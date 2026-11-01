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Москва: Руско дизелово гориво влиза в Европа под други марки
  Тема: Украйна

Москва: Руско дизелово гориво влиза в Европа под други марки

1 Ноември, 2026 20:24 1 309 28

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Руският вицепремиер заяви, че горивото понякога достига европейския пазар въпреки санкциите, той определи и запасите от газ в хранилищата като исторически най-ниски

Москва: Руско дизелово гориво влиза в Европа под други марки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руско дизелово гориво понякога влиза на европейския пазар под различни марки въпреки ограниченията за закупуване на руски петролни продукти. Това заяви вицепремиерът на Русия Александър Новак, цитиран от ТАСС.

Изказването му беше направено в отговор на въпрос за възможни покупки на руски газ от европейски държави чрез друга страна. Новак даде дизеловото гориво като пример за стоки, които според него продължават да достигат до Европа след промяна на търговската им марка или произхода, посочен при продажбата.

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„Такива случаи са възможни, защото Европа е забранила закупуването на руски петрол и петролни продукти, но виждаме, че руският дизел понякога се появява в Европа под различни марки“, заяви Новак.

Руският вицепремиер не посочи конкретни държави, компании, марки или количества гориво. В изказването, цитирано от ТАСС, не са представени и данни за конкретна доставка, която да потвърждава твърдението.

Ограниченията за руски петролни продукти

Европейският съюз забрани вноса по море на руски суров петрол от 5 декември 2022 г., а ограниченията за рафинирани петролни продукти влязоха в сила на 5 февруари 2023 г. От 21 януари 2026 г. забраната обхваща и петролни продукти, произведени в трети държави от руски суров петрол.

Европейската комисия посочва, че при внос на дизел и други петролни продукти от държави извън ЕС могат да се изискват доказателства за произхода на суровината, използвана при рафинирането. Целта е да се ограничи заобикалянето на санкциите чрез преработка на руски петрол в трети страни.

Коментар за газовите запаси

Новак коментира и нивото на запасите от газ в европейските подземни хранилища преди зимния сезон. По думите му те са на исторически най-ниско ниво.

„В исторически план запасите в подземните хранилища за газ са най-ниски днес и как европейците ще се справят със зимата ще бъде съвсем друга история“, каза руският вицепремиер.

Той не посочи конкретен процент на запълненост или държави, за които според него рискът е най-голям.

Източници: focus-news.net, tass.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    22 7 Отговор
    Русия е като лошите момчета......прави каквото си поиска ...Велика сила..най великата на землята

    Коментиран от #8

    20:26 01.11.2026

  • 2 Овчар

    23 4 Отговор
    За това са протестите..! Олигархията купува нефт от Русия слага нова цена и прави живота скъп на всички европейски граждани..!

    20:26 01.11.2026

  • 3 Лъжат пак

    5 13 Отговор
    Блатарите.

    20:26 01.11.2026

  • 4 че кой

    18 3 Отговор
    се съмнява в ПРЕПРОДАЖБАТА на руски горива?

    20:27 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това е

    17 3 Отговор
    Известно на всички, които се занимават с търговия на горива! Даже украинската армия използва руски горива.. Това е обществена тайна!

    20:29 01.11.2026

  • 7 мда

    9 2 Отговор
    Влиза руски дизел ама през посредник на двойни цени

    20:31 01.11.2026

  • 8 Овчар

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Мрът като кучета 5 година.Не мерси.

    20:32 01.11.2026

  • 9 Копейка

    3 2 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кара?

    Коментиран от #17

    20:33 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стоянчо Пуканката

    8 2 Отговор
    ...и на тройни цени!? Тройчовците-европци ще купуват (няма къде да ходят!), а Кремъл буквално "ще се къпе в пари"...

    Коментиран от #13, #24

    20:34 01.11.2026

  • 12 И най вече

    5 2 Отговор
    Под друга демократична цена

    20:34 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Безпристрастен

    5 3 Отговор
    Европейският съюз,го очаква много тежка зима.Дано Господ се смили да бъде по- мека, по безснежна.Иначе, благодарение на акушерката и кайчето с тяхната бясна русофобия, направиха така,че газовите хранилища / усреднено,са запълнени едва до 61-62%.Това са показатели,присъщи за месеците Януари - Февруари, преди тези съсухрени скум рии,да започнат диктат над целия ЕС.

    Коментиран от #18, #25

    20:39 01.11.2026

  • 16 БЕНЗИНДЖИЯ

    4 2 Отговор
    Затова двигателите ни блокират...от руската сяра и смрад...не само в нафтатая

    20:39 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Спокойно

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Безпристрастен":

    Според тях светът се затоплил с 1 градус! Така че зимата ще е по-топла от предишните!

    20:43 01.11.2026

  • 19 Соломон

    3 0 Отговор
    И как точно влиза това дизелово гориво. Като освен че Русия не изнася повече от година. Тя няма какво да изнесе че и внася гориво от Казахстан, Беларус, Мароко, Индия Сингапур

    20:45 01.11.2026

  • 20 СМЕХ с копейки

    3 0 Отговор
    Пак ли ще се мръзне? Захарова кво вика?😅😅😅

    20:46 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ГанЯ

    2 1 Отговор
    Горивото произведено в България от лукойл, не може да се потреби в страната, те. е. има много за износ.

    20:53 01.11.2026

  • 23 От 2022г е така

    3 2 Отговор
    САЩ купува и продава на Европа.

    20:54 01.11.2026

  • 24 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":

    Петорно са 🤣. Не купувам от борсата. Бием колене и плащаме тройно 😵‍💫

    21:05 01.11.2026

  • 25 Пристрастен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Безпристрастен":

    Миналата година пълно на 80. Приключването - на 30. Сега на 70. Приключването на 20. Или 10.
    И?

    21:11 01.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А добър ден

    1 0 Отговор
    Маймунаяци европейски!Купувате от САЩ същата руска енергия!

    21:25 01.11.2026

  • 28 И спри

    1 0 Отговор
    Да триеш п....ера..ски трол!ИСТИНАТА ПОСТОЯННО СЕ ТРИЕ ОТ ВАС, ЗАЩООО???

    21:26 01.11.2026

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