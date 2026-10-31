ФСС: САЩ предупредили Русия за атентат в Москва

Руската Федерална служба за сигурност заяви, че е получила от САЩ информация за подготовка на терористичен акт в Москва. Данните са били предадени чрез установени партньорски канали, а руската служба е предприела съответните действия.

„Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия“, се казва в изявлението на ФСС.

Посолството на САЩ в Москва съобщи, че разполага с информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви в музейния комплекс „Царицино“. Американското правителство координира действията си с руските власти.

До момента не са обявени предполагаеми извършители, конкретен план или срок за евентуалното нападение. ФСС не уточни и какви мерки са предприети, нито дали има задържани във връзка със случая. Информацията беше предадена от Ройтерс и ТАСС.

Източници: bta.bg, streetinsider.com