Доналд Тръмп допусна Венецуела да стане 51-вият щат на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Венецуела би могла да се превърне в 51-вия федерален щат на страната. Той направи изказването си по време на митинг в Корпус Кристи, Тексас, където говори за отношенията между Вашингтон и Каракас и за доставките на венецуелски петрол.

Тръмп заяви, че САЩ са на път да получат един милиард барела петрол от Венецуела. Той представи доставката като резултат от новото сближаване между двете държави и посочи, че тя не струва нищо на американските данъкоплатци.

Американският президент определи интервенцията във Венецуела, завършила с ареста на тогавашния президент Николас Мадуро, като „най-голямата победа в историята на петролната индустрия“. Тръмп не даде допълнителни подробности за механизма, по който се реализира доставката на петрола.

Идеята за 51-вия щат

След като говори за петрола и за подобрените отношения с Венецуела, Тръмп заяви, че южноамериканската държава може да се превърне в „много проспериращ“ 51-ви щат на САЩ.

По-късно по време на речта той отново свърза възможността с икономическите отношения и американския достъп до венецуелските енергийни ресурси. Изказването беше посрещнато от публиката на митинга, но не беше представено като официално внесено предложение за промяна на статута на Венецуела.

АФП обобщи думите на Тръмп, а американски медии съобщиха, че в Корпус Кристи е пристигнал танкер с венецуелски петрол. Според Асошиейтед прес президентът е посочил пред публика кораб с един милион барела петрол, докато в публикацията на News.bg, която цитира АФП, количеството е посочено като един милиард барела. Разминаването се отнася до съобщеното количество, а не до самото изказване за възможен 51-ви щат.

Какво следва

Превръщането на Венецуела във федерален щат би изисквало отделна политическа и конституционна процедура в САЩ. Към момента Тръмп заяви само възможност и не обяви конкретен план, срок или законодателна инициатива за промяна на статута на страната.

Източници: news.bg, apnews.com