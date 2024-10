Учени за първи път откриха животински свят под морското дъно

Изследователи за първи път откриха животински свят, който процъфтява под морското дъно, предаде Асошиейтед прес.

Експедиция до вулканично активен хребет в Тихия океан край Южна Америка разкри охлюви, големи тръбни червеи и други странни същества, които се крият под подводни горещи извори, допълва БТА.

Изследователите отдавна изучават животинските общности в близост до такива хидротермални извори. Мнозина смятаха, че при тези условия могат да оцелеят само микроби и вируси. За тяхна изненада обаче миналото лято подводен робот откри разнообразен живот под изворите.

"Това беше напълно неочаквано", каза съавторът на изследването Сабине Гьолнер от Кралския нидерландски институт за морски изследвания.

Младите животни от горната част на дъното може да преминават през вентилационните отвори, за да се установят в дълбините, предполага тя.

