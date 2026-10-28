Доналд Тръмп допусна Венецуела да стане 51-вият щат на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Венецуела би могла да се превърне в 51-вия федерален щат на страната. Той направи изказването си по време на митинг в Корпус Кристи, Тексас, където говори за отношенията между Вашингтон и Каракас и за доставките на венецуелски петрол.
Тръмп заяви, че САЩ са на път да получат един милиард барела петрол от Венецуела. Той представи доставката като резултат от новото сближаване между двете държави и посочи, че тя не струва нищо на американските данъкоплатци.
Американският президент определи интервенцията във Венецуела, завършила с ареста на тогавашния президент Николас Мадуро, като „най-голямата победа в историята на петролната индустрия“. Тръмп не даде допълнителни подробности за механизма, по който се реализира доставката на петрола.
Идеята за 51-вия щат
След като говори за петрола и за подобрените отношения с Венецуела, Тръмп заяви, че южноамериканската държава може да се превърне в „много проспериращ“ 51-ви щат на САЩ.
По-късно по време на речта той отново свърза възможността с икономическите отношения и американския достъп до венецуелските енергийни ресурси. Изказването беше посрещнато от публиката на митинга, но не беше представено като официално внесено предложение за промяна на статута на Венецуела.
АФП обобщи думите на Тръмп, а американски медии съобщиха, че в Корпус Кристи е пристигнал танкер с венецуелски петрол. Според Асошиейтед прес президентът е посочил пред публика кораб с един милион барела петрол, докато в публикацията на News.bg, която цитира АФП, количеството е посочено като един милиард барела. Разминаването се отнася до съобщеното количество, а не до самото изказване за възможен 51-ви щат.
Какво следва
Превръщането на Венецуела във федерален щат би изисквало отделна политическа и конституционна процедура в САЩ. Към момента Тръмп заяви само възможност и не обяви конкретен план, срок или законодателна инициатива за промяна на статута на страната.
Източници: news.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МакедонецЪТ
Коментиран от #43
07:24 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Не. Тоя не може да е нормален.
Голям срам за американците.
Коментиран от #20, #29
07:25 28.10.2026
4 ставка
Пълна откачалка.
Но пасаран.
Венсеремос.
07:28 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #8, #15, #19
07:31 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дзак
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Провокаторите лижат наред!
07:34 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хи хи хи
Коментиран от #31
07:40 28.10.2026
12 Математик
07:43 28.10.2026
13 Всеки ден
07:44 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кой пък ще ги пита
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":твоите братушки?
07:45 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Отлично!
07:47 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Е може ли един
До коментар #3 от "Не. Тоя не може да е нормален.":Пе-до-файл да е нормален?
07:53 28.10.2026
21 Дедо
Коментиран от #24
07:59 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нов Англосаксонец
08:02 28.10.2026
24 Да знаеш
До коментар #21 от "Дедо":Ние ще станем БССР.
08:02 28.10.2026
25 Логично
08:04 28.10.2026
26 Умнокрасив
08:06 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Че то
До коментар #27 от "Държава, създадена от крадци и убийци":Всичките държави в Америка са такива.
08:08 28.10.2026
29 2554
До коментар #3 от "Не. Тоя не може да е нормален.":Чакай малко де, човека вече се обърка. В момента за 51-ви щат спорят Канада, Венецуела, Гренландия и още няколко
08:08 28.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Комм
До коментар #11 от "Хи хи хи":Тя Канада си е Тръмпанария от много години ....
08:12 28.10.2026
32 Ехаааа
08:14 28.10.2026
33 ТРЪМП НАШ
УРААААААААА
КУПЕЙКИ КОМЕНТИРАЙТЕ.
08:17 28.10.2026
34 А КУБА КОГА
НА САЩ.
ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ СЪС РУСКАТА ЧУМА ТАМ.
08:19 28.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пламен
Значи няколко десетки милиона гладни венесуелци ще налазят в Тексас.
На републиканците - Честито! 😀
08:23 28.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 123
08:36 28.10.2026
42 Айде мелонита, улсуля
Ама такива бонаци са тези всичките....
08:40 28.10.2026
43 51 първия
До коментар #1 от "МакедонецЪТ":ще разклати клати първия..
08:46 28.10.2026