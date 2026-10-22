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Володимир Зеленски: Няма нищо лично между мен и Тръмп
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Няма нищо лично между мен и Тръмп

22 Октомври, 2026 21:40 1 009 42

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • войната в украйна-
  • санкции срещу русия

Украинският президент предупреди, че отмяната на санкциите ще засили Путин и отхвърли възможността Киев да признае окупираните територии за руски

Володимир Зеленски: Няма нищо лично между мен и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп няма нищо лично, заяви украинският президент в интервю за Си Ен Ен. Той обаче предупреди, че всяко сближаване с Владимир Путин и отмяната на санкциите срещу Русия ще укрепят руския президент.

„Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен. Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп“, каза Зеленски. По думите му Путин няма намерение да прекратява войната, а натискът върху Москва не трябва да бъде отслабван.

Напрежението между Вашингтон и Киев

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха през последните седмици. Зеленски заяви, че Тръмп е „на грешната страна на историята“, след като американският президент обяви сделка за закупуване на руски горива и подкрепи отмяната на част от санкциите срещу Москва.

Паралелно с това достъпът на украинските сили до Starshield - военната комуникационна услуга на SpaceX - беше ограничен. Зеленски посочи, че обменът на разузнавателна информация със САЩ е възстановен, но Starshield все още не работи напълно.

Разговорите за прекратяване на войната

Американският специален пратеник Стив Уиткоф разговаря три часа с Владимир Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Срещата последва разговорите му със Зеленски в Осло. Според News.bg Уиткоф е определил Путин като „хуманист“ заради освобождаването на 74-годишния американски затворник Стивън Хъбард.

Тръмп заяви, че ако санкциите срещу Русия бъдат затегнати, Хъбард може да остане в затвора, и защити подхода си с аргумента: „Когато сте близо до сделка и водите деликатни преговори, не налагате санкции“.

Зеленски определи срещата в Осло като ползотворна, но каза, че не е убеден в готовността на Путин за мир. „Путин играе, разбирате ли, той е играч“, заяви украинският президент. По думите му руският лидер играе с живота на други хора и не иска да спре войната.

Териториите остават основният спор

Зеленски допусна настоящите фронтови линии да бъдат замразени, ако това доведе до прекратяване на огъня и подновяване на разговорите. Той обаче отхвърли възможността Украйна да отстъпи територии, които в момента контролира, или да признае временно окупираните райони за част от Русия.

„Нашата земя е много важна, защото става дума за хора. Не става дума за километри“, каза Зеленски. Той добави, че никой няма да признае окупираните територии за руски.

Киев иска санкции и ракети

Украинският президент заяви, че страната му продължава да изпитва критичен недостиг на ракети-прехващачи. Дори при предупреждение за руска балистична ракета украинските военни невинаги разполагат със средства да я свалят.

Според Зеленски европейските съюзници са предоставили ракети за противовъздушна отбрана, но количествата не са достатъчни. „Да не отменят санкциите срещу Путин и да ни предоставят по-добри ракети“, посочи той като двете основни нужди на Украйна от нейните партньори.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    15 1 Отговор
    И да има Бело носко

    21:43 22.10.2026

  • 2 Лично

    5 14 Отговор
    Нищо лично, само един импийчмант на Тръмп трябва.

    21:43 22.10.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 2 Отговор
    То и не лично няма Днес си тук утре те няма

    21:44 22.10.2026

  • 4 3.14К

    18 2 Отговор
    Абе, стига сте ми занимавали какво е казал наркомана. Тоя е токсичен като радиоактивен отпадък.

    Коментиран от #13

    21:47 22.10.2026

  • 5 Пич

    15 0 Отговор
    Това пигмейче е толкова просто, но нагло, че ако Путин нареди излизане на всички руски войски от Украйна и му я върне цялата, Зелю още пет години ще проси пари за освобождаването на Украйна, а тъпите Урсулианци ще му дават!!!

    21:49 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много Известен Съветски Актьор

    0 12 Отговор
    Войната ще продължи и след като Тръмп сдаде поста. Украйна тепърва ще набира сила. До края на годината или до средата на следващата, ще влязат на въоръжение украинските балистични ракети 1KR1 „Сапсан“ и противоракетите "Фрея". Отделно Великобритания и страните от ЕС изпращат собствени ракети. Няма да има никаква "капитулация" на Украйна.

    Коментиран от #16, #26, #27

    21:51 22.10.2026

  • 10 Антирашист 4767

    1 7 Отговор
    Надявам се републиканците да разберат че ги обиждат с това "да хленчат"

    21:52 22.10.2026

  • 11 Буздуган

    8 1 Отговор
    Украинската неонацистка мафия каза ясно.. Ако дадеш територии си свършен..! Дони рижата казва ако не дадеш територии аз съм свършен дадох ти заем срещу ресурси които още не съм взел.. Формулата Навални .....друг начин няма.

    21:52 22.10.2026

  • 12 Хех

    7 3 Отговор
    Уж съюзникът на Украйна я кара да отстъпи територии, а уж съюзникът на Русия (Китай) заявява, че никога няма да признае Крим и Донбас за руски. Интересни времена за геополитиката.

