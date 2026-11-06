Айзенкот: Постигнахме значителен напредък за правителство на Израел

Израелският опозиционен лидер Гади Айзенкот съобщи за значителен напредък в преговорите за осигуряване на мнозинство след изборите и изрази надежда, че президентът ще му възложи съставянето на следващото правителство.

„Проведоха се много срещи. Някои публични, други – частни. Някои от тях се състояха само преди броени часове. Постигнахме значителен напредък и направихме решителни пробиви“, написа Айзенкот в публикация в социалната платформа Екс.

Мнозинството зависи от коалиционните разговори

След изборите нито един от основните политически блокове не разполага с готово мнозинство в 120-местния Кнесет. За сформиране на правителство са необходими 61 гласа, което поставя коалиционните преговори в центъра на политическия процес.

Президентът избира политика, на когото да възложи първия мандат за съставяне на правителство. Айзенкот се надява именно той да получи тази задача, след като опозиционните сили търсят формула за общо управление.

Според Франс прес арабски политически листи са заявили подкрепа за Айзенкот, което може да увеличи шансовете му да получи мандат. Подкрепата обаче не означава автоматично съставено правителство, тъй като окончателният състав на коалицията зависи от позициите на останалите партии.

Айзенкот, който е бивш началник на генералния щаб на израелската армия, трябва да съчетае подкрепата на различни политически сили, за да достигне необходимото парламентарно мнозинство. Следващата стъпка е президентът да вземе решение на кого да възложи съставянето на правителство.

Източници: bta.bg, origin-zh9p7m-www.afp.com