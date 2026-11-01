Москва: Руско дизелово гориво влиза в Европа под други марки

Руско дизелово гориво понякога влиза на европейския пазар под различни марки въпреки ограниченията за закупуване на руски петролни продукти. Това заяви вицепремиерът на Русия Александър Новак, цитиран от ТАСС.
Изказването му беше направено в отговор на въпрос за възможни покупки на руски газ от европейски държави чрез друга страна. Новак даде дизеловото гориво като пример за стоки, които според него продължават да достигат до Европа след промяна на търговската им марка или произхода, посочен при продажбата.
Руският вицепремиер не посочи конкретни държави, компании, марки или количества гориво. В изказването, цитирано от ТАСС, не са представени и данни за конкретна доставка, която да потвърждава твърдението.
Ограниченията за руски петролни продукти
Европейският съюз забрани вноса по море на руски суров петрол от 5 декември 2022 г., а ограниченията за рафинирани петролни продукти влязоха в сила на 5 февруари 2023 г. От 21 януари 2026 г. забраната обхваща и петролни продукти, произведени в трети държави от руски суров петрол.
Европейската комисия посочва, че при внос на дизел и други петролни продукти от държави извън ЕС могат да се изискват доказателства за произхода на суровината, използвана при рафинирането. Целта е да се ограничи заобикалянето на санкциите чрез преработка на руски петрол в трети страни.
Коментар за газовите запаси
Новак коментира и нивото на запасите от газ в европейските подземни хранилища преди зимния сезон. По думите му те са на исторически най-ниско ниво.„В исторически план запасите в подземните хранилища за газ са най-ниски днес и как европейците ще се справят със зимата ще бъде съвсем друга история“, каза руският вицепремиер.
Той не посочи конкретен процент на запълненост или държави, за които според него рискът е най-голям.
Източници: focus-news.net, tass.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #8
20:26 01.11.2026
2 Овчар
20:26 01.11.2026
3 Лъжат пак
20:26 01.11.2026
4 че кой
20:27 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Това е
20:29 01.11.2026
7 мда
20:31 01.11.2026
8 Овчар
До коментар #1 от "Яшар":Мрът като кучета 5 година.Не мерси.
20:32 01.11.2026
9 Копейка
Коментиран от #17
20:33 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #13, #24
20:34 01.11.2026
12 И най вече
20:34 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Безпристрастен
Коментиран от #18, #25
20:39 01.11.2026
16 БЕНЗИНДЖИЯ
20:39 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Спокойно
До коментар #15 от "Безпристрастен":Според тях светът се затоплил с 1 градус! Така че зимата ще е по-топла от предишните!
20:43 01.11.2026
19 Соломон
20:45 01.11.2026
20 СМЕХ с копейки
20:46 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ГанЯ
20:53 01.11.2026
23 От 2022г е така
20:54 01.11.2026
24 Интересно
До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":Петорно са 🤣. Не купувам от борсата. Бием колене и плащаме тройно 😵💫
21:05 01.11.2026
25 Пристрастен
До коментар #15 от "Безпристрастен":Миналата година пълно на 80. Приключването - на 30. Сега на 70. Приключването на 20. Или 10.
И?
21:11 01.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А добър ден
21:25 01.11.2026
28 И спри
21:26 01.11.2026