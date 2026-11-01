Марко Рубио: САЩ не са помагали на Болсонаро да напусне Бразилия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отрече американското правителство да е помогнало на Флавио Болсонаро да напусне Бразилия и да пристигне в Съединените щати. Той заяви пред репортери в Атланта, че Вашингтон не е участвал в организирането на заминаването на сина на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро.
„Ние не сме улеснявали нищо. Не сме участвали в нито една от мерките, които той е предприел във връзка със заминаването си“, каза Рубио, цитиран от Асошиейтед прес.
Тръмп е разрешил влизането му
Държавният секретар потвърди, че президентът Доналд Тръмп е разрешил влизането на Болсонаро в САЩ. По думите му бразилският политик вече е притежавал валидна американска виза.
„Президентът ясно заяви, че ако той пристигне в САЩ през граничен пункт, ще бъде допуснат в страната под гаранция, и така и стана“, заяви Рубио.
Той подчерта, че решението за допускането е било взето от Тръмп, но американската администрация не е участвала пряко в действията, свързани с напускането на Бразилия.
Болсонаро твърди, че изборите са били измамни
Флавио Болсонаро загуби втория тур на президентските избори в Бразилия от Луис Инасио Лула да Силва. След поражението той заяви, че е имало изборни измами, но не представи доказателства в подкрепа на твърдението.
Болсонаро обяви, че ще оглави опозицията от Флорида. Заминаването му е станало въпреки разпореждане на Върховния съд на Бразилия да предаде паспортите си във връзка с разследвания за предполагаемо пране на пари и финансови измами.
Американската позиция беше представена на фона на въпросите около начина, по който Болсонаро е напуснал страната, и на политическото напрежение след изборната му загуба. Рубио не посочи американски институции или представители да са организирали пътуването му.
Източници: news.bg, apnews.com, washingtonpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
12:09 01.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЛАСУВАЛИ ЗА БОЛСОНАРО КАЗАХА ЧЕ Е ПРЕДАТЕЛ
....ТОЯ Е ПЪЛЕН ТРУП..
12:12 01.11.2026
3 Марко... не е за теб този "кокъл"!!!
Невероятно умно магаре, ходеше само до колибата на дядо ми
в гората на 3 часа път, носеше му храна и винаги се връщаше ...
обратно в къщи!
12:14 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Само
12:16 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Историк
12:32 01.11.2026