Доказаха, че гладиаторите са се били с лъвове

В римския Колизеум и други амфитеатри в градовете, разпръснати из обширната древна Римска империя, гладиаторските зрелища не са изправяли едни срещу други само хора, но и хора и животни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Въпреки наличието на изображения от тези битки в древни мозайки и текстове, действителни физически доказателства досега са откривани трудно. Авторите на ново изследване са установили, че следите от ухапване по таза на мъж, погребан в предполагаемо гробище за гладиатори близо до английския град Йорк, известен в древността като Еборакум, са оставени от едър представител на семейство Котки, вероятно лъв.

Мъжът, за който се смята, че към момента на смъртта си е бил на възраст между 26 и 35 години, изглежда е живял през трети век от н.е., когато Еборакум е бил важен град и военна база в северната част на римската провинция Британия.

Следите от ухапвания дават улики за предполагаемата му смърт на арената.

Lion bites on skeleton provide first evidence of gladiator’s combat with wild beasts https://t.co/7by7dooFjM pic.twitter.com/IUdkiqtPgg