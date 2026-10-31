Четири възможни изхода: Изборите в Израел завършиха с патова ситуация

Израел е изправен пред седмици, а може би и месеци, на политическа несигурност, след като окончателните резултати от предсрочните избори показаха, че няма категоричен победител. Нито един от двата основни блока - единият, оглавяван от дясната партия "Ликуд" на премиера Бенямин Нетаняху, а другият - от центристката партия "Яшар" на основния му съперник Гади Айзенкот - не успя да си осигури необходимото мнозинство от 61 места за съставяне на правителство в 120-местния израелски парламент, пишат в свой анализ за CNN Тел Шалев, Кара Фокс, Андрю Кари и Хенри Патерсън.

И така, как би могло да се състави ново правителство? Със сигурност задачата не изглежда лесна, тъй като дълбоко вкоренените политически и идеологически разделения правят създаването на каквато и да е, на пръв поглед проста, коалиция почти невъзможно.

Все пак това е постижимо - дори ако резултатът е крехък съюз, който ще се задържи на власт едва около година. Ако партийните лидери не успеят да намерят решение в рамките на 12-те седмици, с които разполагат, израелците отново ще трябва да отидат до урните.

Ето няколко възможни сценария, които биха могли да предотвратят това.

Сценарий 1: Опозиционно правителство

На хартия най-сигурният път за опозицията да измести Нетаняху от власт се гради върху сътрудничество между евреи и араби. И точно това е най-голямата пречка пред нея. Двама от лидерите на десни партии в опозиционния блок - бившият министър-председател Нафтали Бенет и бившият министър на отбраната Авигдор Либерман се противопоставят на всяко правителство, което зависи от двете арабски партии в парламента ("Обединения списък" и "Раам"), независимо дали става въпрос за участие в коалицията, или за подкрепа отвън за правителство на малцинството.

Позициите на двамата лидери се втвърдиха след нападението, предвождано от "Хамас" на 7 октомври 2023 г. В историята на Израел само едно правителство е включвало пълноценното участие на арабска партия. "Раам" беше част от коалиция от осем партии, която успя да отстрани Нетаняху от власт през 2021 г., но тя се разпадна само след година управление.

Дори и без да съставят правителство, опозиционните партии биха могли да си сътрудничат и да използват парламентарното си мнозинство, за да сменят председателя на Кнесета и да заемат други ключови постове, като по този начин ограничат възможностите на временното правителство на Нетаняху, докато то остава на власт. Перспективите за сформиране на коалиция, която да го замени начело на Израел, обаче остават изключително сложни и политически нажежени.

Сценарий 2: Правителство на националното единство

Друг възможен сценарий предвижда разпадането на двата блока в полза на правителство на националното единство. В него със сигурност би участвала партията "Ликуд" на Нетаняху, заедно с някои от настоящите му коалиционни партньори, както и което е от решаващо значение - поне една партия от опозиционния блок.

Смята се, че в такъв случай Нетаняху би бил готов да се раздели с крайнодесния министър на националната сигурност Бен-Гвир, но не и с крайнодесния министър на финансите Бецалел Смотрич и ултраортодоксалните партии. Айзенкот обаче изключва възможността да влезе в управлението заедно с Нетаняху, ако промени решението си, това би се възприело като предателство от много израелци, които отчаяно искат да видят края на управлението на "Биби".

Сценарий 3: Правителство на блока на Нетаняху с отцепници

Друг сценарий предвижда Нетаняху да насърчи преминаването на депутати от опозиционните партии в неговия лагер. Всички лидери на партиите от опозиционния блок - Айзенкот, Бенет, Либерман и Яир Голан заявиха, че няма да участват в управление с него, а тъй като на блока на Нетаняху не му достигат цели осем депутатски места, привличането на осем отделни народни представители е изключително трудна задача.

Сценарий 4: Нови избори

Докато тези възможности се обсъждат зад кулисите, израелският президент Ицхак Херцог ще проведе поредица от публични консултации с лидерите на партиите, влезли в парламента. След като изслуша мнението им, той ще възложи на един от тези лидери задачата да състави правителство. Очаква се арабските партии да подкрепят Айзенкот, така че лидерът на "Яшар" може да получи първия шанс.

Този, който бъде натоварен със задачата, ще разполага с 28 дни, за да я изпълни, като при необходимост срокът може да бъде удължен с още 14 дни. Ако опитът се окаже неуспешен, президентът ще покани втори лидер да опита. Той ще разполага само с 28 дни, за да постигне споразумение.

След това мнозинство от депутатите в Кнесета може да поиска от президента да възложи задачата на трети кандидат, който ще има 14 дни за съставяне на коалиция. Ако нито един от тези опити не доведе до пробив, ще се стигне до нови избори.

Човекът, който изглежда в най-изгодна позиция спрямо този график, е Нетаняху. Като служебен министър-председател, той може да си позволи да изчака: ако основният му съперник Айзенкот получи първия шанс и се провали, то тогава мандатът вероятно ще премине към самия Нетаняху. А ако и той не успее, политическата безизходица почти сигурно ще доведе Израел до поредните избори, като Нетаняху ще остане начело на служебното правителство в продължение на месеци, докато не бъде съставен нов кабинет.

Провеждането на нови избори, което би се случило най-рано следващата пролет, е напълно реална възможност, тъй като настоящите резултати заплашват да върнат Израел в състояние на политическа парализа. А това би означавало седми парламентарни избори в рамките на осем години.

Източник: news.bg