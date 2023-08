Браво на Нургюл Салимова! Втора на Световната купа по шах.

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Рускинята Александра Горячкина спечели Световната купа по шахмат за жени в Баку, Азербайджан. Така българката Нургюл Салимова остана втора. Победителката бе определена в тайбрек. До него се стигна, след като първите две срещи на Салимова и Горячкина завършиха реми. Горячкина бе смятана за фаворит, тъй като е трета в световната ранглиста на Световната шахматна федерация (ФИДЕ) при жените.

"Впечатляващо": ФИДЕ за Салимова

По пътя към финала в Баку 20-годишната Нургюл Салимова отстрани Чарлийз ван Зийл (РЮА), Оливия Кьолбаса (Полша), Мари Ан Гомес (Индия), Медина Варда Аулия (Индонезия), Полина Шувалова (Русия) и Анна Музичук (Украйна). Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) определи представянето на българската шахматистка като "впечатляващо". А Салимова каза по-рано, че не е очаквала да стигне дотук.

Nurgyul Salimova is the runner-up of the 2023 FIDE Women's World Cup! 🥈



The Bulgarian IM caps an outstanding tournament with the second prize of $35,000 and a spot in the next Women's Candidates tournament. Congratulations! 👏



📷 Maria Emelianova pic.twitter.com/5kby8G1brs