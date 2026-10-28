Неясно политическо бъдеще! Блокът на Нетаняху води, но без мнозинство в Израел

Десният блок на израелския премиер Бенямин Нетаняху води на парламентарните избори, но не успява да си осигури мнозинство в Кнесета. При преброени около половината от гласовете формациите около премиера се очаква да получат 56 от общо 120 места, докато опозиционният лагер начело с бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот се очаква да спечели 49 мандата.

За парламентарно мнозинство са необходими 61 места. Арабските партии се очаква да получат общо 15 мандата и могат да се окажат решаващи при определянето на следващия министър-председател. Преброяването продължава, а окончателният резултат може да доведе до седмици на коалиционни преговори.

„Ликуд“ остава най-голямата партия

Партията „Ликуд“ на Нетаняху се очаква да бъде най-голямата политическа сила с 27 депутатски места. Центристката „Яшар“ на Айзенкот получава прогнозно 21 мандата.

Ранните екзитполове след края на гласуването сочеха преднина за опозицията. Впоследствие тенденцията се промени и блокът на премиера започна да увеличава подкрепата си.

Пред свои привърженици Нетаняху призова за съставянето на силно дясно правителство и заяви, че „Ликуд“ се е утвърдила като най-голямата партия в Израел. Той каза още, че десният блок е получил ясно мнозинство сред еврейските избиратели.

„Не бива да съставяме правителство, което разчита на арабски, антиционистки партии“, заяви Бенямин Нетаняху.

Премиерът обвини арабските формации, че се противопоставят на съществуването на Израел и подкрепят позиции, критични към действията на израелската армия. Нетаняху заяви също, че заплахата от Иран не е отминала и че Израел и Съединените щати трябва да работят заедно срещу нея.

Айзенкот обеща смяна на правителството

Гади Айзенкот заяви пред свои привърженици, че израелците са гласували за промяна и обеща бързо да състави правителство. За да получи необходимата подкрепа, неговият лагер би трябвало да потърси партньорство с арабските партии, но няколко опозиционни формации вече са отхвърлили подобна възможност.

„Израелските граждани гласуваха против това Нетаняху да продължи да бъде министър-председател на Израел“, заяви Айзенкот.

Вотът е първият след нападението на „Хамас“ и други палестински въоръжени групировки на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в ивицата Газа. Основният политически въпрос е дали Нетаняху ще остане на власт, или противниците му ще успеят да съберат мнозинство за ново правителство.

Избирателната активност достигна 77,7% от приблизително 7,3 милиона граждани с право на глас - най-високото равнище на парламентарни избори в Израел от 1999 г. насам. Над 70 000 израелци са се върнали от чужбина, за да упражнят правото си на глас.

На предишните парламентарни избори в края на 2022 г. коалицията на Нетаняху, в която участваха крайнодесни и ултраортодоксални партии, спечели 64 места.

Източници: bta.bg