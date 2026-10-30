Доналд Тръмп: Войната с Иран ще приключи много скоро по един или друг начин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е към своя край и ще приключи „много скоро, по един или друг начин“. Той обаче не уточни как ще бъде постигнато това – чрез дипломатическо споразумение или с нови военни действия.

В интервю за радиостанция KCMO в Канзас Сити Тръмп заяви, че Техеран е бил готов да използва ядрени оръжия в Близкия изток и Европа. Американският президент повтори позицията си, че Иран трябва да даде гаранции, че никога няма да разработи ядрена бомба.

Изявлението преди междинните избори

„Всичко ще приключи съвсем скоро“, заяви Доналд Тръмп.

Думите на Тръмп бяха произнесени в навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ, насрочени за 3 ноември. Преди това президентът е заявявал, че Съединените щати няма да нанесат удар по Иран преди вота.

През последните седмици Тръмп неколкократно е обещавал, че САЩ и Израел скоро ще „довършат започнатото“ в Иран. Той не е уточнявал дали подготвя дипломатическо решение или нова военна операция.

Засега от изявлението му не става ясно какви конкретни стъпки ще последват и дали Вашингтон очаква от Техеран едностранни гаранции или споразумение между двете страни.

Източници: news.bg