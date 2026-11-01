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Марко Рубио: САЩ не са помагали на Болсонаро да напусне Бразилия

Марко Рубио: САЩ не са помагали на Болсонаро да напусне Бразилия

1 Ноември, 2026 12:05 641 8

  • марко рубио-
  • флавио болсонаро-
  • доналд тръмп-
  • бразилия-
  • избори

Държавният секретар потвърди, че Доналд Тръмп е разрешил влизането му в САЩ, но отрече американското правителство да е организирало заминаването

Марко Рубио: САЩ не са помагали на Болсонаро да напусне Бразилия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отрече американското правителство да е помогнало на Флавио Болсонаро да напусне Бразилия и да пристигне в Съединените щати. Той заяви пред репортери в Атланта, че Вашингтон не е участвал в организирането на заминаването на сина на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро.

„Ние не сме улеснявали нищо. Не сме участвали в нито една от мерките, които той е предприел във връзка със заминаването си“, каза Рубио, цитиран от Асошиейтед прес.

Тръмп е разрешил влизането му

Държавният секретар потвърди, че президентът Доналд Тръмп е разрешил влизането на Болсонаро в САЩ. По думите му бразилският политик вече е притежавал валидна американска виза.

„Президентът ясно заяви, че ако той пристигне в САЩ през граничен пункт, ще бъде допуснат в страната под гаранция, и така и стана“, заяви Рубио.

Той подчерта, че решението за допускането е било взето от Тръмп, но американската администрация не е участвала пряко в действията, свързани с напускането на Бразилия.

Болсонаро твърди, че изборите са били измамни

Флавио Болсонаро загуби втория тур на президентските избори в Бразилия от Луис Инасио Лула да Силва. След поражението той заяви, че е имало изборни измами, но не представи доказателства в подкрепа на твърдението.

Болсонаро обяви, че ще оглави опозицията от Флорида. Заминаването му е станало въпреки разпореждане на Върховния съд на Бразилия да предаде паспортите си във връзка с разследвания за предполагаемо пране на пари и финансови измами.

Американската позиция беше представена на фона на въпросите около начина, по който Болсонаро е напуснал страната, и на политическото напрежение след изборната му загуба. Рубио не посочи американски институции или представители да са организирали пътуването му.

Източници: news.bg, apnews.com, washingtonpost.com


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 осраински

    4 2 Отговор
    Мислете за зеленото посмешище Болсонаро е обезпечен

    12:09 01.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    МИЛИОНИ БРАЗИЛЦИ
    ГЛАСУВАЛИ ЗА БОЛСОНАРО КАЗАХА ЧЕ Е ПРЕДАТЕЛ
    ....ТОЯ Е ПЪЛЕН ТРУП..

    12:12 01.11.2026

  • 3 Марко... не е за теб този "кокъл"!!!

    3 2 Отговор
    Дядо ми, имаше едно магаре в миналото , името му беше "Марко"!
    Невероятно умно магаре, ходеше само до колибата на дядо ми
    в гората на 3 часа път, носеше му храна и винаги се връщаше ...
    обратно в къщи!

    12:14 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само

    1 0 Отговор
    на Маруро помогнахме!

    12:16 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Историк

    2 0 Отговор
    По-големи лъжци от тези, начело с тръмп, светът не е виждал. Нямат нито срам, нито съвест, нито чувство за отговорност.

    12:32 01.11.2026

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