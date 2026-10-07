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"Евентуална руска атака срещу НАТО няма да бъде извършена там, където я очакваме"
  Тема: Украйна

"Евентуална руска атака срещу НАТО няма да бъде извършена там, където я очакваме"

7 Октомври, 2026 22:36 610 19

  • нато-
  • сувалкски коридор-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • отбрана

Русия един ден може да се опита да тества устойчивостта на НАТО, вероятно чрез въоръжено навлизане на територията на Алианса, смятат експерти

"Евентуална руска атака срещу НАТО няма да бъде извършена там, където я очакваме" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евентуална руска силова акция срещу страна от НАТО - хипотеза, която все по-често се обсъжда в Европа - няма да се случи там, където е най-вероятно да бъде очаквана, например в Сувалкския коридор, заявиха в сряда европейски представители и изследователи, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

„В деня, в който, хипотетично, нещо се случи, то няма да бъде предвидено. Ще бъдем изненадани, както винаги сме били изненадвани“, заяви Гийом Олание, генерален директор по международните отношения и стратегия към френското министерство на въоръжените сили.

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През последните месеци европейски представители приписват на Русия все повече враждебни действия, понякога наричани хибридни военни действия, и изказват хипотезата, че Русия един ден може да се опита да тества устойчивостта на НАТО, вероятно чрез въоръжено навлизане на територията на Алианса, по-специално в балтийските държави.

Сред често споменаваните чувствителни точки е Сувалкският коридор, дълъг близо 80 километра участък на границата между Литва и Полша, който свързва Беларус с руската Калининградска област. Друга такава точка е естонският град Нарва, където живее значително рускоезично население.

„Толкова много сме говорили за Сувалки и Нарва, че ако някой ден нещо се случи, при всички положения то ще бъде нещо различно“, заяви Олание по време на форум, наречен Стратегическите срещи на Средиземноморието, провеждащ се в Тулон, в Южна Франция.

Той добави, че „предизвикателството е да можем да мислим за максимално широк набор от възможни сценарии“, така че да имаме предварително обмислени идеи как да реагираме.

Неговият литовски колега, директорът по отбранителната политика Вайдаутас Урбелис, също омаловажи хипотезата за атака срещу коридора.

„Представете си, че сте в Москва, кое е най-слабото място? Сувалки или някъде другаде?“, попита той, като подчерта, че има други, по-лесни цели и че едно навлизане не би трябвало да бъде с такъв мащаб, за да отслаби НАТО.

„Окупацията на която и да е територия на Алианса би означавала края на Алианса“, заяви той.

Хипотезата за операция в Нарва „е един от най-малко правдоподобните сценарии, който постоянно се връща в дискусиите“, заяви от своя страна Кристи Райк, директор на естонския мозъчен тръст Международен център за отбрана и сигурност.

„Ако Русия иска да направи още нещо, за да ескалира ситуацията, тя ще го направи по начин, който ще ни изненада“, каза тя.

Експертката подчерта, че степента на подготовка на Естония прави малко вероятна операция срещу града, подобна на тази, с която Русия превзе Крим през 2014 г., когато неидентифицирани, но подкрепяни и ръководени от Русия военнослужещи поеха контрола над ключови точки на украинския полуостров.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой вярва ли

    7 6 Отговор
    Вярва ли някой че след края на войната с Украйна ще има РФ? Помислете пак.

    Коментиран от #18

    22:38 07.10.2026

  • 2 Вече факт

    5 5 Отговор
    То е ясно, че ще удари най-слабото звено което ще се чеше по плешивата глава и ще вика няма сигурни доказателства.

    22:39 07.10.2026

  • 3 Тошко Колев

    6 6 Отговор
    Ако решат да удрят руснаците първо ще извадят от строя военните сателити на запада , навигация и ранно оповестяване...! Без тези сателити 80% от западните оръжия ослепяват...!

    Коментиран от #6

    22:40 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мъда

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тошко Колев":

    Той Запада само рупа фафли и си чопли в носа. Сибирската мечка може да го мачка как си иска. Ама не иска.

    22:42 07.10.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    8 3 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите!

    22:43 07.10.2026

  • 8 ЧЕТЕТЕ ГЛУПОСТИ И ПЪЛНЕЙТЕ !

    3 2 Отговор
    Войната между Русия и Украйна няма да приключи с преговори, а с действията на Силите за отбрана на Украйна. Това заяви политологът Гела Васадзе

    Коментиран от #17

    22:48 07.10.2026

  • 9 така, така

    3 1 Отговор
    мале, тия в ЕС съвсем го удариха през просото.
    Досега четем как НАТО все се готви за войната с Русия, като самата война е планирана за 2029-2030, ама още не са питали руснаците дали са съгласни. От една година върви страхотна подготовка и се очаква украинците да устискат, докато НАТО се подготви.
    Сега се оказва, че вече върви гадаене къде ще бъде удара, виж за това няма как да питат руснаците.
    Обаче, утре като го отнесат, ще ги е яд, че не са питали руснаците та да се разберат. Жалка картинка излезе това НАТО

    22:50 07.10.2026

  • 10 Гатанка

    0 1 Отговор
    Където е най лесно има най- много полезни и……… по Ленин. Коя е тази държава?

    22:51 07.10.2026

  • 11 ТОАА

    1 2 Отговор
    Та значи, ако блокираш Калининград дори и на майтап Москва ти казва че ще те атакува с пълния си ядрен арсенал от 6000 термоядрени ракети по цяла Европа, ако влезеш реално в територията на НАТО било тест за интелигентност хаха

    22:52 07.10.2026

  • 12 В България 97% от населението е против

    1 2 Отговор
    НАТО другото се подразбира какво следва при конфронтация , 3 те процента няма да оцелеят

    22:52 07.10.2026

  • 13 Пецата

    0 0 Отговор
    Аз я очаквам на масата разбираш ли с ракиа салата и яка музика 🤣

    22:57 07.10.2026

  • 14 Спрате се бре хора!

    1 1 Отговор
    Постоянно в главите ви се привиждат руски нападения и атаки...?!

    Коментиран от #16

    22:57 07.10.2026

  • 15 Ами

    0 0 Отговор
    Вероятността Русия да удари по НАТО
    с конвенционално оръжие е под 10%.
    Сами се сетета за останалите 90%.

    22:59 07.10.2026

  • 16 ТОАА

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Спрате се бре хора!":

    Спирам се и не ми се привижда никаква атака от Русия по ЕВропа, само че УКрайна е европейска територия, второ лично призната от Москва и лично от Москва казахаа на ЕВропа че няма да напада Киев и че сънуваме но това се случва и до днес

    23:01 07.10.2026

  • 17 Аз пък се чудя!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЧЕТЕТЕ ГЛУПОСТИ И ПЪЛНЕЙТЕ !":

    Защо изобщо си губим времето да четем какво бил казал някой си украински...,,Харалан Александров"...?!?!

    23:04 07.10.2026

  • 18 Вярваме...

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "някой вярва ли":

    ...,че след края на войната с Украйна -
    няма да има...Украйна...!

    Коментиран от #19

    23:07 07.10.2026

  • 19 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вярваме...":

    Вярваме и че малките зелени човечета ще ни спасят от Спагетеното чудовище.

    23:09 07.10.2026

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