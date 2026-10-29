Какъв е залогът за Тръмп на изборите в Израел, завършили без ясен победител

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След като изборите в Израел не излъчиха категоричен победител, е възможно президентът на САЩ Доналд Тръмп да бъде изправен пред продължителна неяснота кой ще оглави най-близкия съюзник на Вашингтон в Близкия изток. Въпросът не е маловажен за Тръмп, тъй като има пряко отношение към решаването на предизвикателствата в Иран и Газа.

Във вторник десният блок на премиера Бенямин Нетаняху спечели най-много места в израелския парламент, но загуби парламентарното си мнозинство, въпреки че Тръмп го подкрепи в битката срещу предизборния съюз на бившия главнокомандващ на въоръжените сили Гади Айзенкот, известен с ястребските си позиции.

Макар да изглежда, че Нетаняху е в по-силна позиция, засега не се очертава лесен път за сформиране на правителство за нито един от лагерите след първите избори в Израел от нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. и последвалите ги войни в Газа, Ливан и Иран.

По всичко личи, че предстои период на тежки коалиционни преговори или може би нови избори, а Нетаняху ще остане на власт в качеството си на служебен премиер.

Резултатите ще имат последствия за отношенията между САЩ и Израел, които са доминирани от общата война с Иран, буксуващите усилия за постигане на мир в Газа и признаците за отслабваща публична подкрепа за Израел в САЩ.

До тази несигурност се стига в чувствителен за Тръмп момент, когато той и Нетаняху заплашиха за пореден път да нападнат заедно Иран.

„Политическият живот в Израел понякога е голяма бъркотия“, каза Арън Дейвид Милър, бивш съветник по въпросите на Близкия изток в администрации на Демократическата и на Републиканската партия. Според него от гледна точка на САЩ „е добре да има повече яснота, но това е лесно да се каже“.

КОЙ РЕЗУЛТАТ БИ ПРЕДПОЧЕЛ ТРЪМП?

Нетаняху е умел в изкуството на политическото оцеляване и от десетилетия поддържа близки, но понякога бурни отношения с Тръмп. Възможно е той отново да оцелее. Той е най-дълго задържалият се на власт израелски премиер и единственият, с когото американският президент е работил.

За Айзенкот, който по време на предизборната си кампания градеше образ на ново и неопетнено лице в политиката и на загрижен за сигурността бивш генерал, шансовете да поеме властта намаляха, но не изчезнаха напълно. Не е известно той някога да се е срещал с Тръмп.

Някои анализатори казват, че формирането на широко правителство на националното единство, което би оставило Нетаняху на власт, би могло да задоволи интереса на Тръмп за политически стабилен партньор в лицето на Израел. Нито една от страните обаче не е проявила готовност да поеме по този път.

В отговор на репортерски въпрос дали ще се намеси с лобиране за съставяне на подобно правителство с премиер Нетаняху, Тръмп заяви пред „Аксиос“, че не е разсъждавал по въпроса и добави: „Ще видя“.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВОЙНАТА СРЕЩУ ИРАН?

На първо място в дневния ред е въпросът как ще си взаимодейства Тръмп оттук нататък с Израел във войната срещу Иран, която разтърси Близкия изток. Продължаващият вече осем месеца конфликт наруши световните доставки на енергия, предизвика увеличение на цените на бензина в САЩ и доведе до спад в рейтинга на одобрение на американския президент, като по този начин постави под заплаха контрола на неговата Републиканска партия над Конгреса на САЩ в навечерието на междинните избори на 3 ноември.

В изявлението си от 18 октомври, в което обяви подкрепата си за Нетаняху, Тръмп настоя, че иска израелският премиер да остане на власт, за да му помогне скоро да „довърши работата“ с Иран. След изборите в Израел президентът заяви, че Нетаняху, който получи повече гласове от очакваното, се е справил „много добре“ и че подкрепата му е помогнала на израелския лидер.

