Москва: Руско дизелово гориво влиза в Европа под други марки

Руско дизелово гориво понякога влиза на европейския пазар под различни марки въпреки ограниченията за закупуване на руски петролни продукти. Това заяви вицепремиерът на Русия Александър Новак, цитиран от ТАСС.

Изказването му беше направено в отговор на въпрос за възможни покупки на руски газ от европейски държави чрез друга страна. Новак даде дизеловото гориво като пример за стоки, които според него продължават да достигат до Европа след промяна на търговската им марка или произхода, посочен при продажбата.

Още новини от Украйна

„Такива случаи са възможни, защото Европа е забранила закупуването на руски петрол и петролни продукти, но виждаме, че руският дизел понякога се появява в Европа под различни марки“, заяви Новак.

Руският вицепремиер не посочи конкретни държави, компании, марки или количества гориво. В изказването, цитирано от ТАСС, не са представени и данни за конкретна доставка, която да потвърждава твърдението.

Ограниченията за руски петролни продукти

Европейският съюз забрани вноса по море на руски суров петрол от 5 декември 2022 г., а ограниченията за рафинирани петролни продукти влязоха в сила на 5 февруари 2023 г. От 21 януари 2026 г. забраната обхваща и петролни продукти, произведени в трети държави от руски суров петрол.

Европейската комисия посочва, че при внос на дизел и други петролни продукти от държави извън ЕС могат да се изискват доказателства за произхода на суровината, използвана при рафинирането. Целта е да се ограничи заобикалянето на санкциите чрез преработка на руски петрол в трети страни.

Коментар за газовите запаси

Новак коментира и нивото на запасите от газ в европейските подземни хранилища преди зимния сезон. По думите му те са на исторически най-ниско ниво.

„В исторически план запасите в подземните хранилища за газ са най-ниски днес и как европейците ще се справят със зимата ще бъде съвсем друга история“, каза руският вицепремиер.

Той не посочи конкретен процент на запълненост или държави, за които според него рискът е най-голям.

Източници: focus-news.net, tass.com