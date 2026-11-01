НАТО трябва да реши тези 5 важни въпроса преди бъдеща война с Русия

НАТО започва обсъждания относно силите и въоръжението, от които съюзниците ще се нуждаят, за да се защитят от евентуално нападение от страна на Русия, както и относно начина, по който тези усилия ще бъдат финансирани. Както пише Politico, тези разговори ще определят целите за отбранителните способности до 2029 г. - срок, до който, както предупреждават европейски представители, Русия би могла да бъде готова да предприеме атака срещу държава членка на НАТО.
Изданието е разговаряло с 15 настоящи и бивши представители и дипломати от НАТО, за да очертае пет ключови въпроса, които Алиансът трябва да реши с оглед на евентуална руска инвазия.
- Определяне на "нивото на амбиция"
Най-критичният въпрос е да се определи какъв точно обем войски и военни способности съюзниците са готови да предоставят - концепция, която в НАТО наричат "ниво на амбиция".
Освен това съюзниците трябва да решат как да осигурят конвенционални сили и въоръжение - например сухопътни части или военновъздушни средства - наред с приноса на държавите, притежаващи ядрено оръжие, като Обединеното кралство и Съединените щати.
- Запълване на американския "пропуск"
Съществуват опасения, че САЩ може да изтеглят ресурси, които са от критично значение за Европа, като например тежки транспортни самолети. Стремежът на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа ще принуди съюзниците трескаво да търсят начини да компенсират загубените способности.
"Доскоро логиката в НАТО беше следната: изчислявате от какво се нуждае Алиансът и ако нещо липсва, САЩ просто запълват празнината. Сега нещата стоят по друг начин", отбелязва Камий Гран, представител на НАТО.
Едно от възможните решения е да се изостави изискването за конкретни видове въоръжение и вместо това на държавите членки да се възлагат конкретни оперативни задачи - например унищожаването на руски командни пунктове. Такъв подход би осигурил по-голяма гъвкавост за европейските съюзници, които нямат достъп до американски оръжейни системи, като например крилатите ракети Tomahawk.
- Регионални разногласия
След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. фокусът на Алианса се измести на изток, а през последната година - и на север, към Гренландия. Някои съюзници обаче биха искали да се обърне повече внимание на южния и югоизточния фланг на Алианса. Сред опасенията са присъствието на руски наемници в Либия, рискът миграцията да бъде използвана като оръжие, засилената активност на подводници, както и атаките с дронове срещу плавателни съдове в Черно море.
- Повече дронове или повече танкове?
Доминацията на безпилотните системи на фронтовата линия в Украйна вероятно ще предизвика дебат за това как да се постигне баланс между развитието на способностите, свързани с дроновете, и продължаващото увеличаване на наличностите от традиционна военна техника, като танкове и артилерия.
Според Гранд, дискусията се подклажда и от трудностите при набирането на личен състав, пред които са изправени европейските държави: "Един от факторите, които тласкат всички към по-голяма зависимост от безпилотните системи, е застаряващото население и произтичащият от това недостиг на кадри".
Освен това, държавите трябва да намерят начини да бъдат в крак с технологичното развитие на Русия, без това да подкопава собствените им бюджети за национална отбрана.
Адмирал Пиер Вандие от френските военноморски сили предложи решение, базирано на модела на абонаментна услуга: редовни актуализации на оборудването, които да гарантират, че системите за въоръжение няма да остареят морално.
- Уроците от Украйна
Повечето съюзници в НАТО признават, че Украйна допринася за тяхната сигурност благодарение на своята голяма, закалена в битки армия и бързото си технологично развитие в сфери като въздушни, морски и наземни дронове, системи за противовъздушна отбрана, ракетно въоръжение и усъвършенстваната система за управление на бойното поле "Делта".
В тази връзка някои държави призовават за по-тясно военно-промишлено сътрудничество. В същото време други остават предпазливи, като изтъкват, че войната в Украйна се различава значително от доктрината на НАТО, която набляга на бързи, маневрени бойни действия, постигане на превъзходство във въздуха и нанасяне на високоточни удари на далечни разстояния.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
10:06 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Овчар
10:09 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа 81
10:10 01.11.2026
7 НАТО И ЕС
10:11 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мишел
10:15 01.11.2026
10 Как
До коментар #1 от "Последния Софиянец":си я представа русия, войната с нато.
Коментиран от #14
10:15 01.11.2026
11 Да знаете
10:16 01.11.2026
12 Ами
ракета "Сармат" достига всяка точка на Европа.
16 ядрени бойни глави, всяка по 750 килотона.
Няма дронове, няма танкове. Има само тишина.
10:19 01.11.2026
13 Един важен въпрос преди войната
Утре сутринта да напишат как се спи в дъжда и на студено.
Между другото, няма да е лошо да прочетете следното:
• Състав на престъплението: Според чл. 98, ал. 1 от Наказателния кодекс, който и да е лице, което подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Република България, извършва престъпление.
• Ал. 2: Същото наказание се отнася и за всеки, който извърши действие с цел да предизвика война или друго враждебно действие срещу страната.
• Наказание: Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 5 до 15 години.
10:22 01.11.2026
14 Мишел
До коментар #10 от "Как":Според публикувано изследване през 2023г. на Пентагона, при ядрена война НатО и САЩ губят над 99% от населението си, Русия до 35%, Китай до 45%. Северна Корея, която има противоядрени скривалища за 100% от населението си, практически няма загуби.
Това изследване може да се намери и изпише от централния архив на САЩ.
10:27 01.11.2026
15 Сега трябва да решат основния въпрос
10:28 01.11.2026
16 Русия е брат
10:29 01.11.2026
17 Ролан
10:30 01.11.2026
18 Аууу
10:30 01.11.2026
19 Още една причина
10:31 01.11.2026
20 Усасра
По-добре тогава да излезем от нато
10:32 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Поправка
10:36 01.11.2026
24 Без име..
10:37 01.11.2026
25 въоръжението и милитаризацията
10:37 01.11.2026
26 666
10:37 01.11.2026
27 Без име..
10:39 01.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.