Съдия забрани на Тръмп да заплашва изборни служители

Федерален съдия в САЩ разпореди администрацията на президента Доналд Тръмп да спре да заплашва със съдебно преследване щатски и местни изборни служители, които не изпълняват нейни искания, свързани с предполагаемо гласуване на неграждани.

Решението на съдия Трина Томпсън от федералния окръжен съд идва дни преди междинните избори в САЩ, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса. В момента републиканците имат крехко мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената.

Какво забранява съдът

Томпсън разпореди администрацията да не настоява местните изборни власти да заличават избиратели от щатските списъци, да отказват бюлетини на конкретни хора или да отделят подадени бюлетини въз основа на изготвен от федералните власти списък с лица, за които се твърди, че не са граждани на САЩ.

Съдията забрани и заплахите за наказателно преследване срещу служители, които не се съобразяват с тези искания. Делото е заведено от синдикати на изборни служители и други организации, които оспорват действията на Министерството на правосъдието.

Натиск преди междинния вот

„Тъй като обществото има първостепенен интерес да гарантира, че изборните служители могат да изпълняват задълженията си в съответствие с федералното законодателство и изборните процедури, а до самия изборен ден остават само броени дни, балансът на интересите и общественият интерес накланят везните в полза на ищците“, пише Томпсън.

През месеците преди изборите администрацията на Тръмп оказва натиск върху отделни щати да предоставят данни за регистрираните избиратели. Аргументът на федералните власти е, че са необходими по-строги мерки за защита на изборната сигурност и за запазване на общественото доверие във вота.

Според съдия Томпсън Министерството на правосъдието е преминало границата, когато този месец е започнало да заплашва щатски и окръжни служители със съдебно преследване, ако не сътрудничат на инициативите на администрацията.

Срещу действията на федералните власти има критики от политически експерти и служители, ангажирани с подготовката на изборите. Те твърдят, че администрацията превишава федералните си правомощия и се подготвят за възможна намеса на федералните власти в изборния процес.

Министерството на правосъдието не е коментирало съдебното разпореждане. То остава в сила в навечерието на междинните избори, когато спорът за правомощията на федералната администрация и ролята на щатските изборни власти се изостря.

Източници: news.bg, investing.com