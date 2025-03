Американският комик Конан О'Брайън, който наскоро беше водещ на церемонията за 97-ите награди "Оскар", разкри някои задкулисни тайни, като например какво е позволено и какво не по отношение на заветната статуетка, пише "Скрийн дейли", предава БТА.

О'Брайън получи добри отзиви за дебютната си изява като домакин на "Оскар"-ите. Тази седмица в подкаста си Conan O'Brien Needs A Friend той повдигна завесата над някои от тайните, свързани с най-важната нощ в Холивуд.

Конан O'Брайън разкри как е искал да направи промоционален клип за шоуто, в който той и приблизително 2,7-метрова статуетка "Оскар" са в нещастни отношения в апартамента си. Нацупеният водещ моли полегналата на дивана статуетка да му помогне в домакинската работа.

"Последва шушукане и един от хората от кинокадемията излезе напред и ми каза, че "Оскар"-ът никога не може да бъде в хоризонтално положение. Това ме разби. Уау. Това е нещо като религиозна икона", сподели О'Брайън.

"Oscar can never be horizontal,"



