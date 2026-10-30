След изборите в Израел сформирането на мнозинство е истинско предизвикателство както за Нетаняху, така и за Айзенкот

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Парламентарните избори в Израел приключиха, без да се постигне мнозинство, а това е истинско предизвикателство за лагера на премиера Бенямин Нетаняху и този на неговия съперник Гади Айзенкот, които трябва да разширят своите блокове.

Франс прес анализира вариантите за осигуряване на необходимите за парламентарно мнозинство 61 места пред Нетаняху (с 53 депутати в своя лагер) и Айзенкот (с 48 в своя).

За момента двамата изглежда са в най-изгодна позиция да оглавят правителство, макар че президентът Ицхак Херцог може да назначи някой друг, който да се опита да сформира кабинет.

Първи вариант: Правителство начело с Нетаняху

Лагерът на премиера и неговите съюзници от крайната десница и ултраортодоксалните кръгове излиза начело в изборите с 53 места в парламента (от които 27 за партията на Нетаняху "Ликуд").

Ако иска да продължи да управлява, Бенямин Нетаняху, който вече обедини всички, намиращи се вдясно от него, няма друг избор, освен да подаде ръка на опозицията.

Препятствията пред такова правителство на националното единство обаче са значителни, тъй като четирите партии от "блока на промяната", оглавен от Айзенкот, представиха тези избори като референдум срещу Нетаняху.

Сред тях левицата на Яир Голан (8 места) изглежда най-малко склонна да се присъедини към настоящия премиер.

От друга страна, за бившия министър Авигдор Либерман (7 места), бивш близък съратник на премиера, от когото се дистанцира, "единствената възможна коалиция е съставена изключително от ционистки партии, включително "Ликуд", но без Нетаняху.

Случаят с дясноцентристката партия "Заедно" (12 места) е по-неясен: нейният лидер Нафтали Бенет, заемал за кратко поста министър-председател, първо даде да се разбере, че няма да се противопостави на съюз с лагера на Бенямин Нетаняху при определени условия. След това обаче се отметна под влияние на критиките.

И накрая - на моменти се коментира съюз с партията на Гади Айзенкот (21 места) чрез споразумение за подялба на властта, предвиждащо ротация на премиерския пост, но този вариант изглежда трудноосъществим.

Втори вариант: Правителство, ръководено от Айзенкот

Гади Айзенкот има две основни възможности за управление: правителство на малцинството, подкрепяно в Кнесета от други партии, или коалиционно правителство с Нетаняху, както бе споменато по-горе.

При варианта с правителство на малцинството,двете партийни листи на арабското население, които заеха ролята на решаващ политически балансьор с безпрецедентния си резултат, заявиха, че са готови да работят с него.

Освен ожесточената опозиция на Бенет и Либерман срещу подобно партньорство, едно правителство на малцинството би било нестабилно и изложено на милостта на тези нови съюзници.

Като бивш главнокомандващ армията Айзенкот, който не е пацифист, би могъл да си изпати от подобни съюзници в случай на смъртоносни военни операции в Газа, например.

Остава вариантът за оглавено от него правителство на националното единство.

Яир Лапид, един от лидерите на блока и архитект на широка, макар и краткотрайна коалиция през 2021 г. (включваща арабска партия, което е прецедент ), призова днес избирателите да проявят "търпение" докато неговият лагер се опитва да състави мнозинство. "Ще бъде трудно", заяви той.

Най-малко вероятният сценарий за обединение е този, при който Бенямин Нетаняху се съгласи да се оттегли от поста си. Отцепване на депутати от "Ликуд" също е малко вероятно, тъй като партията изглежда твърдо контролирана от премиера.

Друга възможност би била да се включи в коалицията умерената ислямистка листа "Раам" (8 места), въпреки че Айзенкот заяви по време на кампанията, че няма да го направи.

Айзенкот може обаче и да успее да убеди настоящите си партньори да приемат идеята, като се има предвид репутацията на лидера на "Раам" Мансур Абас, който беше част от краткотрайното правителство на Яир Лапид през 2021 г., и чийто номер 2 в листата е бивш висш еврейски полицейски офицер.

Все още обаче липсват няколко места, за да се достигнат заветните 61. Гади Айзенкот би могъл да се опита да ги спечели от ултраортодоксалните групи, които в момента са съюзници на Бенямин Нетаняху, на цената на отстъпки от едната или другата страна по много деликатния въпрос за освобождаването им от военна служба.

Превод от френски език: Алексей Маргоевски, БTA