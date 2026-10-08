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Литва разполага военни по границата с Калининградска област
  Тема: Украйна

Литва разполага военни по границата с Калининградска област

8 Октомври, 2026 14:25 1 194 22

  • нато-
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  • калининград-
  • русия

Литва, която е член на Европейския съюз и НАТО, граничи с руската Калининградска област и с Беларус, близък съюзник на Москва

Литва разполага военни по границата с Калининградска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литва засилва охраната на границата си с руския полуексклав Калининград като превантивна мярка, заяви днес министърът на вътрешните работи Мартинас Кателинас, предаде ДПА, съобщи БТА.

Кателинас съобщи, че е поискал от министъра на отбраната Робертас Каунас да изпрати военнослужещи в подкрепа на граничните служители. Той подчерта, че обстановката по границата засега е спокойна и предприетите действия имат изцяло превантивен характер.

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Каунас одобри разполагането на армейски части и заяви пред литовското радио, че до 100 военнослужещи ще участват в охраната на границата.

Предвижда се те да останат в района на Калининградска област няколко седмици, като както продължителността на мисията, така и числеността на военните могат да бъдат променени в зависимост от развитието на обстановката.

Литва, която е член на Европейския съюз и НАТО, граничи с руската Калининградска област и с Беларус, близък съюзник на Москва. След началото на руската инвазия в Украйна Вилнюс възприема заплахата за собствената си сигурност като особено сериозна.

И двамата министри посочиха като една от причините за решението инцидент на границата между Латвия и Беларус, при който маскирани лица са направили предполагаем опит да прехвърлят нелегално група мигранти през границата.

Каунас допълни, че разполагането на военните е продиктувано и от общата обстановка в областта на сигурността в региона, както и от признаци за възможна руска мобилизация.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 3 Отговор
    Това на снимката е цялата армия на Литва.

    Коментиран от #15, #18

    14:28 08.10.2026

  • 2 Баце

    31 3 Отговор
    "Луд умора нема" и файда от това нема, ама ако откачат некое евро, тогава ги разбирам.

    Коментиран от #13

    14:28 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Делю Хайдутин

    30 2 Отговор
    Че то на Шипка има повече полицаи.

    14:29 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 така, така

    34 4 Отговор
    Трябва да се молят, руснаците действително да разглеждат това разполагане като превантивна мярка.

    Не се учат тия хора от историята! Украинците бяха разположили превантивно няколко бригади по границата с Донбас и получиха превантивен удар, от който няма да излезат с цяла държава. Украйна е голяма, но Литва не. И член 5-ти няма да ги спаси.

    14:32 08.10.2026

  • 7 И Киев е Руски

    27 2 Отговор
    И кой ще ги храни тия седем военни

    14:33 08.10.2026

  • 8 Верно ли бе

    28 1 Отговор
    Ама всичките 15 човека ли са разположили ? Ако е така , работата става сериозна !

    14:35 08.10.2026

  • 9 ".че до 100 военнослужещи ще участват.."

    26 1 Отговор
    И преди някой да се изсмее, да ви кажа кои ще са поименно:
    1. Батманаускас
    2. Суперамаускас
    3. Чък Норисаускас
    4. Ип Манаускас
    Имената на останалите са строго секретни.

    14:35 08.10.2026

  • 10 хахаха

    22 1 Отговор
    ау много страшно - и колко военни е разположила - 200 ....300....добре че германия ги окупира и прати германски танкове и около 5 000 войска та да ги пази от руснаците

    14:37 08.10.2026

  • 11 Време е Бункерът да си върне заграбената

    0 7 Отговор
    Територия

    14:46 08.10.2026

  • 12 Сериозно?

    16 1 Отговор
    И двамата войника ли ще разположат или ще оставят единия на белоруската граница?

    14:47 08.10.2026

  • 13 Луд омора нема

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баце":

    само се поти

    14:47 08.10.2026

  • 14 Сатана Z

    13 1 Отговор
    И колко дивизии е разположила Литва на границата и колко време ще устискат преди да нацапан гащите с кафяво и жълто?

    14:48 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 голем смех

    2 6 Отговор
    Взеха на ботоксовият и Кьонигсберг.

    14:53 08.10.2026

  • 21 Тенденция

    5 0 Отговор
    Скоро ще им се наложи да прекръстят територията от Литва на Литна...

    15:35 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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