполага се, че той е получил сърдечен удар, докато е шофирал от Ню Мексико до Оклахома, съобщава "Daily Mail", предава БНР.

Официалната причина за смъртта все още не е установена. Очаква се становището на патоанатамите, както и на разследващите власти.

#Developing Tito Jackson has been reported to have suffered a heart attack & has passed away @ the age of 70. Condolences to the entire Jackson family and supporters 💐 🕊️ (Source: @etnow ) pic.twitter.com/so1Y2mfvxq

За последно Тито Джексън е бил сниман на 9 септември в Мюнхен, дни преди смъртта си.

Групата "Jackson 5" е сформирана през 1964 г., като в нея влизат основателите Тито, Джаки и Джърмейн, а по-малките братя Марлон и Майкъл се присъединяват скоро след това.

Тито започва да свири на китара на 10-годишна възраст, след като баща му Джо го хваща да експериментира в дома им.

Tito Jackson, the brother of Michael and Janet Jackson and a singer and guitarist who was part of the highly influential pop bands #TheJackson5 and later #TheJacksons, has died. He was 70. More on his legacy here: https://t.co/9DXDUJsu9K pic.twitter.com/9y2VsnqCb4