Жизел Бюндхен на първа разходка с новороденото си бебе (СНИМКИ)

Супермоделът и горда майка Жизел Бюндхен отново привлече вниманието, този път със семейна разходка в слънчево Маями. 44-годишната бразилска красавица беше заснета, докато разхожда новороденото си бебе, едва месец след раждането.

Бившият ангел на Victoria’s Secret носеше малкото си съкровище в бебешка раница, грижливо закрепена към гърдите ѝ. Защитено от яркото слънце, бебето носеше сладка шапчица, която предпазваше личицето му.

Жизел, която водеше и кучето си на каишка, заложи на небрежен, но стилен външен вид – бяла бейзболна шапка, черни слънчеви очила, спортен потник и бежов клин. За удобство супермоделът допълни визията си с бели спортни обувки.

Gisele Bündchen takes newborn on stroll with dog around Miami 1 month after giving birth https://t.co/aLwhXeQ1Za pic.twitter.com/PyY3HiuoZ0