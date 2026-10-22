Володимир Зеленски: Няма нищо лично между мен и Тръмп

Между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп няма нищо лично, заяви украинският президент в интервю за Си Ен Ен. Той обаче предупреди, че всяко сближаване с Владимир Путин и отмяната на санкциите срещу Русия ще укрепят руския президент.
„Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен. Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп“, каза Зеленски. По думите му Путин няма намерение да прекратява войната, а натискът върху Москва не трябва да бъде отслабван.
Напрежението между Вашингтон и Киев
Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха през последните седмици. Зеленски заяви, че Тръмп е „на грешната страна на историята“, след като американският президент обяви сделка за закупуване на руски горива и подкрепи отмяната на част от санкциите срещу Москва.
Паралелно с това достъпът на украинските сили до Starshield - военната комуникационна услуга на SpaceX - беше ограничен. Зеленски посочи, че обменът на разузнавателна информация със САЩ е възстановен, но Starshield все още не работи напълно.
Разговорите за прекратяване на войната
Американският специален пратеник Стив Уиткоф разговаря три часа с Владимир Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Срещата последва разговорите му със Зеленски в Осло. Според News.bg Уиткоф е определил Путин като „хуманист“ заради освобождаването на 74-годишния американски затворник Стивън Хъбард.
Тръмп заяви, че ако санкциите срещу Русия бъдат затегнати, Хъбард може да остане в затвора, и защити подхода си с аргумента: „Когато сте близо до сделка и водите деликатни преговори, не налагате санкции“.
Зеленски определи срещата в Осло като ползотворна, но каза, че не е убеден в готовността на Путин за мир. „Путин играе, разбирате ли, той е играч“, заяви украинският президент. По думите му руският лидер играе с живота на други хора и не иска да спре войната.
Териториите остават основният спор
Зеленски допусна настоящите фронтови линии да бъдат замразени, ако това доведе до прекратяване на огъня и подновяване на разговорите. Той обаче отхвърли възможността Украйна да отстъпи територии, които в момента контролира, или да признае временно окупираните райони за част от Русия.
„Нашата земя е много важна, защото става дума за хора. Не става дума за километри“, каза Зеленски. Той добави, че никой няма да признае окупираните територии за руски.
Киев иска санкции и ракети
Украинският президент заяви, че страната му продължава да изпитва критичен недостиг на ракети-прехващачи. Дори при предупреждение за руска балистична ракета украинските военни невинаги разполагат със средства да я свалят.
Според Зеленски европейските съюзници са предоставили ракети за противовъздушна отбрана, но количествата не са достатъчни. „Да не отменят санкциите срещу Путин и да ни предоставят по-добри ракети“, посочи той като двете основни нужди на Украйна от нейните партньори.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
21:43 22.10.2026
2 Лично
21:43 22.10.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:44 22.10.2026
4 3.14К
Коментиран от #13
21:47 22.10.2026
5 Пич
21:49 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #16, #26, #27
21:51 22.10.2026
10 Антирашист 4767
21:52 22.10.2026
11 Буздуган
21:52 22.10.2026
12 Хех
21:54 22.10.2026
13 Антирашист 4768
До коментар #4 от "3.14К":Зеленсси е герой ,защитава родшната си ! Тези които го оплюват нямат родина и няма да я защитават ако се наложи !
Коментиран от #17, #25, #28
21:55 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дайте му едно кебапче да дъвчи
21:56 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Зеленски
22:00 22.10.2026
19 Горски
22:00 22.10.2026
20 Ддд
22:00 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 УКРОтрол с РАК
22:05 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "Много Известен Съветски Актьор":Дотогава няма да я има Украйна!
Коментиран от #35
22:08 22.10.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "Антирашист 4768":На обран бостан пъдар не ставам Те изядоха дините аз ще гоня михаля
Коментиран от #42
22:08 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вътю Т Панчев
22:13 22.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
КРАЯ МУ Е БЛИЗКО
22:16 22.10.2026
37 Мхм
22:17 22.10.2026
38 повод
Типичен нар--коман.
22:20 22.10.2026
39 Мдаа
Мдаа....
22:25 22.10.2026
40 Зелен Чук
22:26 22.10.2026
41 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #25 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ
ПАЧКИ ПЛАНИНИ-ЗЕЛЕНИ
БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ
ПЪРВА ГАДОСТ Е ЗА МЕНЕ
АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ СВОБОДНО
ЦЯЛАТА МИ ТЕРИТОРИЯ
Я ОГРАБИ РОССИ ПОДЛО
БЪЛГАРЧЕ СЪМ НА ТЕОРИЯ
АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ЖЕЛАЯ
ДА СЕ ЗНАЕ ЧЕ СЪМ РОБ
ИСКАШЕ МИ СЕ НАКРАЯ
РОССИ ТЕ ДО КРАК У ГРАБ
АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ БЕЗ ТЕРИТОРИЯ
И ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ
ВСИЧКО БЪШГАРСКО И РОДНО
РОССИ ГРАБИ ДА СЕ ЗНАЙ
РОССИ Е НАШЕТО СЛЪНЦЕ
РОССИ Е НАШИЯТ ЦАР
БЪЛГАРСКО НЯМАМЕ ЗРЪНЦЕ
РОССИ Е НАШ ГОСПОДАР
22:29 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.