Били Айлиш се преби на сцената

Били Айлиш падна по стълбите в „Медисън Скуеър Гардън“. Тя имаше концерт в четвъртък, когато за пореден път се претърколи на сцената, докато зяпаше наоколо и махаше на публиката, слизайки по стълбите.

Вярна на максимата от всичко да прави новини, Били не пропусна да си покаже синините в мрежата.

#BillieEilish shared a photo of her bruised leg after falling down the stairs while on tour. pic.twitter.com/RDC2OEQOdT