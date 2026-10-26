Доналд Тръмп обяви изборите в Бразилия за манипулирани

Американският президент Доналд Тръмп заяви, без да представи доказателства, че президентските избори в Бразилия изглеждат манипулирани. Вотът беше спечелен от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва, а изказването на Тръмп дойде ден след обявяването на резултата.
„Не съм вземал страна, но изглежда, че това са поредните манипулирани избори“, заяви Тръмп пред журналисти. Той добави, че изборните резултати трябва да бъдат неоспорими, а видяното от него му се е сторило „много съмнително“. Американският президент не посочи конкретни данни или доказателства за твърдението си.
Флавио Болсонаро отказва да признае поражението
Победеният десен бразилски сенатор Флавио Болсонаро е отказал да признае поражението си. Той е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който беше близък съюзник на Тръмп по време на управлението си.
Резултатът поставя Лула да Силва начело на страната, докато неговият съперник оспорва изхода от вота. В публикуваната информация не са посочени конкретни действия, предприети от Флавио Болсонаро след отказа му да признае поражението.
Вашингтон подкрепя десни сили в региона
Администрацията на американския президент приветства поредица от изборни победи на десни политически сили в други латиноамерикански държави през последните месеци. На този фон изявлението на Тръмп за бразилския вот се разминава с позициите на редица международни лидери, които поздравиха Лула да Силва за победата му.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто човек
22:55 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гробар
Коментиран от #17
23:02 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 долу сащ
23:11 26.10.2026
6 Уникално
ГЮРОВ ПРЕЗИДЕНТ!
Коментиран от #11, #19
23:16 26.10.2026
7 фактите
23:18 26.10.2026
8 3 Ноември
Рижавия ще обяви и изборите
В САЩ за манипулиранию
Коментиран от #16
23:21 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хех
23:42 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ориндж каунти
23:45 26.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чакам да отвлече датчанката
До коментар #3 от "Гробар":Ще бъде стинско световно представление, което ще засенчи отвличането на Мадуро.
А след това Дончо ще забие американското си оранжево копие в древния лед на Гренландия...
23:48 26.10.2026
18 Абе
23:49 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.