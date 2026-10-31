Четвърти танкер се запали в Ормузкия проток

Четвърти петролен танкер за последното денонощие се е запалил в Ормузкия проток, след като е попаднал на мина, съобщиха военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция. Според иранската версия плавателният съд е използвал маршрут, който Техеран не разрешава, и е превозвал над 2 милиона барела суров петрол.

Отделът за връзки с обществеността на военноморските сили твърди, че екипажът е пренебрегнал многократни предупреждения да не преминава по южния маршрут. Според съобщението танкерът е ударил мина, което е предизвикало мощна експлозия и пожар на борда.

Плавателният съд е пренебрегнал многократните предупреждения да не използва южния маршрут.

Отделно от това британската организация „Операции за морска търговия на Обединеното кралство“ съобщи за инцидент с плавателен съд на 40 морски мили южно от иранския остров Лаван. По данни на UKMTO корабът е бил ударен от неидентифициран снаряд в лявата си страна, след което на борда е избухнал пожар.

„Екипажът е в безопасност и няма данни за щети върху околната среда“, съобщи UKMTO.

Към момента няма потвърждение, че двата сигнала се отнасят до един и същ танкер. Иранските военноморски сили описват причината като попадане на мина, докато UKMTO посочва неидентифициран снаряд.

Поредица от инциденти в протока

През последните седмици иранските власти съобщиха за няколко инцидента с търговски кораби в Ормузкия проток и около него. Сред тях са случаи, при които танкери според Техеран са били повредени от морски мини.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и е сред основните морски маршрути за превоз на петрол и втечнен природен газ. Новият инцидент се случва на фона на продължаващо напрежение около правилата за корабоплаване и сигурността на търговския трафик в района.

Източници: news.bg, aa.com.tr, apnews.com