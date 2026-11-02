Петима души са убити при израелски удари в Газа

Петима души са убити при израелски въздушни удари и стрелба в различни части на ивицата Газа, съобщиха палестинските спасителни служби, цитирани от Франс прес. Няколко души са ранени.
„Петима души са били убити и няколко други са ранени днес“, заяви говорителят на палестинската Гражданска защита Махмуд Басал. Организацията действа под ръководството на „Хамас“.
Три от жертвите са в района на Хан Юнис
Трима души са убити в района на Хан Юнис, в южната част на анклава. По думите на Басал един от тях е загинал при израелска стрелба. Вторият е бил убит при удар с дрон по палатка, в която са били настанени разселени хора.
Третата жертва в района е загинала при удар на израелски дрон по група хора близо до лагер за разселени хора.
В северната част на ивицата един човек е убит при въздушен удар по превозно средство на цивилен югозападно от град Газа. Петата жертва е загинала от шрапнели след удар с израелски дрон в централната част на територията.
Израел и „Хамас“ с взаимни обвинения
Израелската армия заяви, че е атакувала „няколко терористи“ в ивицата Газа. В съобщението, цитирано от Франс прес, не се посочват повече подробности за операциите и мишените.
Израел и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври 2025 г. Примирието беше постигнато след две години война, започнала с нападението на „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г.
Според Министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на „Хамас“, повече от 1550 палестинци са били убити след началото на примирието. ООН смята данните на ведомството за надеждни, посочва Франс прес.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кога Израел
22:12 02.11.2026
2 Шопо
Коментиран от #3
22:21 02.11.2026
3 Хатам ал-Анбия
До коментар #2 от "Шопо":във газа
22:23 02.11.2026
4 Ами
22:27 02.11.2026