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Бюджетният план дава посока, но не решава дефицита

Бюджетният план дава посока, но не решава дефицита

19 Октомври, 2026 16:01 502 6

  • петър ганев-
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  • бюджетен дефицит-
  • реформи

България представи своя Проект на бюджетен план за 2027 г. пред Европейската комисия

Бюджетният план дава посока, но не решава дефицита - 1
Снимка: Архив
Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика
Петър Ганев Петър Ганев икономист ИП
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България представи своя Проект на бюджетен план за 2027 г. пред Европейската комисия и Еврогрупата. Това е документ, който страните в еврозоната традиционно (вече над 10 години) представят (до 15 октомври) като част от процедурите за наблюдение и координация на икономическите политики. Тези планове не просто описват очакваните приходи и разходи в националните бюджети, но поставят фокус върху конкретните мерки за постигане на фискална устойчивост. Последното е особено актуално за страните в процедура по прекомерен дефицит, които трябва да намерят пътя към бюджетна консолидация.

За България планът идва в изключително важен момент, тъй като по същество изпреварва бюджетната процедура в страната и е първа индикация за рамката на публичните финанси през 2027 г. Ако оставим настрана ударите в Черно море и голямата геополитика, безспорно финансите на държавата и справянето с бюджетния дефицит са най-голямото предизвикателство пред правителството на Радев. В този смисъл, бюджетът отново се явява разковничето пред политическата (не)стабилност.

Спорът за виновните и стартовата позиция

Големият политически (и донякъде технически) дебат е кой е виновен за прекомерния дефицит и каква е стартовата позиция. Базовата картина на външния наблюдател е написаното в решението на Съвета (юли 2026 г.) относно наличието на прекомерен дефицит в България. Спрямо това решение – взето преди правителството на Радев да е гласувало редовния бюджет за 2026 г. – бюджетният дефицит е 3,5% от БВП през 2025 г. (влиза в рамките като се отчете дерогацията за разходите за отбрана) и 4,1% от БВП през 2026 г. (отвъд референтната стойност дори и да се отчете дерогацията за разходите за отбрана). Прогнозата за 2026 г. е причината да се открие процедура по прекомерен дефицит.

Вътрешнополитическата позиция за прекомерния дефицит е много по-сложна. Според правителството на Радев такъв е бил наличен и преди това, а реалният дефицит за 2026 г. е 5,7% от БВП (както е записано в приетия от новото мнозинство в парламента бюджет). Тук идва първият голям проблем – според Комисията започваме консолидация от 4,1% дефицит, а според българското правителство от 5,7% дефицит. Това отваря и спора за прехвърляне на разходи към минали периоди. В новия бюджетен план виждаме, че дефицитът за 2025 г. вече е посочен на 4,7 млрд. евро (4% от БВП) спрямо официални (все още) данни в Евростат – 4,1 млрд. евро (3,5% от БВП). Така че спорът за бюджетното минало тепърва предстои, но той носи ценност най-вече на политиците. За гражданите е ясно – дефицитът е изпуснат и важното е какви са стъпките към овладяването му.

Догонването на (свръх)разходите и щипка нови данъци

Ако трябва най-просто да обясним какъв е представеният план за бюджетна консолидация и справяне с прекомерния дефицит, то той стъпва на идеята за временно задържане на разходите и очакване на икономиката и приходите да догонят раздутата разходна част. Проблемът е, че в тази картина се добавя и вдигането на някои данъци, в т.ч. прословутия данък свръхпечалба.

Подходът на задържането в разходната част е особено видим в разходите за персонал. Бюджетната цел тук е разходите за персонал през 2027 г. да останат на практика същите в номинално изражение – от порядъка на 12,4 млрд. евро за целия публичен сектор. Това е потенциално постижимо (на хартия) с увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5% и увеличение на разходите за педагогически персонал със 7,5% – общо добавя около 450 млн. евро, срещу което стои оптимизацията на персонала в бюджетната сфера и конкретно в силовите ведомства – носи свиване с 450 млн. евро. Казано с други думи, ако успееш (леко) да оптимизираш държавната администрация (не е гарантирано) и да устоиш на натиска вдигането на заплатите да е ограничено до единични стойности (също не е гарантирано), то номиналното задържане на разходите за персонал е напълно постижима задача.

