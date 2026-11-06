Любослав Костов: Бюджетът не е собственост на нито една партийна централа. Бюджетът е макроикономика

Бюджетът не е собственост на нито една партийна централа. Бюджетът е макроикономика. И точно затова мястото му е в УНСС - най-големият икономически университет в Югоизточна Европа! Виждам, че от сутринта някои партийни функционери вдигат поредния скандал защо премиерът щял да представи рамката на Бюджет 2027 пред студентите и преподавателите, а не първо в парламента. Ето малко факти и историческа памет, че икономическата история явно се чете избирателно.
Това коментира във "Фейсбук" бившият главен икономист на КНСБ Любослав Костов.
През 1947 г. Джордж Маршал не отиде в Конгреса на САЩ, за да обяви най-мащабния спасителен план в модерната история. Отиде в Харвардския университет. Там беше представен Планът “Маршал”. Еманюел Макрон не отива в Националното събрание, когато представя реформи за фискалното бъдеще на Франция. Отива в Сорбоната. Британските финансови министри традиционно тестват фискалните параметри пред студенти и професори в London School of Economics (LSE), преди да ги вкарат в зала. Дори Рузвелт представяше редовно бюджета си, вкл. “Новият курс”, в Колумбийския университет.
Като преподавател в УНСС, смятам че бъдещите икономисти на България имат пълното право да чуят числата ПРЕДИ те да бъдат опорочени от политически украски и крясъци от парламентарната трибуна. В университета разговорът ще бъде професионален, критичен и базиран на наука. Трябва да изкараме дебата за фискалната консолидация и доходите от партийните централи и да го върнем там, където му е мястото – в академичната общност. Стига крясъци.
Законът и процедурата, разбира се, трябва да бъдат спазени. Но утре първи думата имат тези, които разбират от икономика, и младите хора, които ще плащат сметката за решенията ни днес. Всичко останало е просто политическа ревност. Утре в УНСС ни предстои тежък разговор. И така е правилно!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига,бе
10:03 06.11.2026
2 А можеха да представят
Коментиран от #25
10:05 06.11.2026
3 Сириознуу?
10:07 06.11.2026
4 Всички счетоводители,
10:08 06.11.2026
5 Госあ
Коментиран от #8, #9
10:13 06.11.2026
6 Пенчо
10:22 06.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
Има ли още НЕ разбрали❓
10:23 06.11.2026
8 Само ти ли не разбра
До коментар #5 от "Госあ":Че сглобката е ПБ,Възраждане,БСП и Величие?
Коментиран от #12, #13
10:27 06.11.2026
9 Радев и Гълъб
До коментар #5 от "Госあ":Искат да влязат поне веднъж в живота си в университет.Че с това военно училище ,което са завършили за нищо не стават.
10:30 06.11.2026
10 УНСС
10:30 06.11.2026
11 Сладуранчо
10:33 06.11.2026
12 Госあ
До коментар #8 от "Само ти ли не разбра":хе хе хе верно ли ве?
Коментиран от #27
10:34 06.11.2026
13 Лфхреофке шсдйдпдкдидпснддолф
До коментар #8 от "Само ти ли не разбра":Не сглобката е - ГЕРБ, ДПС, ППДБ
10:34 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 само питам
10:41 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 До кога ще е така ?!
Коментиран от #22
10:43 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами ,не
До коментар #19 от "До кога ще е така ?!":Не бръкнаха в рахатлъка на никои от предишните.Само в джоба на обикновения българин бръкнаха и то много дълбоко.
10:47 06.11.2026
23 Гандалф
11:00 06.11.2026
24 Бай Дън
11:00 06.11.2026
25 Киро Нашенски
До коментар #2 от "А можеха да представят":Когато наследиш 1000€ не може да разделиш 2000! Кой разбрал, разбрал!
11:03 06.11.2026
26 Живеем в диктатура
11:04 06.11.2026
27 БКП
До коментар #12 от "Госあ":В България е имало само една партия БКП, подчинена на руските служби.
Всички фракции на БКП от ДПС и БСП през НДСВ, ВМРО до ПБ и Възраждане са БКП.
11:15 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Цвете
11:34 06.11.2026
31 Григор
Точно, ясно и вярно! Бюджетът трябва да се гледа от знаещи хора, които да дадат препоръките си и чак след това да влезе в парламента за обсъждане. Няма място за обиди! Трябва да се работи професионално.
11:52 06.11.2026