Любослав Костов: Бюджетът не е собственост на нито една партийна централа. Бюджетът е макроикономика

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Бюджетът не е собственост на нито една партийна централа. Бюджетът е макроикономика. И точно затова мястото му е в УНСС - най-големият икономически университет в Югоизточна Европа! Виждам, че от сутринта някои партийни функционери вдигат поредния скандал защо премиерът щял да представи рамката на Бюджет 2027 пред студентите и преподавателите, а не първо в парламента. Ето малко факти и историческа памет, че икономическата история явно се чете избирателно.

Това коментира във "Фейсбук" бившият главен икономист на КНСБ Любослав Костов.

През 1947 г. Джордж Маршал не отиде в Конгреса на САЩ, за да обяви най-мащабния спасителен план в модерната история. Отиде в Харвардския университет. Там беше представен Планът “Маршал”. Еманюел Макрон не отива в Националното събрание, когато представя реформи за фискалното бъдеще на Франция. Отива в Сорбоната. Британските финансови министри традиционно тестват фискалните параметри пред студенти и професори в London School of Economics (LSE), преди да ги вкарат в зала. Дори Рузвелт представяше редовно бюджета си, вкл. “Новият курс”, в Колумбийския университет.

Като преподавател в УНСС, смятам че бъдещите икономисти на България имат пълното право да чуят числата ПРЕДИ те да бъдат опорочени от политически украски и крясъци от парламентарната трибуна. В университета разговорът ще бъде професионален, критичен и базиран на наука. Трябва да изкараме дебата за фискалната консолидация и доходите от партийните централи и да го върнем там, където му е мястото – в академичната общност. Стига крясъци.

Законът и процедурата, разбира се, трябва да бъдат спазени. Но утре първи думата имат тези, които разбират от икономика, и младите хора, които ще плащат сметката за решенията ни днес. Всичко останало е просто политическа ревност. Утре в УНСС ни предстои тежък разговор. И така е правилно!