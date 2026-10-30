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Доналд Тръмп: Войната с Иран ще приключи много скоро по един или друг начин
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Войната с Иран ще приключи много скоро по един или друг начин

30 Октомври, 2026 16:10 903 21

  • доналд тръмп-
  • иран-
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  • ядрена програма-
  • военен конфликт

Американският президент не уточни дали очаква дипломатически пробив или нови военни действия, но поиска гаранции, че Техеран няма да разработи ядрена бомба

Доналд Тръмп: Войната с Иран ще приключи много скоро по един или друг начин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е към своя край и ще приключи „много скоро, по един или друг начин“. Той обаче не уточни как ще бъде постигнато това – чрез дипломатическо споразумение или с нови военни действия.

В интервю за радиостанция KCMO в Канзас Сити Тръмп заяви, че Техеран е бил готов да използва ядрени оръжия в Близкия изток и Европа. Американският президент повтори позицията си, че Иран трябва да даде гаранции, че никога няма да разработи ядрена бомба.

„Всичко ще приключи съвсем скоро“, заяви Доналд Тръмп.

Изявлението преди междинните избори

Думите на Тръмп бяха произнесени в навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ, насрочени за 3 ноември. Преди това президентът е заявявал, че Съединените щати няма да нанесат удар по Иран преди вота.

През последните седмици Тръмп неколкократно е обещавал, че САЩ и Израел скоро ще „довършат започнатото“ в Иран. Той не е уточнявал дали подготвя дипломатическо решение или нова военна операция.

Засега от изявлението му не става ясно какви конкретни стъпки ще последват и дали Вашингтон очаква от Техеран едностранни гаранции или споразумение между двете страни.

Източници: news.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    2 11 Отговор
    Според вас кой е по голям клоун зеления наркоман , Бай Дъмп или Пyyтkuн

    Коментиран от #4, #7, #13

    16:13 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е..... тоя няма равен.

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Някой способен ли е да преброи лъжите които е казвал?

    Коментиран от #5

    16:15 30.10.2026

  • 5 А някой способен ли е

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Е..... тоя няма равен.":

    да преброи лъжите които е казвал Путин?

    Коментиран от #11

    16:16 30.10.2026

  • 6 5-та година "Киев за 3 дня"

    4 8 Отговор
    До 24, или най много 48 часа ...

    Коментиран от #21

    16:16 30.10.2026

  • 7 Вот так

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    🖕то так

    16:18 30.10.2026

  • 8 Никой

    1 7 Отговор
    Оранжев стар клоун с малкото старо джудже в цирка натвориха световен турлюгювеч . Скоро и при Св. Петър .

    16:19 30.10.2026

  • 9 НА 3 НОЕМВРИ

    2 3 Отговор
    ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ СЪС ТРЪМП.

    ТОЙ ПО ДОБРЕ ДА МИСЛИ

    ЗА ДОСИЕТАТА ЕПСТИЙН.

    Коментиран от #12

    16:19 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "А някой способен ли е":

    Аз знам една жена, която може да ги повтори всичките лъжи на Путин за 45 мин., докато се моли на колене пред предрешен като поп агент на КГБ.

    Коментиран от #20

    16:19 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 😩🤥🤥🤥🤥😩😩😫

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Белоноско🤥

    16:21 30.10.2026

  • 14 Тука има, тука нЕма.

    2 0 Отговор
    По-скоро по друг начин, отколкото по един.

    16:33 30.10.2026

  • 15 Американски самолетоносач

    5 1 Отговор
    Чертая кафява линия около Иран

    16:35 30.10.2026

  • 16 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    И е укрия в приключи велики хамерски клоуне ,превърна обора в цирк ,жалко само че заради такива алчни идиоти умират милиони невинни

    16:35 30.10.2026

  • 17 Герги

    4 0 Отговор
    Това кафе сме го пили вече

    16:45 30.10.2026

  • 18 гост

    1 0 Отговор
    Тези нещастници всеки смислен коментар трият...наредено от Кремъл.

    16:49 30.10.2026

  • 19 Помнещ

    1 0 Отговор
    „Всичко ще приключи съвсем скоро“, заяви Доналд Тръмп"

    Аха ние помним и че войната в Украйна щеше да приключи за един ден.

    16:50 30.10.2026

  • 20 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    "която може да ги повтори всичките лъжи на Путин за 45 мин"

    Обаче всичките лъжи на евроатлантиците за да ги повтори ще им трябват години

    16:52 30.10.2026

  • 21 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Сърди се на генерал Мили - поредната лъжлива опорка но това не пречи да я повтаряте.

    16:55 30.10.2026

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