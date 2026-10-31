Ще разполага ли Доналд Тръмп с републиканско мнозинство в Конгреса?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и бившият президент Бил Клинтън проведоха предизборни прояви в два южни щата, разделени от два щата, и призоваха американците да гласуват на междинните избори във вторник, 3 ноември. Вотът ще определи коя партия ще контролира Конгреса през последните две години от мандата на Тръмп.
Тръмп говори пред републикански привърженици в Дейтона, Флорида, където определи изборите като „най-важните междинни избори в историята“. Президентът настоя поддръжниците му да отидат до урните в надпреварата за Камарата на представителите и Сената.
Само час по-рано Клинтън беше на сцена в Тюпело, Мисисипи. Той призова присъстващите да подкрепят демократическия кандидат за Сената Скот Колъм и се позова на думи на бившия републикански президент Джордж Буш.
Според Асошиейтед прес междинните избори ще покажат дали Тръмп ще разполага с републиканско мнозинство в Конгреса, което би улеснило управлението му, или ще се сблъска със силна съпротива от демократите.
Повече американци гласуват предварително
Почти 10 милиона повече американци са подали бюлетини пет дни преди изборния ден в сравнение със същия момент през 2022 г., сочи анализ на Асошиейтед прес на данните за предварителното гласуване.
Увеличението е особено отчетливо в щатите с оспорвани състезания за Сената. В Айова и Канзас предварителното гласуване е нараснало с около 30 процента. Тръмп планира да посети двата щата в неделя, за да подкрепи републиканските кандидати.
И двете партии се надяват по-високата активност преди изборния ден да работи в тяхна полза. Резултатите ще определят не само състава на Конгреса, но и политическите условия, при които Тръмп ще управлява през втората половина на президентския си мандат.
Източници: bta.bg, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ще бе
09:57 31.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Всъщност
10:01 31.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 По-добре е
10:09 31.10.2026
7 Анатолиййй
Коментиран от #12
10:10 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РЕПУБЛИКАНЦИТЕ
10:16 31.10.2026
11 ТОЗИ МУШМОРОК
10:19 31.10.2026
12 О, ама то
До коментар #7 от "Анатолиййй":Китайците вече пуснаха роботи с ИИ, които не се здрависват с въздуха! А Джо виждаше хора в пространството, където нищо нямаше. Трябва китайците да му сменят "камерите " да почне да вижда и той? :)
Коментиран от #14
10:19 31.10.2026
13 Икономът на семейство Адамс
10:40 31.10.2026
14 Баце
До коментар #12 от "О, ама то":На тия зад Океана трябва да им се смени чипа както викаше дедо от Мадрит. На всичките. Но по всичко личи, че другарите Си и Путин работят по въпроса.
10:42 31.10.2026
15 55 места В Сената за кого са?
Да не би Орбанов синдром да е..
10:45 31.10.2026
16 Е ли е ясно какъв ще е резултата от това
10:49 31.10.2026
17 Възраждане
10:54 31.10.2026
18 ДАСКАЛ
10:56 31.10.2026