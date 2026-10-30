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САЩ изтеглят служители от Саудитска Арабия заради заплахи
  Тема: Иранската криза

САЩ изтеглят служители от Саудитска Арабия заради заплахи

30 Октомври, 2026 22:53 505 9

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Мярката обхваща и членовете на семействата на служителите, които не заемат ключови позиции. Американското посолство предупреждава за нови атаки, затваряне на въздушното пространство и отменени полети

САЩ изтеглят служители от Саудитска Арабия заради заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ изтеглят от Саудитска Арабия държавните си служители, които не заемат ключови позиции, както и членовете на техните семейства. Евакуацията е започнала на 23 октомври заради рискове за сигурността, съобщи американското посолство в Рияд.

Решението е взето на фона на засилени атаки на йеменските бунтовници хуси срещу цели в кралството. По информация на Ройтерс нападенията са насочени срещу летища и други обекти от стратегическата инфраструктура на Саудитска Арабия.

Ограничения за пътуване със самолет

Американското посолство предупреждава, че служителите на правителството на САЩ се нуждаят от специално разрешение, за да използват саудитски летища. „Служителите на правителството на САЩ се нуждаят от специално разрешение, за да използват саудитски летища“, се посочва в съобщението на дипломатическата мисия.

Посолството предупреждава американските граждани да очакват възможни нови атаки, затваряне на въздушното пространство, отмяна на полети и други промени в разписанията. Държавният департамент определя ситуацията като свързана с риск от ракетни и безпилотни атаки срещу американски интереси и критична инфраструктура в страната.

Нов етап в конфликта в Йемен

Боевете между хусите в Йемен и водената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя правителството на Йемен, са се засилили през последните седмици. Според Ройтерс развитието открива нов фронт в американско-израелската война срещу Иран.

В резултат на мерките в Саудитска Арабия ще останат служители, чиито функции са определени като ключови. Не е съобщено колко души и колко семейства са засегнати от изтеглянето, нито е посочена дата за приключване на евакуацията.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шарл Теодор.......от паветата...

    7 0 Отговор
    Ах, не мога да повярвам! Хегемонна на целият свят, който ни даде гейпарадите, да бяга за кой ли път от врагове по джапанки!

    22:59 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кви заплахи бре

    5 0 Отговор
    Пейтриат нали ги пази ? Требе сигурни да са май

    23:02 30.10.2026

  • 5 така е

    4 0 Отговор
    Всяка империя се разпада рано или късно.

    23:03 30.10.2026

  • 6 заплахи или възмездие ? А?

    5 0 Отговор
    Я черта от целият регион окупатори гнусни

    23:04 30.10.2026

  • 7 бай Даньо

    2 0 Отговор
    Служителите се изтеглят защото идва нова война веднага след изборите вьв вторник , няма се учудя в сряда още. И американците са наясно че всичко в Саудитска Арабия иранаците ще до направят дармадан , каквото е останало изобщо базите ги няма. Войната се вижда и от котировките на петрола растат нагоре от една седмица без уж да се случва нещо , каквото се случва е подготовка за война. Американците ще се провалят зрелишно и това ще е повратна точка в тоя свят. Американците ще се провалят и вероятно по серизно мислешите от воените го знаят но Трьмп няма полезен ход не могат просто да си трьгнат с подвита опашка , идва голям резил.

    23:12 30.10.2026

  • 8 САЩ хубаво се изтеглят

    1 0 Отговор
    от Саудитска Арабия заради заплахи а Саудитците могат ли да се изтеглят с тях?

    23:15 30.10.2026

  • 9 Хутите

    0 0 Отговор
    уж били пирати със сандали а бомбят арабите яко..

    23:21 30.10.2026