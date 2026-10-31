Новини
Свят »
САЩ »
Съдия забрани на Тръмп да заплашва изборни служители

Съдия забрани на Тръмп да заплашва изборни служители

31 Октомври, 2026 10:34 657 6

  • доналд тръмп-
  • избори в сащ-
  • изборни служители-
  • министерство на правосъдието-
  • трина томпсън-
  • републиканска партия

Федералният съд блокира натиска за заличаване на избиратели и отделяне на бюлетини преди междинните избори в САЩ

Съдия забрани на Тръмп да заплашва изборни служители - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Федерален съдия в САЩ разпореди администрацията на президента Доналд Тръмп да спре да заплашва със съдебно преследване щатски и местни изборни служители, които не изпълняват нейни искания, свързани с предполагаемо гласуване на неграждани.

Решението на съдия Трина Томпсън от федералния окръжен съд идва дни преди междинните избори в САЩ, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса. В момента републиканците имат крехко мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената.

Какво забранява съдът

Томпсън разпореди администрацията да не настоява местните изборни власти да заличават избиратели от щатските списъци, да отказват бюлетини на конкретни хора или да отделят подадени бюлетини въз основа на изготвен от федералните власти списък с лица, за които се твърди, че не са граждани на САЩ.

Съдията забрани и заплахите за наказателно преследване срещу служители, които не се съобразяват с тези искания. Делото е заведено от синдикати на изборни служители и други организации, които оспорват действията на Министерството на правосъдието.

„Тъй като обществото има първостепенен интерес да гарантира, че изборните служители могат да изпълняват задълженията си в съответствие с федералното законодателство и изборните процедури, а до самия изборен ден остават само броени дни, балансът на интересите и общественият интерес накланят везните в полза на ищците“, пише Томпсън.

Натиск преди междинния вот

През месеците преди изборите администрацията на Тръмп оказва натиск върху отделни щати да предоставят данни за регистрираните избиратели. Аргументът на федералните власти е, че са необходими по-строги мерки за защита на изборната сигурност и за запазване на общественото доверие във вота.

Според съдия Томпсън Министерството на правосъдието е преминало границата, когато този месец е започнало да заплашва щатски и окръжни служители със съдебно преследване, ако не сътрудничат на инициативите на администрацията.

Срещу действията на федералните власти има критики от политически експерти и служители, ангажирани с подготовката на изборите. Те твърдят, че администрацията превишава федералните си правомощия и се подготвят за възможна намеса на федералните власти в изборния процес.

Министерството на правосъдието не е коментирало съдебното разпореждане. То остава в сила в навечерието на междинните избори, когато спорът за правомощията на федералната администрация и ролята на щатските изборни власти се изостря.

Източници: news.bg, investing.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 2 Отговор
    Хамериканска демокрация.

    10:36 31.10.2026

  • 2 Демократ

    1 2 Отговор
    Демократите не разбраха ли че няма да видят избори в следващите 248 години минимум и че зад републиканците седи Израиль Най-Великата държава с Най-Великият народ.
    Иран Никога Няма да има ЯО.

    10:38 31.10.2026

  • 3 нннн

    1 2 Отговор
    Ами да! Не бива да забраняват на 300 годишни възрастни хора да не гласуват и да не им дават бюлетини.

    10:40 31.10.2026

  • 4 Мелания

    3 1 Отговор
    Споко бе! Мен ме заплашва осма година да ме е.., добре че е дал франчайзинг на шофьора...

    10:41 31.10.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Тихо и мокро!

    11:12 31.10.2026

  • 6 Досиетата Епстийн

    0 0 Отговор
    Кога ще видят Бял Свят?

    11:35 31.10.2026