    21:54 22.10.2026

  • 13 Антирашист 4768

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "3.14К":

    Зеленсси е герой ,защитава родшната си ! Тези които го оплюват нямат родина и няма да я защитават ако се наложи !

    Коментиран от #17, #25, #28

    21:55 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дайте му едно кебапче да дъвчи

    9 1 Отговор
    на зеленяка белкем млъкне за малко.

    21:56 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Зеленски

    6 2 Отговор
    А,забравих,също и бело,ако може.

    22:00 22.10.2026

  • 19 Горски

    9 1 Отговор
    Никога,ама нито веднъж украинците не поискаха мир.Те искат примитив при такива условия все едно Русия ще капитулира всеки момент.Помирението им трябва, за да натрупат още пари от оръжия и да въвлекат по успешно светът в 3 та световна. Вчера в Литва падна боен дрон. Веднага обявиха, че е руски. След огледа се оказа, че е украински. Тогава обясниха, че наистина е украински, но бил насочен от руснаците към Литва. Сега се разследва, дали Путин не е дал лично разпореждане, този украински дрон да се отклони към Литва. Значи украинците пак няма да трепят по 1600 руснака на ден, според това, което русофобите врякаха. Украинците не искаха тази война и ли не я искат тия дето са останали в Украйна но никой не ги пита. А тези дето я искаха и бяха първите доброволци и ентусиасти отдавна ги няма. Политиците им още тогава си приеха закон, че не могат да бъдат мобилизирани включително и членовете на семействата им. И войната не им пречи, дори обратното. До вчера говореше как Ние неутрализираме атаки как удряме русия в дълбочина а сгеа никой не ме предупреди .Да си признае че НАТО участва и без тях е никой.

    22:00 22.10.2026

  • 20 Ддд

    0 4 Отговор
    Излиза, че Китай подкрепя Украйна много по-силно от САЩ, защото и досега не са признали окупираните територии за руски и категорично отказват да го направят.

    22:00 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 УКРОтрол с РАК

    5 0 Отговор
    Укротрола не стига, че е болен от рак и е пълен с разсейки, ами сега всеки ден чете лоши новини от Украйна. Кеф, голям кеф как се гърчи укротрола.

    22:05 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ха ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Дотогава няма да я има Украйна!

    Коментиран от #35

    22:08 22.10.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Антирашист 4768":

    На обран бостан пъдар не ставам Те изядоха дините аз ще гоня михаля

    Коментиран от #42

    22:08 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вътю Т Панчев

    1 0 Отговор
    Вярваме ти ,Президентът Тръмп е хетеросексуален

    22:13 22.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 2 Отговор
    ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ЛИКВИДИРАНО ОТ ЧУМАТА
    НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
    КРАЯ МУ Е БЛИЗКО

    22:16 22.10.2026

  • 37 Мхм

    2 0 Отговор
    Само зеленски не разбра, че е пред капитулация. Колкото по-рано обяви капитулация, толкова по-добре. Само зеленски не разбра, че ЮК ястребът борис джонсън удави Украйна през 2022 г. До последния украинец? А сега всичко ойде у ряката.

    22:17 22.10.2026

  • 38 повод

    4 0 Отговор
    Видяхте ло видито Как реагира Зеления нар-коман на неудобен въптрос на журналистка.

    Типичен нар--коман.

    22:20 22.10.2026

  • 39 Мдаа

    2 0 Отговор
    Днес кралят на Швеция не се прегърна и даже не подаде ръка на клоуна Зеленски, който посегна към него при посрещането, но кралят се направи на приятно разсеян.

    Мдаа....

    22:25 22.10.2026

  • 40 Зелен Чук

    0 1 Отговор
    Няма нищо лично между мен и Тръмп, аз даже много го обичам но той ми изневери.

    22:26 22.10.2026

  • 41 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ
    ПАЧКИ ПЛАНИНИ-ЗЕЛЕНИ
    БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ
    ПЪРВА ГАДОСТ Е ЗА МЕНЕ

    АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ СВОБОДНО
    ЦЯЛАТА МИ ТЕРИТОРИЯ
    Я ОГРАБИ РОССИ ПОДЛО
    БЪЛГАРЧЕ СЪМ НА ТЕОРИЯ

    АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ЖЕЛАЯ
    ДА СЕ ЗНАЕ ЧЕ СЪМ РОБ
    ИСКАШЕ МИ СЕ НАКРАЯ
    РОССИ ТЕ ДО КРАК У ГРАБ

    АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ БЕЗ ТЕРИТОРИЯ
    И ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ
    ВСИЧКО БЪШГАРСКО И РОДНО
    РОССИ ГРАБИ ДА СЕ ЗНАЙ

    РОССИ Е НАШЕТО СЛЪНЦЕ
    РОССИ Е НАШИЯТ ЦАР
    БЪЛГАРСКО НЯМАМЕ ЗРЪНЦЕ
    РОССИ Е НАШ ГОСПОДАР

    22:29 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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