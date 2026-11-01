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НАТО трябва да реши тези 5 важни въпроса преди бъдеща война с Русия
  Тема: Украйна

НАТО трябва да реши тези 5 важни въпроса преди бъдеща война с Русия

1 Ноември, 2026 10:02 835 28

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  • владимир путин

Изданието е разговаряло с 15 настоящи и бивши представители и дипломати от НАТО, за да очертае пет ключови въпроса, които Алиансът трябва да реши с оглед на евентуална руска инвазия

НАТО трябва да реши тези 5 важни въпроса преди бъдеща война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

НАТО започва обсъждания относно силите и въоръжението, от които съюзниците ще се нуждаят, за да се защитят от евентуално нападение от страна на Русия, както и относно начина, по който тези усилия ще бъдат финансирани. Както пише Politico, тези разговори ще определят целите за отбранителните способности до 2029 г. - срок, до който, както предупреждават европейски представители, Русия би могла да бъде готова да предприеме атака срещу държава членка на НАТО.

Изданието е разговаряло с 15 настоящи и бивши представители и дипломати от НАТО, за да очертае пет ключови въпроса, които Алиансът трябва да реши с оглед на евентуална руска инвазия.

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  • Определяне на "нивото на амбиция"

Най-критичният въпрос е да се определи какъв точно обем войски и военни способности съюзниците са готови да предоставят - концепция, която в НАТО наричат ​​"ниво на амбиция".

Освен това съюзниците трябва да решат как да осигурят конвенционални сили и въоръжение - например сухопътни части или военновъздушни средства - наред с приноса на държавите, притежаващи ядрено оръжие, като Обединеното кралство и Съединените щати.

  • Запълване на американския "пропуск"

Съществуват опасения, че САЩ може да изтеглят ресурси, които са от критично значение за Европа, като например тежки транспортни самолети. Стремежът на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа ще принуди съюзниците трескаво да търсят начини да компенсират загубените способности.

"Доскоро логиката в НАТО беше следната: изчислявате от какво се нуждае Алиансът и ако нещо липсва, САЩ просто запълват празнината. Сега нещата стоят по друг начин", отбелязва Камий Гран, представител на НАТО.

Едно от възможните решения е да се изостави изискването за конкретни видове въоръжение и вместо това на държавите членки да се възлагат конкретни оперативни задачи - например унищожаването на руски командни пунктове. Такъв подход би осигурил по-голяма гъвкавост за европейските съюзници, които нямат достъп до американски оръжейни системи, като например крилатите ракети Tomahawk.

  • Регионални разногласия

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. фокусът на Алианса се измести на изток, а през последната година - и на север, към Гренландия. Някои съюзници обаче биха искали да се обърне повече внимание на южния и югоизточния фланг на Алианса. Сред опасенията са присъствието на руски наемници в Либия, рискът миграцията да бъде използвана като оръжие, засилената активност на подводници, както и атаките с дронове срещу плавателни съдове в Черно море.

  • Повече дронове или повече танкове?

Доминацията на безпилотните системи на фронтовата линия в Украйна вероятно ще предизвика дебат за това как да се постигне баланс между развитието на способностите, свързани с дроновете, и продължаващото увеличаване на наличностите от традиционна военна техника, като танкове и артилерия.

Според Гранд, дискусията се подклажда и от трудностите при набирането на личен състав, пред които са изправени европейските държави: "Един от факторите, които тласкат всички към по-голяма зависимост от безпилотните системи, е застаряващото население и произтичащият от това недостиг на кадри".

Освен това, държавите трябва да намерят начини да бъдат в крак с технологичното развитие на Русия, без това да подкопава собствените им бюджети за национална отбрана.

Адмирал Пиер Вандие от френските военноморски сили предложи решение, базирано на модела на абонаментна услуга: редовни актуализации на оборудването, които да гарантират, че системите за въоръжение няма да остареят морално.

  • Уроците от Украйна

Повечето съюзници в НАТО признават, че Украйна допринася за тяхната сигурност благодарение на своята голяма, закалена в битки армия и бързото си технологично развитие в сфери като въздушни, морски и наземни дронове, системи за противовъздушна отбрана, ракетно въоръжение и усъвършенстваната система за управление на бойното поле "Делта".

В тази връзка някои държави призовават за по-тясно военно-промишлено сътрудничество. В същото време други остават предпазливи, като изтъкват, че войната в Украйна се различава значително от доктрината на НАТО, която набляга на бързи, маневрени бойни действия, постигане на превъзходство във въздуха и нанасяне на високоточни удари на далечни разстояния.

