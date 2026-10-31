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Ще разполага ли Доналд Тръмп с републиканско мнозинство в Конгреса?

Ще разполага ли Доналд Тръмп с републиканско мнозинство в Конгреса?

31 Октомври, 2026 09:55 1 173 18

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  • предварително гласуване-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Президентът събра републиканци във Флорида, а бившият държавен глава говори пред демократи в Мисисипи, предварителното гласуване е с близо 10 милиона бюлетини повече спрямо 2022 г.

Ще разполага ли Доналд Тръмп с републиканско мнозинство в Конгреса? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и бившият президент Бил Клинтън проведоха предизборни прояви в два южни щата, разделени от два щата, и призоваха американците да гласуват на междинните избори във вторник, 3 ноември. Вотът ще определи коя партия ще контролира Конгреса през последните две години от мандата на Тръмп.

Тръмп говори пред републикански привърженици в Дейтона, Флорида, където определи изборите като „най-важните междинни избори в историята“. Президентът настоя поддръжниците му да отидат до урните в надпреварата за Камарата на представителите и Сената.

Само час по-рано Клинтън беше на сцена в Тюпело, Мисисипи. Той призова присъстващите да подкрепят демократическия кандидат за Сената Скот Колъм и се позова на думи на бившия републикански президент Джордж Буш.

„Моят приятел Джордж Буш веднъж каза: „Демокрацията сама се коригира“. Предстои да разберем в Мисисипи дали това е вярно“, заяви Клинтън.

Според Асошиейтед прес междинните избори ще покажат дали Тръмп ще разполага с републиканско мнозинство в Конгреса, което би улеснило управлението му, или ще се сблъска със силна съпротива от демократите.

Повече американци гласуват предварително

Почти 10 милиона повече американци са подали бюлетини пет дни преди изборния ден в сравнение със същия момент през 2022 г., сочи анализ на Асошиейтед прес на данните за предварителното гласуване.

Увеличението е особено отчетливо в щатите с оспорвани състезания за Сената. В Айова и Канзас предварителното гласуване е нараснало с около 30 процента. Тръмп планира да посети двата щата в неделя, за да подкрепи републиканските кандидати.

И двете партии се надяват по-високата активност преди изборния ден да работи в тяхна полза. Резултатите ще определят не само състава на Конгреса, но и политическите условия, при които Тръмп ще управлява през втората половина на президентския си мандат.

Източници: bta.bg, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще бе

    8 3 Отговор
    Ама некой друг път

    09:57 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всъщност

    14 9 Отговор
    Докато НАТО бомбеше Югославия и избиваше цивилни с касетъчни бомби, без да има мандат за това от ООН, демократът Бил Клинтън се наслаждаваше на френска любов в Белия Дом. Те това е атлантическа демонкрация.

    10:01 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 По-добре е

    12 6 Отговор
    Да го оставят, да вилнее още. Тоя ще развали Америка, ама и от Европа нема нищо нормално да остане. Западът се самоуби. А как миришеха хубаво цигарите им в Корекомите 1975 г? И имаше едни хубави касетофони от Япония? Всичко това вече е минало. Днес войни, пламъци и дим. И омешване на несъвместими народи. По целият свят хаос и отвличане на президенти. Куче влачи ръждиви самолети на милиард цена... Фашисти се мотаят по върховете на властта... И го смятаме за нормално?

    10:09 31.10.2026

  • 7 Анатолиййй

    7 4 Отговор
    Много ми е мъчно за дядо Самоходко Деменциев .

    Коментиран от #12

    10:10 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕПУБЛИКАНЦИТЕ

    9 3 Отговор
    КАТЕГОРИЧНО ЩЕ ЗАГУБЯТ.

    10:16 31.10.2026

  • 11 ТОЗИ МУШМОРОК

    3 1 Отговор
    Ще разполага с един сополив демократиченуй.

    10:19 31.10.2026

  • 12 О, ама то

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анатолиййй":

    Китайците вече пуснаха роботи с ИИ, които не се здрависват с въздуха! А Джо виждаше хора в пространството, където нищо нямаше. Трябва китайците да му сменят "камерите " да почне да вижда и той? :)

    Коментиран от #14

    10:19 31.10.2026

  • 13 Икономът на семейство Адамс

    1 0 Отговор
    Дебат ще има ли?

    10:40 31.10.2026

  • 14 Баце

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "О, ама то":

    На тия зад Океана трябва да им се смени чипа както викаше дедо от Мадрит. На всичките. Но по всичко личи, че другарите Си и Путин работят по въпроса.

    10:42 31.10.2026

  • 15 55 места В Сената за кого са?

    1 1 Отговор
    В олигархична България 1-2-5 социологически агенции през ден лъжат и манипулират българите.Та каква е причината да не ни информират медиите тука какви са резултатите там?
    Да не би Орбанов синдром да е..

    10:45 31.10.2026

  • 16 Е ли е ясно какъв ще е резултата от това

    0 0 Отговор
    Въпреки сделката за дизел между Тръмп и Путин, нито една американска компания не е се е съгласила да закупи руски товари с дизелово гориво в рамките на предоставеното от Тръмп изключение, въпреки че в продължение на седмици са предлагани на пазара, съобщава „The Washington Sun“.

    10:49 31.10.2026

  • 17 Възраждане

    1 1 Отговор
    Коце и Пияната твърдят че Той е нашият човек! Писма и картичките вече са готови за изпращане

    10:54 31.10.2026

  • 18 ДАСКАЛ

    1 2 Отговор
    Щом БГ медии тиражират че републиканците ще загубят, аз залагам на последните. Пък и нашите демократи ги знаем какви таратайки са

    10:56 31.10.2026