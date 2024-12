Анджелина Джоли се появи боса в телевизионно предаване (ВИДЕО)

Анджелина Джоли, известна със стремежа си да избягва публични изяви през последните години, направи изключение и се появи във вечерното шоу на Джими Фелън. Това бе първото ѝ участие в подобен формат за последното десетилетие, което изненада както феновете ѝ, така и водещия.

През последните години Джоли ограничава публичните си изяви, като предпочита да се появява само на филмови премиери или фестивали, свързани с проектите ѝ. Въпреки популярността на вечерните предавания в САЩ, актрисата досега избягваше да участва в тях. Ето защо нейното завръщане в шоуто на Джими Фелън предизвика огромен интерес.

Изненадваща поява... без обувки

С влизането си в студиото Анджелина Джоли веднага привлече вниманието на зрителите, но не само с елегантната си черна рокля. Тя изненада всички с решението си да бъде боса. Джими Фелън не пропусна да се пошегува с това още в началото на разговора, попитайки дали случайно не е забравила обувките си.

Отговорът на актрисата бе съвсем практичен: „Не, вчера си счупих пръста и се опитах да намеря удобни обувки, но в крайна сметка реших да не нося такива.“

Разговор за семейството и кариерата

В интервюто Джоли разкри и подробности за семейството си, споделяйки, че децата ѝ предпочитат да стоят далеч от светлините на прожекторите. Според актрисата някои от шестте ѝ деца – Мадокс (23 г.), Пакс (20 г.), Захара (19 г.), Шайло (18 г.) и близнаците Нокс и Вивиан (16 г.) – проявяват интерес към киното, но в роли зад кадър.

„Те обичат да работят извън фокуса на камерите“, разказва Джоли, добавяйки, че най-голямо желание за уединение има Шайло, която избягва да бъде снимана или интервюирана. „Тя просто не иска вниманието да бъде насочвано към нея,“ споделя актрисата.

Новият филм на Джоли – „Мария“

Причината за появата ѝ в шоуто бе премиерата на последния ѝ филм „Мария“. Джоли, която винаги е впечатлявала с професионализма си, демонстрира и този път, че макар и рядко да се появява в медийното пространство, всяка нейна изява оставя траен отпечатък.

Публиката на Джими Фелън със сигурност ще запомни тази вечер не само заради искрения и забавен разговор, но и заради необичайния избор на обувки... или по-скоро липсата на такива.