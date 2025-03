Бихте ли се осмелили да изпробвате тези странни лечения от Средновековието? (ВИДЕО+СНИМКИ)

Средновековните медицински методи винаги са били изпълнени с изненади и загадъчни практики, които днес будят както любопитство, така и недоумение. Изложба в библиотеката на Кеймбриджкия университет представя именно такива куриозни лечебни методи, използвани през Средновековието, като предлага поглед към една епоха, в която медицината се смесва с магия, а лечебните рецепти звучат невероятно.

Едно от най-необичайните лечения е свързано с борбата срещу безплодието. Ръкопис от XV век препоръчва на жените, които не могат да заченат, да използват тестиси от невестулка. Рецептата гласи следното: „Вземете три или четири тестиса от невестулка и половин шепа от растението миши уши. Изгорете ги заедно в глинен съд. След това ги стрийте на прах, смесете ги със сок от същата билка и направете меки хапчета с големината на лешниково ядро. Поставете ги толкова дълбоко във влагалището, че да докосват матката, и ги оставете там за три дни, през които жената трябва напълно да се въздържа от интимен контакт. След тези три дни трябва да има полов контакт с мъж, при което зачеването ще настъпи незабавно“.

