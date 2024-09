Как да различите щедростта на мъжа от желанието му за манипулация

Фризьорът на принцеса Даяна разкри за първи път възможно ли е принц Хари да не е син на крал Чарлз III

Ричард Далтън, фризьорът на принцеса Даяна, издаде своите мемоари „It’s All About the Hair“, в които разкрива някои нови тайни от кр ...