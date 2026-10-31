Ще разполага ли Доналд Тръмп с републиканско мнозинство в Конгреса?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и бившият президент Бил Клинтън проведоха предизборни прояви в два южни щата, разделени от два щата, и призоваха американците да гласуват на междинните избори във вторник, 3 ноември. Вотът ще определи коя партия ще контролира Конгреса през последните две години от мандата на Тръмп.

Тръмп говори пред републикански привърженици в Дейтона, Флорида, където определи изборите като „най-важните междинни избори в историята“. Президентът настоя поддръжниците му да отидат до урните в надпреварата за Камарата на представителите и Сената.

Само час по-рано Клинтън беше на сцена в Тюпело, Мисисипи. Той призова присъстващите да подкрепят демократическия кандидат за Сената Скот Колъм и се позова на думи на бившия републикански президент Джордж Буш.

„Моят приятел Джордж Буш веднъж каза: „Демокрацията сама се коригира“. Предстои да разберем в Мисисипи дали това е вярно“, заяви Клинтън.

Според Асошиейтед прес междинните избори ще покажат дали Тръмп ще разполага с републиканско мнозинство в Конгреса, което би улеснило управлението му, или ще се сблъска със силна съпротива от демократите.

Повече американци гласуват предварително

Почти 10 милиона повече американци са подали бюлетини пет дни преди изборния ден в сравнение със същия момент през 2022 г., сочи анализ на Асошиейтед прес на данните за предварителното гласуване.

Увеличението е особено отчетливо в щатите с оспорвани състезания за Сената. В Айова и Канзас предварителното гласуване е нараснало с около 30 процента. Тръмп планира да посети двата щата в неделя, за да подкрепи републиканските кандидати.

И двете партии се надяват по-високата активност преди изборния ден да работи в тяхна полза. Резултатите ще определят не само състава на Конгреса, но и политическите условия, при които Тръмп ще управлява през втората половина на президентския си мандат.

Източници: bta.bg, apnews.com