Жизел Бюндхен роди третото си дете

Жизел Бюндхен отново стана майка!

44-годишният бразилски супермодел посрещна на бял свят третото си дете, първо от връзката ѝ Хоаким Валенте, съобщава TMZ.

Все още не са известни повече подробности за новороденото, включително неговият пол и име.

Бюндхен вече е майка на 12-годишната Вивиан и 15-годишния Бенджамин, които споделя с бившия си съпруг – легендарния куотърбек Том Брейди.

Новината за третата бременност на супермоделката бе посрещната с вълнение както от феновете ѝ, така и от близките ѝ. Източник, близък до Бюндхен, сподели пред PEOPLE, че тя е изключително щастлива от началото на този нов етап в живота си: „Тя с нетърпение очакваше този момент и се радва, че най-накрая може да го сподели открито.“

