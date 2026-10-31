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ФСС: САЩ предупредили Русия за атентат в Москва

ФСС: САЩ предупредили Русия за атентат в Москва

31 Октомври, 2026 17:47 2 664 45

  • москва-
  • русия-
  • федерална служба за сигурност-
  • съединени щати-
  • терористична заплаха

Американското посолство посочи музейния комплекс „Царицино“ като възможна цел на заплаха с многобройни жертви

ФСС: САЩ предупредили Русия за атентат в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската Федерална служба за сигурност заяви, че е получила от САЩ информация за подготовка на терористичен акт в Москва. Данните са били предадени чрез установени партньорски канали, а руската служба е предприела съответните действия.

„Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия“, се казва в изявлението на ФСС.

Посолството на САЩ в Москва съобщи, че разполага с информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви в музейния комплекс „Царицино“. Американското правителство координира действията си с руските власти.

До момента не са обявени предполагаеми извършители, конкретен план или срок за евентуалното нападение. ФСС не уточни и какви мерки са предприети, нито дали има задържани във връзка със случая. Информацията беше предадена от Ройтерс и ТАСС.

Източници: bta.bg, streetinsider.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Започна се партизанска война.

    19 61 Отговор
    На руснаците им писна от Путин.

    Коментиран от #3, #22, #28

    17:49 31.10.2026

  • 2 Йода

    8 28 Отговор
    Фалшиви новини.

    17:50 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 осраински

    27 2 Отговор
    руснаците да се вслушат в янките защо то знаете какво направиха на 11 септември

    17:53 31.10.2026

  • 5 Ами

    14 9 Отговор
    Логично. Американците предупреждават и двете страни за атаки, с цел да спасят животи. На Украйна дават спътникови разузнаване, на руснаците дават информация за украински терористични атаки.

    Коментиран от #10

    17:54 31.10.2026

  • 6 Василев

    40 11 Отговор
    Украинските фашисти терористи няма да престанат да избиват деца и мирни граждани.

    Коментиран от #35

    17:55 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стоев

    39 8 Отговор
    "Северен поток"; Дария Дугина; Макс Татарски; ученическо общежитие в ЛНР; "Крокус Сити Хол" със 133 убити, чито извършители опитвали да избягат в Украйна...

    Западналите СПОНСИРАРАТ тероризма; Украйна ИЗНАСЯ тероризъм.

    Коментиран от #17, #19

    17:58 31.10.2026

  • 9 оня с коня

    9 35 Отговор
    Много държави които Са или са били под Руски Гнет имат да си връщат на русия/Афганистан например/ и сега покрай войната в Украйна ще се опитат да извършат всякакви Атентати които да се припишат на Украйна.

    Коментиран от #16, #23, #24, #25, #36

    17:58 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Kaлпазанин

    12 4 Отговор
    И от тази "новина" трябва да разбираме и вярваме че фащ помагат на братския руски народ ли ??????досущ като в холивудски филм ,вечните герои спасители ,борци за демокрация

    18:04 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТРЪМП НАШ

    7 20 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИН НЕ МОЖЕ БЕЗ САЩ.

    ОКАЗА СЕ ГОЛЯМ БАСТУН

    ДЕДУШКА.

    Коментиран от #27

    18:05 31.10.2026

  • 14 Абе

    16 2 Отговор
    „Царицино“ е дворцов музей и парков резерват в южната част на руската столица. Основан е през 1775 г. като лятна резиденция на императрица Екатерина II.

    18:07 31.10.2026

  • 15 САЩ предупредили Русия

    4 5 Отговор
    Данните са били предадени чрез установени партньорски канали... партньорски оуууу !

    18:08 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДОБРЕ ЧЕ НАПИСА

    6 23 Отговор

    До коментар #8 от "Стоев":

    ЗА КРОКУС

    НАЛИ ПОМНИШ

    АГЕНТИТЕ НА ФСБ

    КАК КООРДИНИРАХА АТАКАТА.

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИН ОБИЧА САМ ДА СИ ВЗРИВЯВА
    СГРАДИТЕ
    И ДА ОБВИНЯВА

    КОГОТО СИ ПОрИСКА .

    Коментиран от #30, #45

    18:08 31.10.2026

  • 18 СОБР

    2 5 Отговор
    Специален Отряд за Бързо Реагиране (СОБР) направено в Русия.

    18:09 31.10.2026

  • 19 сара

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Стоев":

    И ти да можеш да се изнесеш...

    Коментиран от #32, #39

    18:09 31.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 САЩ леко предупреждава

    4 16 Отговор
    Руските Терористи
    Че знае за Поредния Руски Театър.

    ФСБ ще гръмне Музеят
    И ще обвинят Украйна.

    ЦРУ вече е наясно с
    Поредния Пъклен план
    На Руските Терористи.

    Коментиран от #29, #31, #34, #43

    18:22 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Започна се партизанска война.":

    Партизанската война започна в Западна Европа ,Франция ,Испания и Италия горят ,ред е на следващите .

    18:24 31.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 с малки големи букви все си същия ид

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДОБРЕ ЧЕ НАПИСА":

    иот най доброто творение на баща си

    18:24 31.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да бе вЕрна

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Василев":

    Ум рабува оня в бункера царува.

    18:37 31.10.2026

  • 36 А Афганистан и те казват:

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    "Когато руснаците си тръгнаха, оставиха пътища и училища. Когато американците си тръгнаха, оставиха разруха и въоръжение. Ние правим разлика". Край на цитата.

    Коментиран от #37, #40

    18:39 31.10.2026

  • 37 Всичко което

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "А Афганистан и те казват:":

    има България е построено от руснаците. Дори и тока, който ви свети в момента. След 40 г. демокрация-разруха.

    18:42 31.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 сара на обратно е пей арас

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "сара":

    Тва ли си ?

    18:42 31.10.2026

  • 40 Хахахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "А Афганистан и те казват:":

    Айдееее

    Верно ли бре РЕДНЕК?

    ПЪРВО РУСНАЦИТЕ

    ДА СИ ОПРАВЯТ

    ОНЕЗИ 3400 УЧИЛИЩА
    КОИТО СЪС ВЪНШНИ КЕНЕФИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #44

    18:44 31.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

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