Лула влиза в четвърти мандат с труден парламент и дефицит

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преизбран за четвърти непоследователен президентски мандат начело на Бразилия, Луиз Инасио Лула да Силва ще трябва да управлява в условията на силно консервативен парламент, висок държавен дълг и напрежение със Съединените щати. Малко преди да навърши 81 години, левият президент победи консервативния сенатор Флавио Болсонаро, но изборната победа не му осигури по-лесен път за управление.

Бразилия остава дълбоко разделена, а новият мандат на Лула започва с необходимостта да търси подкрепа извън собственото си политическо пространство.

Консервативен парламент

Парламентарните избори на 4 октомври поставиха президента в още по-сложна ситуация. Либералната партия на Флавио Болсонаро е най-силно представената политическа сила с 121 депутати от общо 513 места в долната камара и 28 сенатори от общо 81 в Сената.

За да прокарва законопроекти, Лула ще трябва да преговаря с т.нар. „Центрао“ – блок от десноцентристки партии, които често подкрепят правителството срещу назначения на свои представители в държавната администрация или допълнителни средства за районите, в които имат силни позиции.

Дългът и социалните програми

„Парламентаристите разполагат със значителна част от бюджета за разпределяне на тези субсидии, което им дава по-голяма независимост спрямо изпълнителната власт“, обяснява политологът Майра Гулар от Федералния университет на Рио де Жанейро.

Икономическото предизвикателство пред президента е свързано най-вече с публичните финанси. Държавният дълг надхвърля 80 процента от брутния вътрешен продукт, а лихвените проценти са сред най-високите в света.

„Трите основни проблема са публичните финанси, публичните финанси и публичните финанси“, казва икономистът Мауро Рошлин от Фондация „Жетулио Варгас“.

Според него съкращаването на бюджетните разходи е наложително, но подобни мерки биха били непопулярни и ще срещнат съпротива от влиятелни парламентарни лобита. Ограничаването на разходите може да засегне социалните програми, които са сред основните отличителни черти на управлението на Лула.

Престъпност и отношения със САЩ

Насилието е сред основните поводи за безпокойство на бразилците. Лула ще бъде подложен на натиск да постигне осезаеми резултати срещу престъпните фракции и милициите, които контролират територии в редица градове.

Темата има и международно измерение. Администрацията на Доналд Тръмп определи двете най-големи бразилски престъпни организации – „Командо Вермельо“ и „Първо командване на столицата“ – като терористични организации. Правителството на Лула се противопоставя на определението, тъй като го смята за посегателство срещу суверенитета на Бразилия.

Отношенията с Вашингтон допълнително се усложниха след налагането на допълнителни мита върху бразилски стоки. Лула превърна защитата на националния суверенитет в основен лозунг на кампанията си, но ще трябва да търси начин за възстановяване на диалога със САЩ – един от главните търговски партньори на страната.

Според професора по международни отношения Оливер Щункел от Фондация „Жетулио Варгас“ идеологическите различия имат значение при символичните срещи, но не са толкова определящи за ежедневните отношения между държавите. Като пример той посочва Аржентина, където въпреки острите реплики на президента Хавиер Милей към Лула отношенията между двете страни не са се променили съществено.

Източници: bta.bg