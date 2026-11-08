Цеков: Представяне на бюджета в университет или на площада в Куртово Конаре ерозира демократичния ред

От Фейсбук профила на конституционалиста Борислав Цеков
Приемането на държавния бюджет е в изключителната компетенция на Народното събрание. Това е най-висшето представително учреждение, в което участват легитимните политически представители на българската нация - и управляващи, и опозиция. В него - и никъде другаде! - са представени плуралистичните интереси и теженния на българските граждани. Поради това именно там Министерския съвет е длъжен да представи своя проект за бюджет. Това не бива да се бърка с обществени обсъждания и обществени консултации, защото е част конституционно установения ред в държавата.
Идеята на премиера Радев да бъде подменено легитимното представяне на бюджета пред Парламента с някакво събрание, без значение дали е в университет или на площада в Куртово Конаре, е акт, който ерозира демократичния конституционен ред.
Да, няма нищо лошо - напротив! - проектобюджетът да бъде разясняван и обсъждан с обществеността, с експерти и с професионални групи във всевъзможни формати, зали, симпозиуми, по села и паланки, и дори на стадиони и в социалните мрежи. Но това са само и единствено съпътстващи форми на комуникация, които нямат нищо общо с конституционния смисъл и съдържание на представянето пред Народното събрание. И това е така, защото там - и само там! - в Народното събрание е легитимното институционално пространство, в което бюджетът следва да бъде не само публично обоснован от управляващите, но и да се чуе легитимната опозиционна критика по него. Трябва да е ясно едно - правото на опозиция е фундаментално за демокрацията. Неговото ограничаване, заобикаляне, неглижиране, потискане, осмиване или погазване е покушение над демокрацията и над правата на гражданите.
Не трябва да се допуска плуралистичната парламентарна дискусия да бъде заобиколяна по пътя на извънпарламентарните акламации. Министерският съвет не може просто технически да внесе проектобюджета в канцеларията на Народното събрание и после с гилотината на своето механично партийно мнозинство да го гласува набързо. Защото, независимо дали се осъзнава или не, това води към превръщане на Народното събрание във фасадна институция - мечтата на всеки авторитарен режим. Това ли искат управляващите днес?
Не противоконституционствувателствувайте!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То кое не е ерозирало
13:03 08.11.2026
2 Да има да взема
Коментиран от #8
13:05 08.11.2026
3 Пущиня(к)
13:07 08.11.2026
4 На другите избори ще се гласува за
Коментиран от #28
13:09 08.11.2026
5 Да има да взема
13:09 08.11.2026
6 Овчар
13:10 08.11.2026
7 5556
13:10 08.11.2026
8 Те баш там са НПО-тата
До коментар #2 от "Да има да взема":Почти всички са на хранилка.
13:11 08.11.2026
9 Кошмарът преди Коледа
13:12 08.11.2026
10 Човекът дали
Явно отвратен лично от цитираните места
Лоша работа
13:12 08.11.2026
11 Киро с простите
13:15 08.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лопата Орешник
13:18 08.11.2026
14 5678
13:20 08.11.2026
15 лйоки
13:24 08.11.2026
16 Българка
13:24 08.11.2026
17 Коко
13:28 08.11.2026
18 Кико
Коментиран от #22
13:28 08.11.2026
19 Баба
13:29 08.11.2026
20 Хлъзгав
13:32 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бивш военен
13:42 08.11.2026
24 Никой
13:47 08.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дотук -12 се регистрираха-)
До коментар #4 от "На другите избори ще се гласува за":На куката-)
14:03 08.11.2026
29 Гост
14:10 08.11.2026
30 Гост
14:12 08.11.2026
31 Реалист
14:21 08.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Куха лейка
14:29 08.11.2026
34 Анонимен
14:33 08.11.2026
35 Анонимен
14:33 08.11.2026
36 идиоти вън
14:37 08.11.2026