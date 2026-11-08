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Цеков: Представяне на бюджета в университет или на площада в Куртово Конаре ерозира демократичния ред

Цеков: Представяне на бюджета в университет или на площада в Куртово Конаре ерозира демократичния ред

8 Ноември, 2026 13:00 1 293 36

  • борислав цеков-
  • бюджет-
  • представяне-
  • унсс

Цеков: Представяне на бюджета пред Парламента с някакво събрание, без значение дали е в университет или на площада в Куртово Конаре, нарушава реда

Цеков: Представяне на бюджета в университет или на площада в Куртово Конаре ерозира демократичния ред - 1
Снимка: БНТ
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Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Фейсбук профила на конституционалиста Борислав Цеков

Приемането на държавния бюджет е в изключителната компетенция на Народното събрание. Това е най-висшето представително учреждение, в което участват легитимните политически представители на българската нация - и управляващи, и опозиция. В него - и никъде другаде! - са представени плуралистичните интереси и теженния на българските граждани. Поради това именно там Министерския съвет е длъжен да представи своя проект за бюджет. Това не бива да се бърка с обществени обсъждания и обществени консултации, защото е част конституционно установения ред в държавата.

Идеята на премиера Радев да бъде подменено легитимното представяне на бюджета пред Парламента с някакво събрание, без значение дали е в университет или на площада в Куртово Конаре, е акт, който ерозира демократичния конституционен ред.

Да, няма нищо лошо - напротив! - проектобюджетът да бъде разясняван и обсъждан с обществеността, с експерти и с професионални групи във всевъзможни формати, зали, симпозиуми, по села и паланки, и дори на стадиони и в социалните мрежи. Но това са само и единствено съпътстващи форми на комуникация, които нямат нищо общо с конституционния смисъл и съдържание на представянето пред Народното събрание. И това е така, защото там - и само там! - в Народното събрание е легитимното институционално пространство, в което бюджетът следва да бъде не само публично обоснован от управляващите, но и да се чуе легитимната опозиционна критика по него. Трябва да е ясно едно - правото на опозиция е фундаментално за демокрацията. Неговото ограничаване, заобикаляне, неглижиране, потискане, осмиване или погазване е покушение над демокрацията и над правата на гражданите.

Не трябва да се допуска плуралистичната парламентарна дискусия да бъде заобиколяна по пътя на извънпарламентарните акламации. Министерският съвет не може просто технически да внесе проектобюджета в канцеларията на Народното събрание и после с гилотината на своето механично партийно мнозинство да го гласува набързо. Защото, независимо дали се осъзнава или не, това води към превръщане на Народното събрание във фасадна институция - мечтата на всеки авторитарен режим. Това ли искат управляващите днес?

Не противоконституционствувателствувайте!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То кое не е ерозирало

    21 10 Отговор
    в колонията? Закривай...

    13:03 08.11.2026

  • 2 Да има да взема

    71 13 Отговор
    Представянето на бюджета в университет лишава опозиционната пасмина и НПО-тата да лъжат студентите ! Боли нали?

    Коментиран от #8

    13:05 08.11.2026

  • 3 Пущиня(к)

    45 1 Отговор
    Требва да знаеш, брат ми, че ми е през хаспела къде са а провело. Пак гледате ритлите на каруцата, а она с две изфръкнали колела.

    13:07 08.11.2026

  • 4 На другите избори ще се гласува за

    11 22 Отговор
    университет . Ще избираме дуценти и проферсори.

    Коментиран от #28

    13:09 08.11.2026

  • 5 Да има да взема

    48 3 Отговор
    Приемането на държавния бюджет е в изключителната компетенция на Народното събрание, но не е "изключителна" ролята му за представяне на бюджета ... Дори и във фейса или на сайт може да бъде представен...

    13:09 08.11.2026

  • 6 Овчар

    37 1 Отговор
    Колко още факти и останалите измамни медии ще издържат на дезинформацията спрямо народите..? Бъдете обективни и споделете тайните на олигархията , политиката и религията.! Можете да яхнете истината , това е народна сила която отваря път към опазването на нашия дом.., ПЛАНЕТАТА.

    13:10 08.11.2026

  • 7 5556

    53 5 Отговор
    Този е тотален негатив!

    13:10 08.11.2026

  • 8 Те баш там са НПО-тата

    30 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да има да взема":

    Почти всички са на хранилка.

    13:11 08.11.2026

  • 9 Кошмарът преди Коледа

    53 1 Отговор
    А когато се събираха във финансовата комисия една седмица преди Коледа и си разпределяха няколко милиарда излишък, като разбойниците от Али баба, по-добре ли беше?

    13:12 08.11.2026

  • 10 Човекът дали

    44 3 Отговор
    е бил в живота с в посочените места Куртово Конаре или университет
    Явно отвратен лично от цитираните места
    Лоша работа

    13:12 08.11.2026

  • 11 Киро с простите

    35 4 Отговор
    Киро и простите бяха по народни. Те в мола, в киното, при хората. Жалкари .

