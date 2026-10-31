ФСС: САЩ предупредили Русия за атентат в Москва

Руската Федерална служба за сигурност заяви, че е получила от САЩ информация за подготовка на терористичен акт в Москва. Данните са били предадени чрез установени партньорски канали, а руската служба е предприела съответните действия.
Посолството на САЩ в Москва съобщи, че разполага с информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви в музейния комплекс „Царицино“. Американското правителство координира действията си с руските власти.
До момента не са обявени предполагаеми извършители, конкретен план или срок за евентуалното нападение. ФСС не уточни и какви мерки са предприети, нито дали има задържани във връзка със случая. Информацията беше предадена от Ройтерс и ТАСС.
Източници: bta.bg, streetinsider.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Започна се партизанска война.
Коментиран от #3, #22, #28
17:49 31.10.2026
2 Йода
17:50 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 осраински
17:53 31.10.2026
5 Ами
Коментиран от #10
17:54 31.10.2026
6 Василев
Коментиран от #35
17:55 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стоев
Западналите СПОНСИРАРАТ тероризма; Украйна ИЗНАСЯ тероризъм.
Коментиран от #17, #19
17:58 31.10.2026
9 оня с коня
Коментиран от #16, #23, #24, #25, #36
17:58 31.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Kaлпазанин
18:04 31.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТРЪМП НАШ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИН НЕ МОЖЕ БЕЗ САЩ.
ОКАЗА СЕ ГОЛЯМ БАСТУН
ДЕДУШКА.
Коментиран от #27
18:05 31.10.2026
14 Абе
18:07 31.10.2026
15 САЩ предупредили Русия
18:08 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДОБРЕ ЧЕ НАПИСА
До коментар #8 от "Стоев":ЗА КРОКУС
НАЛИ ПОМНИШ
АГЕНТИТЕ НА ФСБ
КАК КООРДИНИРАХА АТАКАТА.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИН ОБИЧА САМ ДА СИ ВЗРИВЯВА
СГРАДИТЕ
И ДА ОБВИНЯВА
КОГОТО СИ ПОрИСКА .
Коментиран от #30, #45
18:08 31.10.2026
18 СОБР
18:09 31.10.2026
19 сара
До коментар #8 от "Стоев":И ти да можеш да се изнесеш...
Коментиран от #32, #39
18:09 31.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 САЩ леко предупреждава
Че знае за Поредния Руски Театър.
ФСБ ще гръмне Музеят
И ще обвинят Украйна.
ЦРУ вече е наясно с
Поредния Пъклен план
На Руските Терористи.
Коментиран от #29, #31, #34, #43
18:22 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 оня с коня
До коментар #1 от "Започна се партизанска война.":Партизанската война започна в Западна Европа ,Франция ,Испания и Италия горят ,ред е на следващите .
18:24 31.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 с малки големи букви все си същия ид
До коментар #17 от "ДОБРЕ ЧЕ НАПИСА":иот най доброто творение на баща си
18:24 31.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
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34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да бе вЕрна
До коментар #6 от "Василев":Ум рабува оня в бункера царува.
18:37 31.10.2026
36 А Афганистан и те казват:
До коментар #9 от "оня с коня":"Когато руснаците си тръгнаха, оставиха пътища и училища. Когато американците си тръгнаха, оставиха разруха и въоръжение. Ние правим разлика". Край на цитата.
Коментиран от #37, #40
18:39 31.10.2026
37 Всичко което
До коментар #36 от "А Афганистан и те казват:":има България е построено от руснаците. Дори и тока, който ви свети в момента. След 40 г. демокрация-разруха.
18:42 31.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 сара на обратно е пей арас
До коментар #19 от "сара":Тва ли си ?
18:42 31.10.2026
40 Хахахахаха
До коментар #36 от "А Афганистан и те казват:":Айдееее
Верно ли бре РЕДНЕК?
ПЪРВО РУСНАЦИТЕ
ДА СИ ОПРАВЯТ
ОНЕЗИ 3400 УЧИЛИЩА
КОИТО СЪС ВЪНШНИ КЕНЕФИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #44
18:44 31.10.2026
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