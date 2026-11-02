Петима души са убити при израелски удари в Газа

Петима души са убити при израелски въздушни удари и стрелба в различни части на ивицата Газа, съобщиха палестинските спасителни служби, цитирани от Франс прес. Няколко души са ранени.

„Петима души са били убити и няколко други са ранени днес“, заяви говорителят на палестинската Гражданска защита Махмуд Басал. Организацията действа под ръководството на „Хамас“.

Три от жертвите са в района на Хан Юнис

Трима души са убити в района на Хан Юнис, в южната част на анклава. По думите на Басал един от тях е загинал при израелска стрелба. Вторият е бил убит при удар с дрон по палатка, в която са били настанени разселени хора.

Третата жертва в района е загинала при удар на израелски дрон по група хора близо до лагер за разселени хора.

В северната част на ивицата един човек е убит при въздушен удар по превозно средство на цивилен югозападно от град Газа. Петата жертва е загинала от шрапнели след удар с израелски дрон в централната част на територията.

Израел и „Хамас“ с взаимни обвинения

Израелската армия заяви, че е атакувала „няколко терористи“ в ивицата Газа. В съобщението, цитирано от Франс прес, не се посочват повече подробности за операциите и мишените.

Израел и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври 2025 г. Примирието беше постигнато след две години война, започнала с нападението на „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Според Министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на „Хамас“, повече от 1550 палестинци са били убити след началото на примирието. ООН смята данните на ведомството за надеждни, посочва Франс прес.

Източници: bta.bg