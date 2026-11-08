Цеков: Представяне на бюджета в университет или на площада в Куртово Конаре ерозира демократичния ред

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От Фейсбук профила на конституционалиста Борислав Цеков

Приемането на държавния бюджет е в изключителната компетенция на Народното събрание. Това е най-висшето представително учреждение, в което участват легитимните политически представители на българската нация - и управляващи, и опозиция. В него - и никъде другаде! - са представени плуралистичните интереси и теженния на българските граждани. Поради това именно там Министерския съвет е длъжен да представи своя проект за бюджет. Това не бива да се бърка с обществени обсъждания и обществени консултации, защото е част конституционно установения ред в държавата.

Идеята на премиера Радев да бъде подменено легитимното представяне на бюджета пред Парламента с някакво събрание, без значение дали е в университет или на площада в Куртово Конаре, е акт, който ерозира демократичния конституционен ред.

Да, няма нищо лошо - напротив! - проектобюджетът да бъде разясняван и обсъждан с обществеността, с експерти и с професионални групи във всевъзможни формати, зали, симпозиуми, по села и паланки, и дори на стадиони и в социалните мрежи. Но това са само и единствено съпътстващи форми на комуникация, които нямат нищо общо с конституционния смисъл и съдържание на представянето пред Народното събрание. И това е така, защото там - и само там! - в Народното събрание е легитимното институционално пространство, в което бюджетът следва да бъде не само публично обоснован от управляващите, но и да се чуе легитимната опозиционна критика по него. Трябва да е ясно едно - правото на опозиция е фундаментално за демокрацията. Неговото ограничаване, заобикаляне, неглижиране, потискане, осмиване или погазване е покушение над демокрацията и над правата на гражданите.

Не трябва да се допуска плуралистичната парламентарна дискусия да бъде заобиколяна по пътя на извънпарламентарните акламации. Министерският съвет не може просто технически да внесе проектобюджета в канцеларията на Народното събрание и после с гилотината на своето механично партийно мнозинство да го гласува набързо. Защото, независимо дали се осъзнава или не, това води към превръщане на Народното събрание във фасадна институция - мечтата на всеки авторитарен режим. Това ли искат управляващите днес?

Не противоконституционствувателствувайте!