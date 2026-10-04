Кой е Юлиян Янков-Картофа и каква е връзката му с Кандев

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Юлиян Янков, известен с прякора Картофа, се предаде доброволно на гръцките власти в Халкидики. По-късно гръцките служби го задържаха след информация, подадена от българското Министерство на вътрешните работи. Янков е издирван по Европейска заповед за арест, издадена по искане на Районната прокуратура в Стара Загора.

“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти. Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина.

Обвинението за автомобилите

По данни на прокуратурата Янков е обвиняем за противозаконно присвояване на пет леки автомобила, шест товарни автомобила и едно ремарке. Според държавното обвинение превозните средства са били получени по договори за ползване и покупко-продажба от фирма в Стара Загора, след което плащанията са били прекратени, а автомобилите не са върнати.

Прокуратурата посочва, че предполагаемите действия са извършени между 3 октомври и 28 ноември 2025 г. Тя твърди също, че Янков многократно не се е явявал след призоваване за процесуално-следствени действия и за привличането му като обвиняем. По тази причина обвинението е повдигнато задочно, а Янков е обявен за общодържавно издирване. На 28 юни Районният съд в Стара Загора е разрешил изпълнението на Европейската заповед за арест.

Как започна конфликтът с Георги Кандев

Връзката между двамата стана публична през април, когато Георги Кандев беше изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Тогава Кандев заяви, че е получавал предупреждения и че лице с прякор Картофа, заедно с други хора, дава неверни показания срещу него в Софийската градска прокуратура. По думите му зад натиска стои бивш ръководител в МВР.

Кандев отрича да е искал или приемал подкуп, да е изнудвал Янков или да е използвал служебното си положение за лична облага. Той твърди, че познава Янков единствено покрай посещения в автомивка и че между двамата не е имало служебни отношения.

През юли Кандев е подал тъжба за клевета срещу Янков в Районния съд в Перник. Делото е образувано на 30 юли, но съдът е оставил тъжбата без движение заради нередовности и е дал срок за отстраняването им. Съдът не е съобщил публично всички конкретни твърдения, които Кандев оспорва.

Какво следва

Янков вече е задържан в Гърция, но към момента няма публично обявена дата за предаването му на българските власти. Следва гръцките съдебни органи да разгледат изпълнението на Европейската заповед за арест. В България прокуратурата е заявила, че при установяване и задържане на Янков ще поиска от съда мярка „задържане под стража“.

Източници: Нова телевизия, bTV, Медиапул