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Стратегически избори зад Океана! Предварителното гласуване в САЩ се ускорява

Стратегически избори зад Океана! Предварителното гласуване в САЩ се ускорява

30 Октомври, 2026 18:23 978 9

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  • конгрес-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • доналд тръмп

Над 43 милиона американци вече са дали гласа си, а в Тексас ръстът спрямо 2022 г. достига 50 процента

Стратегически избори зад Океана! Предварителното гласуване в САЩ се ускорява - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Предварителното гласуване за междинните избори в САЩ изпреварва значително нивата от предишния вот през 2022 г. Над 43 милиона американци вече са гласували лично или са върнали бюлетини по пощата, което е с почти 10 милиона повече спрямо същия период преди четири години, съобщи Асошиейтед прес.

Ръстът е най-осезаем в щатите, където се очакват оспорвани надпревари за Сената. Според анализ на Асошиейтед прес, основан на данни за гласуването, увеличението се наблюдава пет дни преди изборния ден, който ще определи контрола върху Конгреса.

Тексас отчита 50 процента ръст

В Тексас, където са оспорвани състезанията за Сената, Камарата на представителите и губернаторския пост, до сряда са гласували предварително повече от 6,3 милиона души. Преди четири години към същия момент броят им е бил 4,2 милиона, или с около 50 процента по-малко.

Предварителното гласуване е нараснало с над 30 процента спрямо предишните междинни избори и в Мейн, Мичиган, Северна Каролина и Канзас. И четирите щата са сред местата, където битката за места в Сената се очаква да бъде особено оспорвана.

Най-голямо увеличение в Южна Каролина

В Южна Каролина ръстът на предварителното гласуване достига 83 процента. На изборите там избирателите трябва да определят наследник на покойния сенатор Линдзи Греъм.

Вотът на 3 ноември ще реши дали републиканците ще запазят контрола си върху двете камари на Конгреса. В момента партията контролира както Камарата на представителите, така и Сената. Изборите се провеждат две години след началото на втория мандат на президента Доналд Тръмп.

Увеличаването на предварителното гласуване не предопределя само по себе си крайния резултат, но показва висока активност преди решаващия вот за състава на Конгреса.

Източници: bta.bg, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предварително гласувах

    11 0 Отговор
    Насвятках демократи в сената и камарата на представителите. Войната в Иран няма да бъде простена на Тръмп. Дано демократите го блокират напълно.

    18:27 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тити

    9 1 Отговор
    Както и падението на лудият Тръмп се ускорява.

    18:31 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    0 5 Отговор
    Изборите в САЩ няма да променят нищо.
    Те са просто буря в чаша вода.
    Целта е просто масата да легитимира управлението.

    18:36 30.10.2026

  • 6 Гробар

    4 2 Отговор
    Пристанищата по цял свят стачкуват! Работниците отказват да обработват товари с оръжия за САЩ и Израел! Браво! Всички нормални хора сме с вас!

    18:38 30.10.2026

  • 7 Атина Палада

    4 4 Отговор
    Какво гласуване в САЩ бре:) вие се шегувате.Там гласуват без лични карти. Можеш да гласуваш колкото пъти си искаш:) Отделни от това ,40 милиона от американците са без лични документи..Просто нямат такива...Ето,на това западният свят казва демократични избори:)

    Коментиран от #8

    18:39 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 отец Чапаев и Петка

    3 1 Отговор
    както и да гласуват нищо не променят......и едните и другите носят смърт по света

    18:50 30.10.2026