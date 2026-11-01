Марко Рубио: САЩ не са помагали на Болсонаро да напусне Бразилия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отрече американското правителство да е помогнало на Флавио Болсонаро да напусне Бразилия и да пристигне в Съединените щати. Той заяви пред репортери в Атланта, че Вашингтон не е участвал в организирането на заминаването на сина на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро.

„Ние не сме улеснявали нищо. Не сме участвали в нито една от мерките, които той е предприел във връзка със заминаването си“, каза Рубио, цитиран от Асошиейтед прес.

Тръмп е разрешил влизането му

Държавният секретар потвърди, че президентът Доналд Тръмп е разрешил влизането на Болсонаро в САЩ. По думите му бразилският политик вече е притежавал валидна американска виза.

„Президентът ясно заяви, че ако той пристигне в САЩ през граничен пункт, ще бъде допуснат в страната под гаранция, и така и стана“, заяви Рубио.

Той подчерта, че решението за допускането е било взето от Тръмп, но американската администрация не е участвала пряко в действията, свързани с напускането на Бразилия.

Болсонаро твърди, че изборите са били измамни

Флавио Болсонаро загуби втория тур на президентските избори в Бразилия от Луис Инасио Лула да Силва. След поражението той заяви, че е имало изборни измами, но не представи доказателства в подкрепа на твърдението.

Болсонаро обяви, че ще оглави опозицията от Флорида. Заминаването му е станало въпреки разпореждане на Върховния съд на Бразилия да предаде паспортите си във връзка с разследвания за предполагаемо пране на пари и финансови измами.

Американската позиция беше представена на фона на въпросите около начина, по който Болсонаро е напуснал страната, и на политическото напрежение след изборната му загуба. Рубио не посочи американски институции или представители да са организирали пътуването му.

Източници: news.bg, apnews.com, washingtonpost.com