Тръмп многократно е намеквал, че след междинните избори САЩ и Израел може да възобновят атаките срещу Иран, а според някои критици, включително в Израел, е възможно Нетаняху да сметне подобен сценарий като инструмент за укрепване на властта си като служебен премиер.

Бившият заместник-директор на Националната разузнавателна служба на САЩ, отговарял за Близкия изток, Джонатан Паникоф, казва, че всяко бъдещо израелско ръководство най-вероятно ще бъде на една и съща вълна с Тръмп, ако той реши да ескалира настоящата патова ситуация с най-големия регионален враг на Израел.

„Трудно е да си представим някакви реални различия между тях по този въпрос“, казва Паникоф, който сега работи в Атлантическия съвет във Вашингтон.

Нетаняху и много други израелци са имали разминавания с Тръмп само тогава, когато той е предлагал отстъпки в буксуващите сега преговори с Ислямската република.

КАКВИ ЩЕ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА УСИЛИЯТА ЗА МИР В ГАЗА?

Независимо как ще изглежда следващото правителство на Израел, няма особени причини да се смята, че в твърдата израелска линия по палестинския въпрос може да настъпи някаква коренна промяна.

Това не вещае нищо добро за намирането на изход от дипломатическата безизходица между Израел и „Хамас“ и пълното прилагане на мирния план за Газа на Тръмп след войната там. В отговор на кървавата атака от 7 октомври Израел сравни със земята по-голямата част от анклава и уби десетки хиляди палестинци.

Официални представители на администрацията на Тръмп в частни разговори изразяват разочарование от това, което те възприемат като непреклонност на Нетаняху, който настоява, че „Хамас“ първо трябва да се разоръжи.

По време на предизборната си кампания Айзенкот, който загуби син и двама племенници през войната в Газа, изтъкваше военния си опит, като в същото време се позиционираше като центрист по въпросите на вътрешната политика. Той обещава да прекъсне връзките с крайнодесните коалиционни партньори на Нетаняху, но не и да се откаже от ястребския подход към сигурността, който се утвърди още повече след атаката на „Хамас“ от 2023 година.

Също както Нетаняху, Айзенкот се противопоставя на създаването на палестинска държава и настоява, че военното крило на „Хамас“ трябва да бъде унищожено.

Той обаче обещава да спре насилието на израелските заселници срещу палестинци на окупирания Западен бряг. Правителството на Нетаняху е обвинявано, че толерира това насилие. През последните седмици нападенията на заселниците предизвикаха критики от страна на американски официални представители, обезпокоени, че и този анклав може да се превърне в гореща точка в Близкия изток.

А КАКВО СЕ СЛУЧВА С НАРАСТВАЩАТА ИЗОЛАЦИЯ НА ИЗРАЕЛ?

И точно в този момент, в който няма яснота колко дълго ще трае нестабилната политическата обстановка в Израел, е възможно Тръмп да се сблъска и с прогнозираното от социолозите спечелване от демократите на едната или дори и на двете камари на Конгреса на междинните избори.

Това би могло да означава засилване на натиска от страна на демократите за ограничаване на американската помощ за Израел, възлизаща на милиарди, както и на доставките на оръжия, тъй като подкрепата за Израел сред техните поддръжници рязко спадна заради начина, по който се водеше войната в Газа.

Някои привърженици на движението на Тръмп „Да направим Америка отново велика“ (MAGA) също стават все по-критично настроени към Израел и го обвиняват, че е подвел Тръмп – който в кампанията за втория си мандат обещаваше да избягва военните интервенции в чужбина, убеждавайки го, че Иран може да бъде победен лесно.

В интервю за „Аксиос“ през юни Тръмп предупреди Нетаняху, че международната изолация на Израел се задълбочава, а според повечето анализатори тази тенденция може вече да е станала необратима дори и на власт да дойде ново правителство.

(Превод от английски език: Владимир Арангелов)

Източник: www.bta.bg