Доналд Тръмп обяви изборите в Бразилия за манипулирани

Американският президент Доналд Тръмп заяви, без да представи доказателства, че президентските избори в Бразилия изглеждат манипулирани. Вотът беше спечелен от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва, а изказването на Тръмп дойде ден след обявяването на резултата.

„Не съм вземал страна, но изглежда, че това са поредните манипулирани избори“, заяви Тръмп пред журналисти. Той добави, че изборните резултати трябва да бъдат неоспорими, а видяното от него му се е сторило „много съмнително“. Американският президент не посочи конкретни данни или доказателства за твърдението си.

Флавио Болсонаро отказва да признае поражението

Победеният десен бразилски сенатор Флавио Болсонаро е отказал да признае поражението си. Той е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който беше близък съюзник на Тръмп по време на управлението си.

Резултатът поставя Лула да Силва начело на страната, докато неговият съперник оспорва изхода от вота. В публикуваната информация не са посочени конкретни действия, предприети от Флавио Болсонаро след отказа му да признае поражението.

Вашингтон подкрепя десни сили в региона

Администрацията на американския президент приветства поредица от изборни победи на десни политически сили в други латиноамерикански държави през последните месеци. На този фон изявлението на Тръмп за бразилския вот се разминава с позициите на редица международни лидери, които поздравиха Лула да Силва за победата му.

Източници: bta.bg