Карди Би разкри името на третото си дете на фона на нови обвинения към бившия ѝ Офсет

Рапърката Карди Би разкри официално името на третото си дете – момиченце, кръстено Blossom, като същевременно отправи остри критики към бившия си съпруг Офсет в поредица от емоционални изказвания по време на излъчване в X Spaces в петък.

Реакцията ѝ беше предизвикана от изявление на говорител на Офсет пред радиошоуто The Breakfast Club, в което се твърди, че той иска „всичко“ от Карди Би в рамките на текущото им бракоразводно дело. Рапърката подаде молба за развод през юли 2024 г., а тази седмица стана ясно, че Офсет настоява за издръжка от бившата си съпруга.

В излъчването Карди Би заяви, че Офсет, чието истинско име е Киари Кендрел Сифъс, рядко контактува с децата им и почти не е виждал най-малкото – Blossom, родена през септември 2024 г.

„Киари има право да вижда децата. Никога не съм го спирала. Но той не идва. Подведе ги три пъти. Видял е Blossom едва пет пъти. А аз се опитвах да го оправдая“, заяви носителката на „Грами“. Според Карди Би, бившият ѝ съпруг не е виждал децата от март, въпреки че почти всеки ден ги търси по телефона.

„Позволявам му да говори с тях ежедневно. Ако му позволявам това, защо да не му позволя да ги вижда?“, попита тя риторично.

Cardi B claims her ex, Offset, paid nothing for over a year after requesting spousal support from the star. pic.twitter.com/6DM4MFHuk3