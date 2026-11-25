Високопоставеният представител на службата за вътрешна сигурност на „Хамас“ Мохамад Абуелуф е загинал при израелски въздушен удар в ивицата Газа. При атаката са загинали също съпругата му и двете му деца, съобщиха медицински служители и министерството на вътрешните работи в Газа.

Абуелуф е полковник от „Хамас“ и е ръководил службата за вътрешна сигурност на групировката. Ударът е поразил апартамента му в бежанския лагер „Шати“ в западната част на град Газа, близо до крайбрежието.

Това е втората израелска атака в рамките на 24 часа, при която е убит високопоставен представител на службите за сигурност на „Хамас“. Ден по-рано, на 24 ноември, при израелски удар загина Наим Абу Нахел, който ръководеше службата за вътрешна сигурност на групировката.

Израелската армия: Ударът е бил по военни формирования

В отговор на запитване израелската армия заяви, че е „нанесла удар по няколко членове на военни формирования“ в Газа. Оттам допълниха, че ще предоставят допълнителна информация.

По-късно сутринта при отделен израелски въздушен удар в северния квартал „Карама“ в град Газа е загинал още един човек, съобщиха медицинските служители.

След смъртта на Абу Нахел израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел може да достигне до всеки представител на „Хамас“, където и да се намира.

Ударите продължават въпреки прекратяването на огъня

„Израел може да достигне до всеки представител на „Хамас“, където и да се намира“, заяви Бенямин Нетаняху.

Службата за вътрешна сигурност на „Хамас“, в която Абуелуф е заемал висок пост, преследва палестинци, заподозрени в сътрудничество с израелските разузнавателни служби, и събира информация за плановете им.

Израел продължава да извършва удари в ивицата Газа въпреки споразумението за прекратяване на огъня, договорено преди година. Израелските власти заявяват, че операциите са насочени срещу „Хамас“, докато медицински служители в Газа съобщават и за цивилни жертви.

Всеобхватният мирен план, подкрепен от американския президент Доналд Тръмп, не е довел до прекратяване на насилието и не е осигурил разоръжаването на „Хамас“.

Източници: bta.bg, investing.com