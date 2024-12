„Изберете любовта, не страха“: Кейт Мидълтън с емоционално коледно послание

Принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, отправи трогателно коледно послание, в което призовава за „любов, а не страх“, дни преди провеждането на специалния коледен концерт с песни в Уестминстърското абатство на 6 декември, предава BBC.

В посланието си Катрин изтъква, че коледната история символизира „важността на състраданието и съпричастността“ и подчертава „колко много се нуждаем един от друг, независимо от различията ни“.

Тази година принцесата се сблъска със сериозни здравословни предизвикателства, след като беше диагностицирана с рак и премина през химиотерапия, завършила през септември. Въпреки всичко тя продължава да вдъхновява с посланията си. „Любовта е светлина, която може да заблести ярко, дори в най-тъмните ни времена“, споделя Катрин.

The Princess of Wales’s letter to attendees of next Friday’s carol services.



‘Christmas is one of my favourite times of the year. It is a time for celebration and joy, but it also gives us the opportunity to slow down and reflect on the deeper things that connect us

