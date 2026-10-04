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Кой е Юлиян Янков-Картофа и каква е връзката му с Кандев

Кой е Юлиян Янков-Картофа и каква е връзката му с Кандев

4 Октомври, 2026 12:12, обновена 4 Октомври, 2026 12:23 2 275 43

  • юлиян янков-
  • картофа-
  • георги кандев-
  • европейска заповед за арест-
  • гръцки власти

Янков се предаде доброволно в Гърция, след като беше обявен за издирване с Европейска заповед за арест. Между него и кандидата за вицепрезидент Георги Кандев има паралелни обвинения и дело за клевета.

Кой е Юлиян Янков-Картофа и каква е връзката му с Кандев - 1
Снимка: blagoevgrad-news.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Юлиян Янков, известен с прякора Картофа, се предаде доброволно на гръцките власти в Халкидики. По-късно гръцките служби го задържаха след информация, подадена от българското Министерство на вътрешните работи. Янков е издирван по Европейска заповед за арест, издадена по искане на Районната прокуратура в Стара Загора.

“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти. Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина.

Обвинението за автомобилите

По данни на прокуратурата Янков е обвиняем за противозаконно присвояване на пет леки автомобила, шест товарни автомобила и едно ремарке. Според държавното обвинение превозните средства са били получени по договори за ползване и покупко-продажба от фирма в Стара Загора, след което плащанията са били прекратени, а автомобилите не са върнати.

Прокуратурата посочва, че предполагаемите действия са извършени между 3 октомври и 28 ноември 2025 г. Тя твърди също, че Янков многократно не се е явявал след призоваване за процесуално-следствени действия и за привличането му като обвиняем. По тази причина обвинението е повдигнато задочно, а Янков е обявен за общодържавно издирване. На 28 юни Районният съд в Стара Загора е разрешил изпълнението на Европейската заповед за арест.

Как започна конфликтът с Георги Кандев

Връзката между двамата стана публична през април, когато Георги Кандев беше изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Тогава Кандев заяви, че е получавал предупреждения и че лице с прякор Картофа, заедно с други хора, дава неверни показания срещу него в Софийската градска прокуратура. По думите му зад натиска стои бивш ръководител в МВР.

Кандев отрича да е искал или приемал подкуп, да е изнудвал Янков или да е използвал служебното си положение за лична облага. Той твърди, че познава Янков единствено покрай посещения в автомивка и че между двамата не е имало служебни отношения.

През юли Кандев е подал тъжба за клевета срещу Янков в Районния съд в Перник. Делото е образувано на 30 юли, но съдът е оставил тъжбата без движение заради нередовности и е дал срок за отстраняването им. Съдът не е съобщил публично всички конкретни твърдения, които Кандев оспорва.

Какво следва

Янков вече е задържан в Гърция, но към момента няма публично обявена дата за предаването му на българските власти. Следва гръцките съдебни органи да разгледат изпълнението на Европейската заповед за арест. В България прокуратурата е заявила, че при установяване и задържане на Янков ще поиска от съда мярка „задържане под стража“.

Източници: Нова телевизия, bTV, Медиапул


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    55 4 Отговор
    В България няма ченге на по висок пост да не е обвързан с престъпници.

    Коментиран от #43

    12:24 04.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    28 10 Отговор
    Мене три пъти ме фалира мафията защото им правя конкуренция.С Картофа са по милостиви.Кандев му иска само 50 процента от бизнеса.

    Коментиран от #16

    12:25 04.10.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    21 5 Отговор
    Откога за бизнес отношения се издава Европейска заповед за арест?

    Коментиран от #13

    12:28 04.10.2026

  • 4 ХиХи

    18 8 Отговор
    Кундев искал да изкунфи картофа ма не станало. Ся кабете на когао са колите и ремаркето? На Кундеф или на картофа

    12:29 04.10.2026

  • 5 Цвете

    9 5 Отговор
    ИЗДИРВАН И ВЕЧЕ ПРИБРАН НА ТАКИВА МАЙСТОРИ МЕСТОТО ИМ Е ТОЧНО ТАМ. 👺🚔🇧🇬 КОГАТО ПРАВИШ ЗАД ГЪРБА НА КОЙТО И ДА Е БИЛО МЪРСОТИИ, ВСИЧКО ТИ СЕ ВРЪЩА. КЪДЕ СА ПАРИТЕ ОТ КОЛИТЕ? ИЗЧАДИЕ АДОВО СИ. ЧЕСТНИТЕ НЕ ГИ ИЗДИРВАТ.🚔👺🤦‍♂️

    12:29 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КАРТОФ ИЛИ ТИКВА

    14 0 Отговор
    Избирай.

    Коментиран от #19

    12:36 04.10.2026

  • 8 Фугас

    11 1 Отговор
    Всичко ще се изясни около двамката,но ще има негативен отпечатък

    12:39 04.10.2026

  • 9 Амииии

    13 7 Отговор
    Наркобаронесата Йотова ще помилва Компира

    12:40 04.10.2026

  • 10 Дребен престъпник от влашките села

    15 1 Отговор
    Станал ортак на тиквата и глигана.Много обичал шпек.

