Мъжът на Риана A$AP Rocky разкри пола на третото им дете

A$AP Rocky изглежда потвърди голямата новина – третото дете, което очаква с Риана, може би е момиче! Всичко това се случи на световната премиера на анимационния филм „Смърфовете“ в Брюксел на 28 юни, където 36-годишният рапър гордо подкрепи любимата си на червения килим.

По време на събитието водещият на Entertainment Tonight Кевин Фрейзър директно попита Rocky: „Това ли е момичето, което чакахте?“ – а отговорът дойде с широка усмивка: „Така е, човече, така е.“

В следващия момент Rocky насочи към камерата кукла на Смърфиета – емблематичният герой, който Риана озвучава в предстоящата анимация – и намигна: „Ето тук, точно тук.“ Фрейзър не се отказа и настоя: „Знаеш какво питам!“, а Rocky отвърна с усмивка, отказвайки да навлезе в повече подробности.

A$AP Rocky appears to reveal the sex of his third child with pregnant Rihanna https://t.co/m0U8GrbQbZ pic.twitter.com/AIBZYxcpri

Риана, с която Rocky от години споделя живота си, блестеше на премиерата, избрала уникален тоалет – светлосиня копринена пола и ефирен топ по поръчка на Chanel, украсени с пайети, кристали и пера. Звездата не скри бременното си коремче и демонстрира блясък и увереност пред фотографите.

Двойката вече има двама синове – RZA (3 г.) и Риот (22 месеца), така че едно момиче би било дългоочаквано попълнение към фамилията.

Само дни преди това Риана и Rocky се появиха и на Мъжката модна седмица в Париж, където заедно с малкия Риот подкрепиха модното шоу на Rocky – AWGE. Видеокадри на British Vogue показаха как певицата пристига на ревюто с момченцето в ръце и сяда на първия ред, а по-късно Rocky гордо вдига сина си на ръце, докато дефилира на финала на събитието.

Rihanna’s 37, pregnant, and this is the most beautiful she’s ever looked. Still peaking, no debate. Argue with a wall. pic.twitter.com/xumz0XUzKf