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Доналд Тръмп обяви изборите в Бразилия за манипулирани

Доналд Тръмп обяви изборите в Бразилия за манипулирани

26 Октомври, 2026 22:53 805 19

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  • флавио болсонаро-
  • президентски избори-
  • доналд тръмп

Победеният Флавио Болсонаро също отказва да признае резултата

Доналд Тръмп обяви изборите в Бразилия за манипулирани - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, без да представи доказателства, че президентските избори в Бразилия изглеждат манипулирани. Вотът беше спечелен от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва, а изказването на Тръмп дойде ден след обявяването на резултата.

„Не съм вземал страна, но изглежда, че това са поредните манипулирани избори“, заяви Тръмп пред журналисти. Той добави, че изборните резултати трябва да бъдат неоспорими, а видяното от него му се е сторило „много съмнително“. Американският президент не посочи конкретни данни или доказателства за твърдението си.

Флавио Болсонаро отказва да признае поражението

Победеният десен бразилски сенатор Флавио Болсонаро е отказал да признае поражението си. Той е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който беше близък съюзник на Тръмп по време на управлението си.

Резултатът поставя Лула да Силва начело на страната, докато неговият съперник оспорва изхода от вота. В публикуваната информация не са посочени конкретни действия, предприети от Флавио Болсонаро след отказа му да признае поражението.

Вашингтон подкрепя десни сили в региона

Администрацията на американския президент приветства поредица от изборни победи на десни политически сили в други латиноамерикански държави през последните месеци. На този фон изявлението на Тръмп за бразилския вот се разминава с позициите на редица международни лидери, които поздравиха Лула да Силва за победата му.

Източници: bta.bg


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    12 1 Отговор
    Оранжев 🤡

    22:55 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гробар

    12 1 Отговор
    Дедо Дончо ще отвлече и бразилския президент. Само руски и китайски президент ще му липсват в колекцията.

    Коментиран от #17

    23:02 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 долу сащ

    7 1 Отговор
    а в Румъния бяха иситнски..... а във Венецуела президентите ги отвличат

    23:11 26.10.2026

  • 6 Уникално

    1 10 Отговор
    Орбан, Вучич, Радев, Тръмп ВЪН!
    ГЮРОВ ПРЕЗИДЕНТ!

    Коментиран от #11, #19

    23:16 26.10.2026

  • 7 фактите

    1 1 Отговор
    са мършата

    23:18 26.10.2026

  • 8 3 Ноември

    4 0 Отговор
    Ще бъде много интересно.

    Рижавия ще обяви и изборите

    В САЩ за манипулиранию

    Коментиран от #16

    23:21 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хех

    0 0 Отговор
    Тоя като нищо да вкара САЩ в БРИКС. : ))) Не само политически, ами и икономически.

    23:42 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ориндж каунти

    0 1 Отговор
    Друго да сте очаквали?

    23:45 26.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чакам да отвлече датчанката

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Ще бъде стинско световно представление, което ще засенчи отвличането на Мадуро.

    А след това Дончо ще забие американското си оранжево копие в древния лед на Гренландия...

    23:48 26.10.2026

  • 18 Абе

    0 0 Отговор
    Нищо чудно и да е прав , защото преди балотажа Лула изоставаше с 2 милиона , а го спечели с 4 милиона разлика - това са изведнъж 6 милиона избиратели незнайно откъде !

    23:49 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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