Джони Деп отворя бутик в Москва за руската си приятелка

Джони Деп е инвестирал най-малко 500 000 долара в бижутерски бизнес, който неговата „руска приятелка“ Юлия Власова, както е известна в пресата, възнамерява да открие в Москва, съобщава Mash, предава БГНЕС.

Според изданието с парите на актьора 28-годишната рускиня първо ще пусне онлайн магазин и вече планира да отвори бутик в столицата до 2025 г. Съобщава се, че Власова също е инвестирала средствата в проекта, като е продала бизнес за красота в Прага: тя е имала салон за красота в столицата на Чешката република. Самата тя отговори уклончиво на въпроса за откриване на съвместен бизнес с 61-годишния Деп, като обеща да разкаже подробностите по-късно, „когато стане уместно“.

Според съобщения в медиите двойката се е запознала на филмовия фестивал в Кан през лятото на 2021 г. Власова публикува съвместни снимки с Деп в своя Инстаграм, но и двамата не коментираха слуховете за връзка. В същото време в средата на ноември момичето показа пръстен с голям диамант на безименния пръст и обяви, че е сгодена. Тя обаче не разкри самоличността на своя избраник.

