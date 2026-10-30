Доналд Тръмп: Войната с Иран ще приключи много скоро по един или друг начин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е към своя край и ще приключи „много скоро, по един или друг начин“. Той обаче не уточни как ще бъде постигнато това – чрез дипломатическо споразумение или с нови военни действия.
В интервю за радиостанция KCMO в Канзас Сити Тръмп заяви, че Техеран е бил готов да използва ядрени оръжия в Близкия изток и Европа. Американският президент повтори позицията си, че Иран трябва да даде гаранции, че никога няма да разработи ядрена бомба.„Всичко ще приключи съвсем скоро“, заяви Доналд Тръмп.
Изявлението преди междинните избори
Думите на Тръмп бяха произнесени в навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ, насрочени за 3 ноември. Преди това президентът е заявявал, че Съединените щати няма да нанесат удар по Иран преди вота.
През последните седмици Тръмп неколкократно е обещавал, че САЩ и Израел скоро ще „довършат започнатото“ в Иран. Той не е уточнявал дали подготвя дипломатическо решение или нова военна операция.
Засега от изявлението му не става ясно какви конкретни стъпки ще последват и дали Вашингтон очаква от Техеран едностранни гаранции или споразумение между двете страни.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тик-Ток
Коментиран от #4, #7, #13
16:13 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Е..... тоя няма равен.
До коментар #2 от "Тик-Ток":Някой способен ли е да преброи лъжите които е казвал?
Коментиран от #5
16:15 30.10.2026
5 А някой способен ли е
До коментар #4 от "Е..... тоя няма равен.":да преброи лъжите които е казвал Путин?
Коментиран от #11
16:16 30.10.2026
6 5-та година "Киев за 3 дня"
Коментиран от #21
16:16 30.10.2026
7 Вот так
До коментар #2 от "Тик-Ток":🖕то так
16:18 30.10.2026
8 Никой
16:19 30.10.2026
9 НА 3 НОЕМВРИ
ТОЙ ПО ДОБРЕ ДА МИСЛИ
ЗА ДОСИЕТАТА ЕПСТИЙН.
Коментиран от #12
16:19 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
До коментар #5 от "А някой способен ли е":Аз знам една жена, която може да ги повтори всичките лъжи на Путин за 45 мин., докато се моли на колене пред предрешен като поп агент на КГБ.
Коментиран от #20
16:19 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 😩🤥🤥🤥🤥😩😩😫
До коментар #2 от "Тик-Ток":Белоноско🤥
16:21 30.10.2026
14 Тука има, тука нЕма.
16:33 30.10.2026
15 Американски самолетоносач
16:35 30.10.2026
16 Kaлпазанин
16:35 30.10.2026
17 Герги
16:45 30.10.2026
18 гост
16:49 30.10.2026
19 Помнещ
Аха ние помним и че войната в Украйна щеше да приключи за един ден.
16:50 30.10.2026
20 Антитрол
До коментар #11 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":"която може да ги повтори всичките лъжи на Путин за 45 мин"
Обаче всичките лъжи на евроатлантиците за да ги повтори ще им трябват години
16:52 30.10.2026
21 Зевзек
До коментар #6 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Сърди се на генерал Мили - поредната лъжлива опорка но това не пречи да я повтаряте.
16:55 30.10.2026