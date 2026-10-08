Литва разполага военни по границата с Калининградска област

Литва засилва охраната на границата си с руския полуексклав Калининград като превантивна мярка, заяви днес министърът на вътрешните работи Мартинас Кателинас, предаде ДПА, съобщи БТА.
Кателинас съобщи, че е поискал от министъра на отбраната Робертас Каунас да изпрати военнослужещи в подкрепа на граничните служители. Той подчерта, че обстановката по границата засега е спокойна и предприетите действия имат изцяло превантивен характер.
Каунас одобри разполагането на армейски части и заяви пред литовското радио, че до 100 военнослужещи ще участват в охраната на границата.
Предвижда се те да останат в района на Калининградска област няколко седмици, като както продължителността на мисията, така и числеността на военните могат да бъдат променени в зависимост от развитието на обстановката.
Литва, която е член на Европейския съюз и НАТО, граничи с руската Калининградска област и с Беларус, близък съюзник на Москва. След началото на руската инвазия в Украйна Вилнюс възприема заплахата за собствената си сигурност като особено сериозна.
И двамата министри посочиха като една от причините за решението инцидент на границата между Латвия и Беларус, при който маскирани лица са направили предполагаем опит да прехвърлят нелегално група мигранти през границата.
Каунас допълни, че разполагането на военните е продиктувано и от общата обстановка в областта на сигурността в региона, както и от признаци за възможна руска мобилизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #18
14:28 08.10.2026
2 Баце
Коментиран от #13
14:28 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Делю Хайдутин
14:29 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 така, така
Не се учат тия хора от историята! Украинците бяха разположили превантивно няколко бригади по границата с Донбас и получиха превантивен удар, от който няма да излезат с цяла държава. Украйна е голяма, но Литва не. И член 5-ти няма да ги спаси.
14:32 08.10.2026
7 И Киев е Руски
14:33 08.10.2026
8 Верно ли бе
14:35 08.10.2026
9 ".че до 100 военнослужещи ще участват.."
1. Батманаускас
2. Суперамаускас
3. Чък Норисаускас
4. Ип Манаускас
Имената на останалите са строго секретни.
14:35 08.10.2026
10 хахаха
14:37 08.10.2026
11 Време е Бункерът да си върне заграбената
14:46 08.10.2026
12 Сериозно?
14:47 08.10.2026
13 Луд омора нема
До коментар #2 от "Баце":само се поти
14:47 08.10.2026
14 Сатана Z
14:48 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 голем смех
14:53 08.10.2026
21 Тенденция
15:35 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.