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Четвърти танкер се запали в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Четвърти танкер се запали в Ормузкия проток

31 Октомври, 2026 08:11 1 040 9

  • ормузки проток-
  • иран-
  • петролен танкер-
  • кгир-
  • морска сигурност-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Иран твърди, че плавателният съд е ударил мина, след като е използвал неразрешен маршрут. UKMTO съобщи отделно за кораб, ударен от неидентифициран снаряд южно от остров Лаван

Четвърти танкер се запали в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Четвърти петролен танкер за последното денонощие се е запалил в Ормузкия проток, след като е попаднал на мина, съобщиха военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция. Според иранската версия плавателният съд е използвал маршрут, който Техеран не разрешава, и е превозвал над 2 милиона барела суров петрол.

Отделът за връзки с обществеността на военноморските сили твърди, че екипажът е пренебрегнал многократни предупреждения да не преминава по южния маршрут. Според съобщението танкерът е ударил мина, което е предизвикало мощна експлозия и пожар на борда.

Плавателният съд е пренебрегнал многократните предупреждения да не използва южния маршрут.

Отделно от това британската организация „Операции за морска търговия на Обединеното кралство“ съобщи за инцидент с плавателен съд на 40 морски мили южно от иранския остров Лаван. По данни на UKMTO корабът е бил ударен от неидентифициран снаряд в лявата си страна, след което на борда е избухнал пожар.

„Екипажът е в безопасност и няма данни за щети върху околната среда“, съобщи UKMTO.

Към момента няма потвърждение, че двата сигнала се отнасят до един и същ танкер. Иранските военноморски сили описват причината като попадане на мина, докато UKMTO посочва неидентифициран снаряд.

Поредица от инциденти в протока

През последните седмици иранските власти съобщиха за няколко инцидента с търговски кораби в Ормузкия проток и около него. Сред тях са случаи, при които танкери според Техеран са били повредени от морски мини.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и е сред основните морски маршрути за превоз на петрол и втечнен природен газ. Новият инцидент се случва на фона на продължаващо напрежение около правилата за корабоплаване и сигурността на търговския трафик в района.

Източници: news.bg, aa.com.tr, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото 1 и Тото 2

    7 1 Отговор
    Кой го е направил туй нещо с танкеро ? Путин , Русия , Лавров .....?

    08:13 31.10.2026

  • 2 насила дарител

    15 2 Отговор
    Значи проблема не е само по нашето Черно море. Горят , потапят и атакуват кораби и в Ормуза ! Ще се събере ли сега ЕС да санкционира и да иска санкции към виновника ? Ще има ли обвинения и посочване на виновник ?

    Коментиран от #3

    08:16 31.10.2026

  • 3 КОЙ?

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "насила дарител":

    Кой е агресорът в Персийския залив? Кой нападна суверенна държава и сега се чуди как да избяга? Няма ли да има санкции за агресора и да събираме пари за иранците?

    Коментиран от #8

    08:58 31.10.2026

  • 4 Айде урсула

    8 0 Отговор
    Да ни увеличи СО2 данъците! Све някой трябва да плаща тия огромни замърсявания на войните. Най-подходящи за жертви са тъпите европейци! Щом плащат за войните, ще плащат и за последствията от тях.

    09:04 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цветанов

    0 1 Отговор
    Няма такъв гл чак като ВВП.

    09:23 31.10.2026

  • 7 Хм...

    4 0 Отговор
    Колко глyпав трябва да си за да плаваш по заминиран морски път?!? При това нееднократно и изрично са те предупредили да не минаваш от там! И преди теб вече десетки кораби са се натресли на мини, дронове, ракети и неидентифицирани снаряди! Същата работа като тия дето возят оръжие за 4о4. Потъват един след друг, екипажите им мрат като мухи, обаче те пак се завират между шамарите!
    Това моряците ще се окажат много семпъл народ...

    09:26 31.10.2026

  • 8 Зайо Байо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "КОЙ?":

    А ще бъде ли забранено на СПОРТистите от САЩ и ИЗРАЕЛ да участват в състезания ?
    Ще им запорират ли сменките ?
    Ще има ли международни санкции и списък на личности ?
    С какво убийството от страна на САЩ е по-различно от това на Русия ?
    По - хуманно ли е ?

    Коментиран от #9

    09:29 31.10.2026

  • 9 Ама и да се забрани

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зайо Байо":

    Да се пускат химните, при награждаване на спортисти от страните, агресори. Ама тука вече опираме до евро-безценностната им система. Кои са агресори и кои не са?

    09:37 31.10.2026

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