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Любослав Костов: Бюджетът не е собственост на нито една партийна централа. Бюджетът е макроикономика

Любослав Костов: Бюджетът не е собственост на нито една партийна централа. Бюджетът е макроикономика

6 Ноември, 2026 10:00 1 062 31

  • любослав костов-
  • бюджет-
  • унсс

И точно затова мястото му е в УНСС - най-големият икономически университет в Югоизточна Европа!

Любослав Костов: Бюджетът не е собственост на нито една партийна централа. Бюджетът е макроикономика - 1
Снимка: Фейсбук
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Любослав Костов Любослав Костов Вицепрезидент и главен икономист на КНСБ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бюджетът не е собственост на нито една партийна централа. Бюджетът е макроикономика. И точно затова мястото му е в УНСС - най-големият икономически университет в Югоизточна Европа! Виждам, че от сутринта някои партийни функционери вдигат поредния скандал защо премиерът щял да представи рамката на Бюджет 2027 пред студентите и преподавателите, а не първо в парламента. Ето малко факти и историческа памет, че икономическата история явно се чете избирателно.

Това коментира във "Фейсбук" бившият главен икономист на КНСБ Любослав Костов.

През 1947 г. Джордж Маршал не отиде в Конгреса на САЩ, за да обяви най-мащабния спасителен план в модерната история. Отиде в Харвардския университет. Там беше представен Планът “Маршал”. Еманюел Макрон не отива в Националното събрание, когато представя реформи за фискалното бъдеще на Франция. Отива в Сорбоната. Британските финансови министри традиционно тестват фискалните параметри пред студенти и професори в London School of Economics (LSE), преди да ги вкарат в зала. Дори Рузвелт представяше редовно бюджета си, вкл. “Новият курс”, в Колумбийския университет.

Като преподавател в УНСС, смятам че бъдещите икономисти на България имат пълното право да чуят числата ПРЕДИ те да бъдат опорочени от политически украски и крясъци от парламентарната трибуна. В университета разговорът ще бъде професионален, критичен и базиран на наука. Трябва да изкараме дебата за фискалната консолидация и доходите от партийните централи и да го върнем там, където му е мястото – в академичната общност. Стига крясъци.

Законът и процедурата, разбира се, трябва да бъдат спазени. Но утре първи думата имат тези, които разбират от икономика, и младите хора, които ще плащат сметката за решенията ни днес. Всичко останало е просто политическа ревност. Утре в УНСС ни предстои тежък разговор. И така е правилно!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига,бе

    12 12 Отговор
    ПБ скриха Радев и Гълъб в УНСС.

    10:03 06.11.2026

  • 2 А можеха да представят

    11 9 Отговор
    Бюджета в градската тоалетна на село Труд.Топно там му е мястото.

    Коментиран от #25

    10:05 06.11.2026

  • 3 Сириознуу?

    10 4 Отговор
    Разговор,та камо ли "тежък" НЯМА да има,бре!!!Ще те използват за изтривалка като преподавател тама!

    10:07 06.11.2026

  • 4 Всички счетоводители,

    17 3 Отговор
    Завършили УНСС станаха финансисти,икономисти,експерти .Затова сме на това дередже.

    10:08 06.11.2026

  • 5 Госあ

    13 10 Отговор
    сглобката могат само да кряскат. Добър ход на Радев. Браво!

    Коментиран от #8, #9

    10:13 06.11.2026

  • 6 Пенчо

    12 7 Отговор
    Г-н Костов, ние сме парламентарна република. Мястото на бюджетае в парламента и ако бъде одобрен, може да го показват и по селските мегдани.

    10:22 06.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    7 4 Отговор
    Бюджетът вече се одобрява първо в комисията на ЕсеС❗
    Има ли още НЕ разбрали❓

    10:23 06.11.2026

  • 8 Само ти ли не разбра

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Че сглобката е ПБ,Възраждане,БСП и Величие?

    Коментиран от #12, #13

    10:27 06.11.2026

  • 9 Радев и Гълъб

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Искат да влязат поне веднъж в живота си в университет.Че с това военно училище ,което са завършили за нищо не стават.

    10:30 06.11.2026

  • 10 УНСС

    10 2 Отговор
    Слаб 2

    10:30 06.11.2026

  • 11 Сладуранчо

    2 0 Отговор
    Сладур

    10:33 06.11.2026

  • 12 Госあ

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Само ти ли не разбра":

    хе хе хе верно ли ве?

    Коментиран от #27

    10:34 06.11.2026

  • 13 Лфхреофке шсдйдпдкдидпснддолф

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Само ти ли не разбра":

    Не сглобката е - ГЕРБ, ДПС, ППДБ

    10:34 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 само питам

    7 0 Отговор
    тоя и тои ли се укоти от кнсб сега отива в пб ех службички дал бог от цвят на цвят до върха така се живее

    10:41 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 До кога ще е така ?!

    3 6 Отговор
    На това дередже сме защото от опозицията всички разбират от всичко.Докато управляваха, нищо добро не стана, но сега са първи в критиките.Така ли се мисли за хората-като отричаш всичко и нищо не предлагаш.ПОЗЬОРИ.Сегашното правителство не може да смогне да установи провалите и далаверите, камо ли да почнат да работят по същество.Лоши са защото бръкнаха в рахатлъка на всички предишни.

    Коментиран от #22

    10:43 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами ,не

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "До кога ще е така ?!":

    Не бръкнаха в рахатлъка на никои от предишните.Само в джоба на обикновения българин бръкнаха и то много дълбоко.

    10:47 06.11.2026

  • 23 Гандалф

    7 2 Отговор
    Споко...планът за развитието на енергетиката ще бъде представен в техникума по електротехника в каспичан...

    11:00 06.11.2026

  • 24 Бай Дън

    0 0 Отговор
    С защо по ранни години ни го представяха като техен!

    11:00 06.11.2026

  • 25 Киро Нашенски

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "А можеха да представят":

    Когато наследиш 1000€ не може да разделиш 2000! Кой разбрал, разбрал!

    11:03 06.11.2026

  • 26 Живеем в диктатура

    6 2 Отговор
    Комунистите на М у н ч о скриха бюджета и отмениха парламентарния контрол.

    11:04 06.11.2026

  • 27 БКП

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    В България е имало само една партия БКП, подчинена на руските служби.
    Всички фракции на БКП от ДПС и БСП през НДСВ, ВМРО до ПБ и Възраждане са БКП.

    11:15 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Цвете

    2 0 Отговор
    ОКОЛО УСТАТА ТИ ИМА ОЩЕ МЛЕКО ,ДА ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ. ЗАПОЗНАТ ЛИ СИ СЪС ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА ИЗОБЩО, КЪДЕ ПЪРВО СЕ РАЗГЛЕЖДА ? ЧЕТИ И СЕ ПРОСВЕЩАВАЙ И ТОГАВА ГОВОРИ. 🫡🤦‍♂️😠

    11:34 06.11.2026

  • 31 Григор

    1 0 Отговор
    "Бюджетът е макроикономика. И точно затова мястото му е в УНСС - най-големият икономически университет в Югоизточна Европа!"
    Точно, ясно и вярно! Бюджетът трябва да се гледа от знаещи хора, които да дадат препоръките си и чак след това да влезе в парламента за обсъждане. Няма място за обиди! Трябва да се работи професионално.

    11:52 06.11.2026