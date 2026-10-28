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Доналд Тръмп допусна Венецуела да стане 51-вият щат на САЩ

Доналд Тръмп допусна Венецуела да стане 51-вият щат на САЩ

28 Октомври, 2026 07:23 1 794 43

  • доналд тръмп-
  • венецуела-
  • сащ-
  • петрол-
  • николас мадуро

Американският президент свърза идеята с петролните доставки и новите отношения между Вашингтон и Каракас

Доналд Тръмп допусна Венецуела да стане 51-вият щат на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
AFP AFP

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Венецуела би могла да се превърне в 51-вия федерален щат на страната. Той направи изказването си по време на митинг в Корпус Кристи, Тексас, където говори за отношенията между Вашингтон и Каракас и за доставките на венецуелски петрол.

Тръмп заяви, че САЩ са на път да получат един милиард барела петрол от Венецуела. Той представи доставката като резултат от новото сближаване между двете държави и посочи, че тя не струва нищо на американските данъкоплатци.

Американският президент определи интервенцията във Венецуела, завършила с ареста на тогавашния президент Николас Мадуро, като „най-голямата победа в историята на петролната индустрия“. Тръмп не даде допълнителни подробности за механизма, по който се реализира доставката на петрола.

Идеята за 51-вия щат

След като говори за петрола и за подобрените отношения с Венецуела, Тръмп заяви, че южноамериканската държава може да се превърне в „много проспериращ“ 51-ви щат на САЩ.

По-късно по време на речта той отново свърза възможността с икономическите отношения и американския достъп до венецуелските енергийни ресурси. Изказването беше посрещнато от публиката на митинга, но не беше представено като официално внесено предложение за промяна на статута на Венецуела.

АФП обобщи думите на Тръмп, а американски медии съобщиха, че в Корпус Кристи е пристигнал танкер с венецуелски петрол. Според Асошиейтед прес президентът е посочил пред публика кораб с един милион барела петрол, докато в публикацията на News.bg, която цитира АФП, количеството е посочено като един милиард барела. Разминаването се отнася до съобщеното количество, а не до самото изказване за възможен 51-ви щат.

Какво следва

Превръщането на Венецуела във федерален щат би изисквало отделна политическа и конституционна процедура в САЩ. Към момента Тръмп заяви само възможност и не обяви конкретен план, срок или законодателна инициатива за промяна на статута на страната.

Източници: news.bg, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МакедонецЪТ

    21 5 Отговор
    А България да бъде Македония!

    Коментиран от #43

    07:24 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не. Тоя не може да е нормален.

    47 2 Отговор
    На ден изговаря толкова много простотии. Няма начин да е нормален.
    Голям срам за американците.

    Коментиран от #20, #29

    07:25 28.10.2026

  • 4 ставка

    36 2 Отговор
    Поредна наглост.
    Пълна откачалка.
    Но пасаран.
    Венсеремос.

    07:28 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 5 Отговор
    БРАТУШКИТЕ СА СЪГЛАСНИ АКО ТРЪМП ИМ ДАДЕ ИЗТОЧНА ЕВРОПА:)

    Коментиран от #8, #15, #19

    07:31 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Провокаторите лижат наред!

    07:34 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хи хи хи

    26 0 Отговор
    Нали, Канадата щеше да е 51 щат,бре?

    Коментиран от #31

    07:40 28.10.2026

  • 12 Математик

    33 0 Отговор
    Има някаква грешка. 51-я е Гренландия, 52-я е Канада и чак 53-я е Венецуела.

    07:43 28.10.2026

  • 13 Всеки ден

    27 1 Отговор
    по-луд става

    07:44 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кой пък ще ги пита

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    твоите братушки?

    07:45 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отлично!

    10 2 Отговор
    САЩ ще се разширява, като ЕС и НАТО! След време Канада, Гренландия и Мексико.

    07:47 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Е може ли един

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Не. Тоя не може да е нормален.":

    Пе-до-файл да е нормален?

    07:53 28.10.2026

  • 21 Дедо

    3 2 Отговор
    А ние кога ?

    Коментиран от #24

    07:59 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нов Англосаксонец

    5 0 Отговор
    Венецуела - добре, Гренландия също, но аз искам да видя и Куба като наш щат, а защо не и Канада.

    08:02 28.10.2026

  • 24 Да знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дедо":

    Ние ще станем БССР.

    08:02 28.10.2026

  • 25 Логично

    5 1 Отговор
    Така се действа : бърз преврат във Венецуела , употреба на продажни политици , всичко свършва бързо , дори Майдан като в Украйна не се налага . А Путин се бави и лигави .

    08:04 28.10.2026

  • 26 Умнокрасив

    3 2 Отговор
    И ние , евроатлантиците на Паси , искаме да сме негърки в щата Алабама ! Тръмп защо ни бави ?

    08:06 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Че то

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Държава, създадена от крадци и убийци":

    Всичките държави в Америка са такива.

    08:08 28.10.2026

  • 29 2554

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не. Тоя не може да е нормален.":

    Чакай малко де, човека вече се обърка. В момента за 51-ви щат спорят Канада, Венецуела, Гренландия и още няколко

    08:08 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Комм

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи хи":

    Тя Канада си е Тръмпанария от много години ....

    08:12 28.10.2026

  • 32 Ехаааа

    4 1 Отговор
    Кой щат ще е 51 - Венецуела, Гренландия или Куба... Българанаовци чакат за 16 Задунайска република от 60 и кусур години. Днес пак са тръгнали за натам. Империиите и техните подлоги в действие!

    08:14 28.10.2026

  • 33 ТРЪМП НАШ

    1 1 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    УРААААААААА

    КУПЕЙКИ КОМЕНТИРАЙТЕ.

    08:17 28.10.2026

  • 34 А КУБА КОГА

    2 2 Отговор
    КУБА Е ИЗКОННА ТЕРИТОРИЯ
    НА САЩ.

    ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ СЪС РУСКАТА ЧУМА ТАМ.

    08:19 28.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пламен

    3 0 Отговор
    Малеййй!
    Значи няколко десетки милиона гладни венесуелци ще налазят в Тексас.
    На републиканците - Честито! 😀

    08:23 28.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 123

    1 0 Отговор
    Ку ку руку кууу

    08:36 28.10.2026

  • 42 Айде мелонита, улсуля

    1 0 Отговор
    Кая и мекица ... Що не ревнете сега, че "има опасност за сигурността на вашите страни и Европа "? Дайте на Венецуела 500 милиарда да се защити и още всичките ви самолети, дронове, ПВО...! И Мерцът за отиде в Каракас и да изреве, "че много скъпо ще излезе на САЩ" и че "Ние винаги ще сме с тях"? И да подпише договор за общи производства на военни дронове за "удари по територията на сащ, дълбоко навътре в страната "???
    Ама такива бонаци са тези всичките....

    08:40 28.10.2026

  • 43 51 първия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "МакедонецЪТ":

    ще разклати клати първия..

    08:46 28.10.2026