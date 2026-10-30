Стратегически избори зад Океана! Предварителното гласуване в САЩ се ускорява

Предварителното гласуване за междинните избори в САЩ изпреварва значително нивата от предишния вот през 2022 г. Над 43 милиона американци вече са гласували лично или са върнали бюлетини по пощата, което е с почти 10 милиона повече спрямо същия период преди четири години, съобщи Асошиейтед прес.

Ръстът е най-осезаем в щатите, където се очакват оспорвани надпревари за Сената. Според анализ на Асошиейтед прес, основан на данни за гласуването, увеличението се наблюдава пет дни преди изборния ден, който ще определи контрола върху Конгреса.

Тексас отчита 50 процента ръст

В Тексас, където са оспорвани състезанията за Сената, Камарата на представителите и губернаторския пост, до сряда са гласували предварително повече от 6,3 милиона души. Преди четири години към същия момент броят им е бил 4,2 милиона, или с около 50 процента по-малко.

Предварителното гласуване е нараснало с над 30 процента спрямо предишните междинни избори и в Мейн, Мичиган, Северна Каролина и Канзас. И четирите щата са сред местата, където битката за места в Сената се очаква да бъде особено оспорвана.

Най-голямо увеличение в Южна Каролина

В Южна Каролина ръстът на предварителното гласуване достига 83 процента. На изборите там избирателите трябва да определят наследник на покойния сенатор Линдзи Греъм.

Вотът на 3 ноември ще реши дали републиканците ще запазят контрола си върху двете камари на Конгреса. В момента партията контролира както Камарата на представителите, така и Сената. Изборите се провеждат две години след началото на втория мандат на президента Доналд Тръмп.

Увеличаването на предварителното гласуване не предопределя само по себе си крайния резултат, но показва висока активност преди решаващия вот за състава на Конгреса.

Източници: bta.bg, apnews.com