    13:15 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лопата Орешник

    46 6 Отговор
    Мъпетът дори не схваща, че обижда университета и жителите на Куртово Конаре!

    13:18 08.11.2026

  • 14 5678

    29 1 Отговор
    Ерозира ти мозъка б. К

    13:20 08.11.2026

  • 15 лйоки

    41 2 Отговор
    Цеко е "демократ". Значи "демокрация" било, когато ПП и ДБ педофили, ГЕРБ разбойници, свиня бонус и Цеко дето замята косата за да скрие плешивата киферица, та демокрация е само каквото кажат те. Другото не е демокрация??? Значи да представиш бюджета пред икономисти в университет не е демокрация, понеже Цеко казва че това не е демокрация??? И този мазен отпадък и той беше в парламента. И него го храни България. Слава на Господ Иисус Христос вече не гласува закони Цеко. Историята го прати на боклука. Остана му оплешивяващата кратуна дето се опитва да лъже.

    13:24 08.11.2026

  • 16 Българка

    37 3 Отговор
    Ей мафиотите недоволниДО СЕГА ВСИЧКО БЕШЕ СКРИТО ПОКРИТО И СГЛОБКИТЕ ЛЪЖЕХА И СИ ПРАВЕХА КАКВОТО ИСКАТ .КОКВО КАТО ЗА ВСИЧКИ САНА ЯСНО КАК 2025 ГОДИНА ТАБУРЕТКАТА ВОДОПАДА КАК СА ИЗЛЪГАЛИ И НИ ВКАРАХА С ИЗМАМА ЕВРОТО???КАК СА СЪБРАЛИ ПАРИ ОТ ДАНЪЦИ ЗА 2025 2026 И 2027 ГОДИНИ ОТ ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ А СЕГА КРОДЦИТЕ ВИКАТ ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА??!!!/

    13:24 08.11.2026

  • 17 Коко

    27 1 Отговор
    Прочетох само заглавието. Въпрос към "умника". Къде е обсъждан плана "Маршал" преди да влезе при политиците/т.е. манипулаторите".

    13:28 08.11.2026

  • 18 Кико

    30 3 Отговор
    Някой може ли да каже кой точно е Борислав Цеков и с какво се е изявил до момента? На мен ми изглежда на поредния анонимник изживяващ се като интелтуалец а всъщност сноб до втръсване.

    Коментиран от #22

    13:28 08.11.2026

  • 19 Баба

    34 2 Отговор
    Боли , когато ти ритнат котленцето с млякото !

    13:29 08.11.2026

  • 20 Хлъзгав

    31 0 Отговор
    Гербер, ти не определяш демокрация та, ходи целувай ръка на главундера..

    13:32 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бивш военен

    15 1 Отговор
    СеСеков,тъпотия на квадрати.Явно имаш да си връщаш...

    13:42 08.11.2026

  • 24 Никой

    3 8 Отговор
    Комунисти и Конституция !

    13:47 08.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дотук -12 се регистрираха-)

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "На другите избори ще се гласува за":

    На куката-)

    14:03 08.11.2026

  • 29 Гост

    8 1 Отговор
    Защо прозрачността ви дразни?

    14:10 08.11.2026

  • 30 Гост

    7 2 Отговор
    Не ти прави чест да срявняваш с ирония с. Куртово Койнаре та да си дойде на въпроса ти като какъв се явявшш, като констиционалист или като бизнесмен. Собственик на ПИК "жълта медия" на Галъп която няма нищо общо с Галъп интерн. С завода в Видин , крайно време е да се орентираш и след това да коментираш или си същия , като Корни от злоба , и че сте на политическото бунище

    14:12 08.11.2026

  • 31 Реалист

    3 1 Отговор
    Абе чудя се , защо се насаждат мнения на индивиди като този продажник ? Риторичен въпрос . Зависими и контролирани медии .

    14:21 08.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Куха лейка

    3 0 Отговор
    Ерозира ти тъпата кофа.. продажна лейка

    14:29 08.11.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЕЧЕ ТОТАЛНО ЗАГРАБИХА ВСИЧКО ТУК НИКАКЪВ ЗАКОН ИЛИ СЪД РАЗСЛЕДВАНЕ ВЕЧЕ НЕ ВАЖАТ ЗА ТЕЗИ

    14:33 08.11.2026

  • 35 Анонимен

    0 0 Отговор
    ПУКА И НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НИ ГРАБЯТ ЛЪЖАТ БЕЗНАКАЗАНИ СА

    14:33 08.11.2026

  • 36 идиоти вън

    0 0 Отговор
    С такива демократи като тоя ще ни изпратят в Белене без да се замислят!!!!

    14:37 08.11.2026