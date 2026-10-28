Неясно политическо бъдеще! Блокът на Нетаняху води, но без мнозинство в Израел

Десният блок на израелския премиер Бенямин Нетаняху води на парламентарните избори, но не успява да си осигури мнозинство в Кнесета. При преброени около половината от гласовете формациите около премиера се очаква да получат 56 от общо 120 места, докато опозиционният лагер начело с бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот се очаква да спечели 49 мандата.
За парламентарно мнозинство са необходими 61 места. Арабските партии се очаква да получат общо 15 мандата и могат да се окажат решаващи при определянето на следващия министър-председател. Преброяването продължава, а окончателният резултат може да доведе до седмици на коалиционни преговори.
„Ликуд“ остава най-голямата партия
Партията „Ликуд“ на Нетаняху се очаква да бъде най-голямата политическа сила с 27 депутатски места. Центристката „Яшар“ на Айзенкот получава прогнозно 21 мандата.
Ранните екзитполове след края на гласуването сочеха преднина за опозицията. Впоследствие тенденцията се промени и блокът на премиера започна да увеличава подкрепата си.
Пред свои привърженици Нетаняху призова за съставянето на силно дясно правителство и заяви, че „Ликуд“ се е утвърдила като най-голямата партия в Израел. Той каза още, че десният блок е получил ясно мнозинство сред еврейските избиратели.„Не бива да съставяме правителство, което разчита на арабски, антиционистки партии“, заяви Бенямин Нетаняху.
Премиерът обвини арабските формации, че се противопоставят на съществуването на Израел и подкрепят позиции, критични към действията на израелската армия. Нетаняху заяви също, че заплахата от Иран не е отминала и че Израел и Съединените щати трябва да работят заедно срещу нея.
Айзенкот обеща смяна на правителството
Гади Айзенкот заяви пред свои привърженици, че израелците са гласували за промяна и обеща бързо да състави правителство. За да получи необходимата подкрепа, неговият лагер би трябвало да потърси партньорство с арабските партии, но няколко опозиционни формации вече са отхвърлили подобна възможност.„Израелските граждани гласуваха против това Нетаняху да продължи да бъде министър-председател на Израел“, заяви Айзенкот.
Вотът е първият след нападението на „Хамас“ и други палестински въоръжени групировки на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в ивицата Газа. Основният политически въпрос е дали Нетаняху ще остане на власт, или противниците му ще успеят да съберат мнозинство за ново правителство.
Избирателната активност достигна 77,7% от приблизително 7,3 милиона граждани с право на глас - най-високото равнище на парламентарни избори в Израел от 1999 г. насам. Над 70 000 израелци са се върнали от чужбина, за да упражнят правото си на глас.
На предишните парламентарни избори в края на 2022 г. коалицията на Нетаняху, в която участваха крайнодесни и ултраортодоксални партии, спечели 64 места.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
10:56 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АДОЛФ
11:03 28.10.2026
5 Израел е единствената демокрация
Израелските граждани от арабски произход си имат свои партии.
Както и българските граждани от турски произход.
И в двете държави участват в управлението на всички нива!
Могат и служат в армията, полицията, прокуратурата , съда и т.н.
11:03 28.10.2026
6 Защо ли така трият
11:07 28.10.2026
7 Българин
Същност на думата БЪЛГАРИЯ - ВЛИЗАНЕ НА АЗ В РАЯ...
11:20 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Теслатъ
11:55 28.10.2026
10 Сатана Z
12:00 28.10.2026