    12:40 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АГАТ а Кристи

    14 1 Отговор
    Разлика няма !!!
    МУТРИ от всякъде. Даже и на визия.!!!

    12:46 04.10.2026

  • 13 Йоца

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Нещо не четеш. Търсят го за присвоени коли и камиони

    Коментиран от #18

    12:47 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лама Гюро

    8 2 Отговор
    Въх! И кво праим сега?

    12:50 04.10.2026

  • 16 Да те питам -

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Колко весета построи мафията на Централна, че да те "фалира".
    Скоро не си се хвалил, че мутрофанова е обядвала в зимната градина на един от ресторантите ти...

    12:51 04.10.2026

  • 17 Мдаа!🤔

    14 4 Отговор
    В средите на ппдб, така и не се намери човек, който да не е компрометиран с нещо! Там е дъното!

    12:54 04.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДЕДЛИ КОМБО

    11 1 Отговор
    Мутри + Петроханци.

    12:55 04.10.2026

  • 21 ТОЗИ Е ХВАНАТ И

    12 0 Отговор
    Подготвен за това да разкаже кой и какъв е КАНДЕВ. И ако си свърши добре работата ще се види свободен. А ние ще видим как са действали следствие прокуратура съд във не далечни времена.

    13:03 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мюмюн

    2 1 Отговор
    тоз мяза на картоф

    13:08 04.10.2026

  • 29 Връз(т)ката

    4 0 Отговор
    Е погледа, очите огледало та душата, т.е.сродни души.

    13:14 04.10.2026

  • 30 Демокрация бре

    3 1 Отговор
    Кандев заяви, че е получавал предупреждения и че лице с прякор Картофа, заедно с други хора, дава неверни показания срещу него в Софийската градска прокуратура. По думите му зад натиска стои бивш ръководител в МВР.

    13:17 04.10.2026

  • 31 Гост

    4 2 Отговор
    Кандев утече! Чакаме рев, сълзи и сополи! Че тоя Картоф, не е, Оня Картоф!

    13:19 04.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Демокрация бре!А съдебно решение има ли

    2 1 Отговор
    Според държавното обвинение превозните средства са били получени по договори за ползване и покупко-продажба от фирма в Стара Загора, след което плащанията са били прекратени, а автомобилите не са върнати...

    13:19 04.10.2026

  • 34 съдебно решение има ли ?

    3 4 Отговор
    КАНДЕВ и Петруханците най вероятно са искали и камиони да крадат освен джипове и снегоходи

    13:21 04.10.2026

  • 35 Абе този

    3 1 Отговор
    Картофов, нещо като Тиквоф ли е? Или само съвпадения.

    13:22 04.10.2026

  • 36 Олеееее....

    1 1 Отговор
    Кандев отрича да е искал или приемал подкуп, да е изнудвал Янков или да е използвал служебното си положение за лична облага. Той твърди, че познава Янков единствено покрай посещения в автомивка и че между двамата не е имало служебни отношения.

    Коментиран от #39

    13:22 04.10.2026

  • 37 Артилерист

    7 0 Отговор
    В бг, след нахлуването на демокрацията, почти всичко е мафиотски-мутренски омешано. Помните ли го онзи Филип Златанов-кокошкаря от гербаджийската шайка, който си беше написал в тефтерчето-което впоследствие мистериозно изчезна-да докладва и да изпълнява всичко на Б.Б, Цв. Цв. и И. Ф.
    После спомняте ли си, че каскета Гешев беше наблюдаващ прокурор в КТБ, където под неговото "наблюдение" "изчезнаха" 4 млрд и името на главния заподозрян Пеевски беше премахнато от всички доказателствени документи. И тн., и тн. Странна симбиоза, която не притеснява никого...

    13:23 04.10.2026

  • 38 Пиф

    1 0 Отговор
    Точно на време за да се изролзва сега, преди изборите. В бг.ништо не е случайно

    13:23 04.10.2026

  • 39 Ядосан

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Олеееее....":

    А само по специално взаимно наблюдение

    13:35 04.10.2026

  • 40 Този

    0 0 Отговор
    е следващия в списъка на ТИКВАТА. Ще има голям сеир.

    13:41 04.10.2026

  • 41 Гюров е г-н Картофа

    1 0 Отговор
    Другия е г-н Юлиян Янков

    13:41 04.10.2026

  • 42 Боклук

    0 0 Отговор
    Който много лае

    13:44 04.10.2026

  • 43 Пепа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Политици, МВР служители, кметове, областни управители, министри , шефове на агенции, директори на СЗОК и НЗОК , ДАНС , всичко е навързано зависимо корумпирано и много КРАДЛИВО!!!!!!!

    13:45 04.10.2026