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Петима души са убити при израелски удари в Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Петима души са убити при израелски удари в Газа

2 Ноември, 2026 22:05 414 4

  • ивицата газа-
  • израел-
  • хамас-
  • примирие-
  • палестинска гражданска защита

Жертвите са в южната, северната и централната част на анклава. Израелската армия заяви, че е атакувала „няколко терористи“

Петима души са убити при израелски удари в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петима души са убити при израелски въздушни удари и стрелба в различни части на ивицата Газа, съобщиха палестинските спасителни служби, цитирани от Франс прес. Няколко души са ранени.

„Петима души са били убити и няколко други са ранени днес“, заяви говорителят на палестинската Гражданска защита Махмуд Басал. Организацията действа под ръководството на „Хамас“.

Три от жертвите са в района на Хан Юнис

Трима души са убити в района на Хан Юнис, в южната част на анклава. По думите на Басал един от тях е загинал при израелска стрелба. Вторият е бил убит при удар с дрон по палатка, в която са били настанени разселени хора.

Третата жертва в района е загинала при удар на израелски дрон по група хора близо до лагер за разселени хора.

В северната част на ивицата един човек е убит при въздушен удар по превозно средство на цивилен югозападно от град Газа. Петата жертва е загинала от шрапнели след удар с израелски дрон в централната част на територията.

Израел и „Хамас“ с взаимни обвинения

Израелската армия заяви, че е атакувала „няколко терористи“ в ивицата Газа. В съобщението, цитирано от Франс прес, не се посочват повече подробности за операциите и мишените.

Израел и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври 2025 г. Примирието беше постигнато след две години война, започнала с нападението на „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Според Министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на „Хамас“, повече от 1550 палестинци са били убити след началото на примирието. ООН смята данните на ведомството за надеждни, посочва Франс прес.

Източници: bta.bg


Палестина
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  • 1 Кога Израел

    2 0 Отговор
    Ще бъде подложен на критика и санкции от Цивилизования Запад?

    22:12 02.11.2026

  • 2 Шопо

    1 0 Отговор
    Къде са били ударите че не разбрах ?

    Коментиран от #3

    22:21 02.11.2026

  • 3 Хатам ал-Анбия

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    във газа

    22:23 02.11.2026

  • 4 Ами

    1 0 Отговор
    там геноцидчето си продължава тихичко и спокойно. Западните демокрации подкрепят това. Ценности все пак...

    22:27 02.11.2026