Източник: news.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Как си я представят тази война с Русия?

    Коментиран от #10

    10:06 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    13 2 Отговор
    Интернет-банкирането бързо изкарва парите извън ЕС и някоя банка скоро ще ревне..! Причината ПРОТЕСТИ С НЕЯСНО БЪДЕЩЕ.

    10:09 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 81

    23 4 Отговор
    Няколко "Сармат"-а напълно обезсмислят НАТО-вските умувания.....

    10:10 01.11.2026

  • 7 НАТО И ЕС

    19 3 Отговор
    СА ДО ВРЕМЕ. СКОРО НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВАТ.

    10:11 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишел

    11 3 Отговор
    Вярва ли някой, че ако държава от НатО влезе във война с ядрената суперсила Русия, чиито ядрен арсенал е повече от всички останали ядрени оръжия в света, НатО ще започне война с Русия ?

    10:15 01.11.2026

  • 10 Как

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    си я представа русия, войната с нато.

    Коментиран от #14

    10:15 01.11.2026

  • 11 Да знаете

    8 2 Отговор
    Русия няма да напада НАТО, тя само си прибира своето...

    10:16 01.11.2026

  • 12 Ами

    6 2 Отговор
    210 секунди ... Максималното време за което
    ракета "Сармат" достига всяка точка на Европа.
    16 ядрени бойни глави, всяка по 750 килотона.
    Няма дронове, няма танкове. Има само тишина.

    10:19 01.11.2026

  • 13 Един важен въпрос преди войната

    8 0 Отговор
    Онези, които си мислят, че войната е майтап, да си вземат едно одеяло и довечера към 23:00ч да излязат навън и да пренощуват на открито.
    Утре сутринта да напишат как се спи в дъжда и на студено.

    Между другото, няма да е лошо да прочетете следното:
    • Състав на престъплението: Според чл. 98, ал. 1 от Наказателния кодекс, който и да е лице, което подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Република България, извършва престъпление.
    • Ал. 2: Същото наказание се отнася и за всеки, който извърши действие с цел да предизвика война или друго враждебно действие срещу страната.
    • Наказание: Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    10:22 01.11.2026

  • 14 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как":

    Според публикувано изследване през 2023г. на Пентагона, при ядрена война НатО и САЩ губят над 99% от населението си, Русия до 35%, Китай до 45%. Северна Корея, която има противоядрени скривалища за 100% от населението си, практически няма загуби.
    Това изследване може да се намери и изпише от централния архив на САЩ.

    10:27 01.11.2026

  • 15 Сега трябва да решат основния въпрос

    4 0 Отговор
    Как смятат да оцелеят?!

    10:28 01.11.2026

  • 16 Русия е брат

    4 0 Отговор
    Стига простотии, стига надъхване. Ние, българите няма да воюваме с Русия, нито ни е страх от нападение от Русия.

    10:29 01.11.2026

  • 17 Ролан

    1 0 Отговор
    Изпростяването в Европейския Парламент ,чупи рекорди.

    10:30 01.11.2026

  • 18 Аууу

    0 2 Отговор
    Много комунисти са уверени в победата на Русия над нато но това ще бъде апокалипсиса на европа и целия свят .Започне ли тази война ядрените оръжия ще се изкарат.Първи ще пострадат малките страни като българия защото те ще бъдст щита големите.

    10:30 01.11.2026

  • 19 Още една причина

    5 0 Отговор
    да се закрие терористичното НАТО или да го напуснем

    10:31 01.11.2026

  • 20 Усасра

    4 0 Отговор
    Никой не иска война с Русия!
    По-добре тогава да излезем от нато

    10:32 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Поправка

    2 0 Отговор
    НАТО трябва да реши тези 5 важни въпроса преди да нападне Русия

    10:36 01.11.2026

  • 24 Без име..

    1 0 Отговор
    Пуделите треперят ..Страхът е огромен .Западът плаща пари да се трепят руски и окропи..Перверзно..

    10:37 01.11.2026

  • 25 въоръжението и милитаризацията

    2 0 Отговор
    Не гарантират мир а точно обратното. НАТО разпалва войни а не носи МИР

    10:37 01.11.2026

  • 26 666

    0 0 Отговор
    Как се побеждава държава с 1600 атомни заряда освен във фантастиката.

    10:37 01.11.2026

  • 27 Без име..

    0 0 Отговор
    Измислената държава Окропистан,пое яко руските ракети и дронове.. Дълго време обработвана и подготвена за конфликт..

    10:39 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.