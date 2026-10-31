Четвърти танкер се запали в Ормузкия проток

Четвърти петролен танкер за последното денонощие се е запалил в Ормузкия проток, след като е попаднал на мина, съобщиха военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция. Според иранската версия плавателният съд е използвал маршрут, който Техеран не разрешава, и е превозвал над 2 милиона барела суров петрол.
Отделът за връзки с обществеността на военноморските сили твърди, че екипажът е пренебрегнал многократни предупреждения да не преминава по южния маршрут. Според съобщението танкерът е ударил мина, което е предизвикало мощна експлозия и пожар на борда.Плавателният съд е пренебрегнал многократните предупреждения да не използва южния маршрут.
Отделно от това британската организация „Операции за морска търговия на Обединеното кралство“ съобщи за инцидент с плавателен съд на 40 морски мили южно от иранския остров Лаван. По данни на UKMTO корабът е бил ударен от неидентифициран снаряд в лявата си страна, след което на борда е избухнал пожар.
„Екипажът е в безопасност и няма данни за щети върху околната среда“, съобщи UKMTO.
Към момента няма потвърждение, че двата сигнала се отнасят до един и същ танкер. Иранските военноморски сили описват причината като попадане на мина, докато UKMTO посочва неидентифициран снаряд.
Поредица от инциденти в протока
През последните седмици иранските власти съобщиха за няколко инцидента с търговски кораби в Ормузкия проток и около него. Сред тях са случаи, при които танкери според Техеран са били повредени от морски мини.
Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и е сред основните морски маршрути за превоз на петрол и втечнен природен газ. Новият инцидент се случва на фона на продължаващо напрежение около правилата за корабоплаване и сигурността на търговския трафик в района.
Източници: news.bg, aa.com.tr, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тото 1 и Тото 2
08:13 31.10.2026
2 насила дарител
Коментиран от #3
08:16 31.10.2026
3 КОЙ?
До коментар #2 от "насила дарител":Кой е агресорът в Персийския залив? Кой нападна суверенна държава и сега се чуди как да избяга? Няма ли да има санкции за агресора и да събираме пари за иранците?
Коментиран от #8
08:58 31.10.2026
4 Айде урсула
09:04 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цветанов
09:23 31.10.2026
7 Хм...
Това моряците ще се окажат много семпъл народ...
09:26 31.10.2026
8 Зайо Байо
До коментар #3 от "КОЙ?":А ще бъде ли забранено на СПОРТистите от САЩ и ИЗРАЕЛ да участват в състезания ?
Ще им запорират ли сменките ?
Ще има ли международни санкции и списък на личности ?
С какво убийството от страна на САЩ е по-различно от това на Русия ?
По - хуманно ли е ?
Коментиран от #9
09:29 31.10.2026
9 Ама и да се забрани
До коментар #8 от "Зайо Байо":Да се пускат химните, при награждаване на спортисти от страните, агресори. Ама тука вече опираме до евро-безценностната им система. Кои са агресори и кои не са?
09:37 31.10.2026