Володимир Зеленски: Няма нищо лично между мен и Тръмп

Между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп няма нищо лично, заяви украинският президент в интервю за Си Ен Ен. Той обаче предупреди, че всяко сближаване с Владимир Путин и отмяната на санкциите срещу Русия ще укрепят руския президент.

„Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен. Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп“, каза Зеленски. По думите му Путин няма намерение да прекратява войната, а натискът върху Москва не трябва да бъде отслабван.

Напрежението между Вашингтон и Киев

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха през последните седмици. Зеленски заяви, че Тръмп е „на грешната страна на историята“, след като американският президент обяви сделка за закупуване на руски горива и подкрепи отмяната на част от санкциите срещу Москва.

Паралелно с това достъпът на украинските сили до Starshield - военната комуникационна услуга на SpaceX - беше ограничен. Зеленски посочи, че обменът на разузнавателна информация със САЩ е възстановен, но Starshield все още не работи напълно.

Разговорите за прекратяване на войната

Американският специален пратеник Стив Уиткоф разговаря три часа с Владимир Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Срещата последва разговорите му със Зеленски в Осло. Според News.bg Уиткоф е определил Путин като „хуманист“ заради освобождаването на 74-годишния американски затворник Стивън Хъбард.

Тръмп заяви, че ако санкциите срещу Русия бъдат затегнати, Хъбард може да остане в затвора, и защити подхода си с аргумента: „Когато сте близо до сделка и водите деликатни преговори, не налагате санкции“.

Зеленски определи срещата в Осло като ползотворна, но каза, че не е убеден в готовността на Путин за мир. „Путин играе, разбирате ли, той е играч“, заяви украинският президент. По думите му руският лидер играе с живота на други хора и не иска да спре войната.

Териториите остават основният спор

Зеленски допусна настоящите фронтови линии да бъдат замразени, ако това доведе до прекратяване на огъня и подновяване на разговорите. Той обаче отхвърли възможността Украйна да отстъпи територии, които в момента контролира, или да признае временно окупираните райони за част от Русия.

„Нашата земя е много важна, защото става дума за хора. Не става дума за километри“, каза Зеленски. Той добави, че никой няма да признае окупираните територии за руски.

Киев иска санкции и ракети

Украинският президент заяви, че страната му продължава да изпитва критичен недостиг на ракети-прехващачи. Дори при предупреждение за руска балистична ракета украинските военни невинаги разполагат със средства да я свалят.

Според Зеленски европейските съюзници са предоставили ракети за противовъздушна отбрана, но количествата не са достатъчни. „Да не отменят санкциите срещу Путин и да ни предоставят по-добри ракети“, посочи той като двете основни нужди на Украйна от нейните партньори.

Източници: news.bg