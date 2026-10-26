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Темида срещу Тръмп: Уволнението на прокурорката Морийн Коми е незаконно

Темида срещу Тръмп: Уволнението на прокурорката Морийн Коми е незаконно

26 Октомври, 2026 21:16 669 2

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  • джеймс коми

Федералният съд отхвърли тезата, че администрацията може да освобождава кариерни прокурори без причина

Темида срещу Тръмп: Уволнението на прокурорката Морийн Коми е незаконно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Федерален съдия в САЩ постанови, че уволнението на бившата прокурорка Морийн Коми от администрацията на Доналд Тръмп е било незаконосъобразно. Решението е по дело, заведено от Коми срещу Министерството на правосъдието, след като тя бе освободена през юли 2025 г.

Морийн Коми е най-голямата дъщеря на бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който от години е политически противник на Тръмп. В продължение на близо десетилетие тя е работила като федерален прокурор в прокуратурата на Манхатън и е участвала в делата срещу Гилейн Максуел, сътрудничка на Джефри Епстийн, както и срещу музиканта Шон Коумс, известен с псевдонима „Диди“.

Какви са твърденията на Коми

В иска си Коми заявява, че е била уволнена заради това кой е баща ѝ, или заради предполагаемите ѝ политически възгледи. Според нея освобождаването нарушава федералните закони, които забраняват политически мотивирано отстраняване на държавни служители и гарантират право на надлежен процес при трудови спорове.

Коми твърди още, че са нарушени конституционното разделение на властите и правото ѝ на свобода на словото. Тя е поискала да бъде възстановена със задна дата като прокурор до декември 2025 г., както и да получи неизплатените си възнаграждения и да запази правото си на пенсионни обезщетения.

Спорът за правомощията на президента

Министерството на правосъдието защитава уволнението с аргумента, че прокурорите упражняват значителни изпълнителни правомощия, когато представляват федералното правителство по наказателни дела. Според ведомството президентът или главният прокурор могат да ги отстраняват без посочена причина.

Съдия Джеси Фърман отхвърля тази позиция. В решението си той пише: „Съдът заключава, че ответниците грешат.“ Според него твърдението, че Конгресът няма право да регулира освобождаването на федерални прокурори, противоречи на близо два века практика на Върховния съд.

Случаят се разглежда като тест за границите на президентската власт и за възможността администрацията на Тръмп да уволнява кариерни прокурори, които не са политически назначени и обичайно остават на постовете си при смяна на управляващите партии.

След уволнението Морийн Коми започна работа като съдружник в адвокатска кантора. Решението на съда признава незаконосъобразността на освобождаването, но последиците за възстановяването ѝ, заплатите и пенсионните права са свързани с конкретните искания по делото.

Източници: bta.bg, investing.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тръмп

    3 0 Отговор
    не е направил нищо законно през живота си.

    21:21 26.10.2026

  • 2 гост

    2 0 Отговор
    На перчема проблемите му тепърва почват !!! Ако демократите вземат и сената , щото конгреса със сигурност ще вземат , направо ще му праснат държавна измяна за заигравките със Тупин !!

    21:35 26.10.2026