Само с контрол върху разходите за персонал обаче бюджетът не може да се върже. Ако видим всички дискреционни мерки в разходната част, то общия ефект е на практика нула – каквото е спестено от персонал и контрол върху ТЕЛК отива за по-високи заплати и пакет социални мерки и мерки за деца. Отделно пенсиите си нарастват с 8%, което частично ляга на бюджета (не се покрива само от осигуровки). Така задачата в приходите става по трудна и съответно се появява дълъг списък от дискреционни мерки в приходната част на обща стойност от близо 2 млрд. евро. Основните са (еднократното) облагане на свръхпечалбите (800 млн. евро), новото покачване на максималния осигурителен праг (265 млн. евро) и на минималните осигурителни прагове (близо 200 млн. евро). Това са мерките, които най-много тежат на стимулите пред капитала и труда, тоест имат негативен ефект върху растежа и разполагаемия доход.

Има ли място за по-голяма амбиция?

Въпреки (частичното) задържане в разходната част и обявената цена от 2 млрд. евро за данъкоплатците, бюджетният дефицит изглежда няма да влезе в рамки и през 2027 г. Планът предвижда актуализиран дефицит за 2026 г. в размер на 5% от БВП и очакван дефицит в размер на 4,3% през 2027 г. Това е точно прогнозата на Комисията от пролетта на 2026 г., тоест преди да се открие процедурата по прекомерен дефицит. Тук се връщаме в спора за стартовата позиция и наследството в публичните финанси. В момента бюджетният план казва, че след поредица от мерки в разходната и приходната част на бюджета ще стигнем там, където Комисията така или иначе ни поставяше в своите прогнози преди да ни сложи в процедура.

На вътрешната сцена пък изглежда доста спорно как би се стигнало до дефицит от 5% през 2026 г., без свръх напъни за разходи в края на годината. Внимателното вглеждане в данните за изпълнението на бюджета подсказва потенциално по-нисък дефицит и съответно възможност за по-бърза консолидация. Такива са и посланията на властта за вътрешна консумация, като в редица участия се коментира, че през 2027 г. ще се гони дефицит близо до 3-те процента. Ако не се допусне допълнително увеличаване на разходите при разглеждането на бюджета в парламента и макро рамката се запази, това е напълно възможно.

(От Институт за пазарна икономика)


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    1 0 Отговор
    Не знам , какво решава или не решава ,но ,днес гледам цената на тока на борсата е 30 цента , плюс очакваното повишение на газът с 34% плюс безумни скъпите горива , които ще останат на тези цени зимата , а и да не забравяме че от нова година ЕК (европейската комисия) , ще ни сурвака с нов данък въглеродни емисии върху горивата , така че имам чувството , че се задава перфектната ценова буря , както казваше Киселова да ни е здрава гърбината

    16:13 19.10.2026

  • 2 Асен Василев и Сглобката, големи бели

    0 0 Отговор
    Харчовете и заемите почват от 2021, единственото което спаси анормален бюджет 2022 беше високи цени енергия АЕЦ, заради война Укр.Белене щеше да се изплати до 2030 при тези цени от АЕЦ. Добре сме до взимането на заеми за самолети, преди това 2014 и 2015 заеми за фалит на КТБ. А сега сме си в дългова спирала, заради заплати и пенсии, и заеми трупани 2021 до 2025.
    Получи се като при комунизма, взимат заеми БНБ печаташе Кризата, сега ЕЦБ рефинансира заемите. Никой не казва, че за да се увеличат заплати и пенсии, или запази същи ръст, трябва да се УВЕЛИЧАВАТ данъци. Това беше и намигването от Кристалина Георгиева. Увеличиха осигуровки здравни и местни данъци на единствени жилища, което е погрешно, на втори и трети жилища, разбирам, тройно да ги вдигат. Огромни пари наляти от намаляне резерв банки от 12%, на ЕДИН Ойрото, което напомпа инфлацията, със СТО ПРОЦЕНТА, раздадени 30 милиарза лева за ипотечни кредити, оттам имотна СПЕКУЛА, при 30 млрд. в обращение.
    Изпусната работа и всичко почна от ОЙРОТО, чакалня и Василев, и Сглобката.
    За да не се увеличават данъци трябва да се замразят заплати и пенсии, и където може да се режат драстично бюджетни заплати, както СЪКРАЩЕНИЯ. Да подгонят сиви сектори майстори, частни уроци и др.

    16:25 19.10.2026

  • 3 избирател

    1 0 Отговор
    с две думи стягаите гащите ще има глад

    16:30 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АМАН

    2 0 Отговор
    Кой е този сопол..?

    17:08 19.10.2026