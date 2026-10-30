САЩ изтеглят служители от Саудитска Арабия заради заплахи

САЩ изтеглят от Саудитска Арабия държавните си служители, които не заемат ключови позиции, както и членовете на техните семейства. Евакуацията е започнала на 23 октомври заради рискове за сигурността, съобщи американското посолство в Рияд.

Решението е взето на фона на засилени атаки на йеменските бунтовници хуси срещу цели в кралството. По информация на Ройтерс нападенията са насочени срещу летища и други обекти от стратегическата инфраструктура на Саудитска Арабия.

Ограничения за пътуване със самолет

Американското посолство предупреждава, че служителите на правителството на САЩ се нуждаят от специално разрешение, за да използват саудитски летища. „Служителите на правителството на САЩ се нуждаят от специално разрешение, за да използват саудитски летища“, се посочва в съобщението на дипломатическата мисия.

Посолството предупреждава американските граждани да очакват възможни нови атаки, затваряне на въздушното пространство, отмяна на полети и други промени в разписанията. Държавният департамент определя ситуацията като свързана с риск от ракетни и безпилотни атаки срещу американски интереси и критична инфраструктура в страната.

Нов етап в конфликта в Йемен

Боевете между хусите в Йемен и водената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя правителството на Йемен, са се засилили през последните седмици. Според Ройтерс развитието открива нов фронт в американско-израелската война срещу Иран.

В резултат на мерките в Саудитска Арабия ще останат служители, чиито функции са определени като ключови. Не е съобщено колко души и колко семейства са засегнати от изтеглянето, нито е посочена дата за приключване на евакуацията.

Източници: bta.bg