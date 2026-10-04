Кой е Юлиян Янков-Картофа и каква е връзката му с Кандев

Юлиян Янков, известен с прякора Картофа, се предаде доброволно на гръцките власти в Халкидики. По-късно гръцките служби го задържаха след информация, подадена от българското Министерство на вътрешните работи. Янков е издирван по Европейска заповед за арест, издадена по искане на Районната прокуратура в Стара Загора.
“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти. Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина.
Обвинението за автомобилите
По данни на прокуратурата Янков е обвиняем за противозаконно присвояване на пет леки автомобила, шест товарни автомобила и едно ремарке. Според държавното обвинение превозните средства са били получени по договори за ползване и покупко-продажба от фирма в Стара Загора, след което плащанията са били прекратени, а автомобилите не са върнати.
Прокуратурата посочва, че предполагаемите действия са извършени между 3 октомври и 28 ноември 2025 г. Тя твърди също, че Янков многократно не се е явявал след призоваване за процесуално-следствени действия и за привличането му като обвиняем. По тази причина обвинението е повдигнато задочно, а Янков е обявен за общодържавно издирване. На 28 юни Районният съд в Стара Загора е разрешил изпълнението на Европейската заповед за арест.
Как започна конфликтът с Георги Кандев
Връзката между двамата стана публична през април, когато Георги Кандев беше изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Тогава Кандев заяви, че е получавал предупреждения и че лице с прякор Картофа, заедно с други хора, дава неверни показания срещу него в Софийската градска прокуратура. По думите му зад натиска стои бивш ръководител в МВР.
Кандев отрича да е искал или приемал подкуп, да е изнудвал Янков или да е използвал служебното си положение за лична облага. Той твърди, че познава Янков единствено покрай посещения в автомивка и че между двамата не е имало служебни отношения.
През юли Кандев е подал тъжба за клевета срещу Янков в Районния съд в Перник. Делото е образувано на 30 юли, но съдът е оставил тъжбата без движение заради нередовности и е дал срок за отстраняването им. Съдът не е съобщил публично всички конкретни твърдения, които Кандев оспорва.
Какво следва
Янков вече е задържан в Гърция, но към момента няма публично обявена дата за предаването му на българските власти. Следва гръцките съдебни органи да разгледат изпълнението на Европейската заповед за арест. В България прокуратурата е заявила, че при установяване и задържане на Янков ще поиска от съда мярка „задържане под стража“.
Източници: Нова телевизия, bTV, Медиапул
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #43
12:24 04.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
12:25 04.10.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #13
12:28 04.10.2026
4 ХиХи
12:29 04.10.2026
5 Цвете
12:29 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 КАРТОФ ИЛИ ТИКВА
Коментиран от #19
12:36 04.10.2026
8 Фугас
12:39 04.10.2026
9 Амииии
12:40 04.10.2026
10 Дребен престъпник от влашките села
12:40 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АГАТ а Кристи
МУТРИ от всякъде. Даже и на визия.!!!
12:46 04.10.2026
13 Йоца
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Нещо не четеш. Търсят го за присвоени коли и камиони
Коментиран от #18
12:47 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лама Гюро
12:50 04.10.2026
16 Да те питам -
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Колко весета построи мафията на Централна, че да те "фалира".
Скоро не си се хвалил, че мутрофанова е обядвала в зимната градина на един от ресторантите ти...
12:51 04.10.2026
17 Мдаа!🤔
12:54 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ДЕДЛИ КОМБО
12:55 04.10.2026
21 ТОЗИ Е ХВАНАТ И
13:03 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мюмюн
13:08 04.10.2026
29 Връз(т)ката
13:14 04.10.2026
30 Демокрация бре
13:17 04.10.2026
31 Гост
13:19 04.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Демокрация бре!А съдебно решение има ли
13:19 04.10.2026
34 съдебно решение има ли ?
13:21 04.10.2026
35 Абе този
13:22 04.10.2026
36 Олеееее....
Коментиран от #39
13:22 04.10.2026
37 Артилерист
После спомняте ли си, че каскета Гешев беше наблюдаващ прокурор в КТБ, където под неговото "наблюдение" "изчезнаха" 4 млрд и името на главния заподозрян Пеевски беше премахнато от всички доказателствени документи. И тн., и тн. Странна симбиоза, която не притеснява никого...
13:23 04.10.2026
38 Пиф
13:23 04.10.2026
39 Ядосан
До коментар #36 от "Олеееее....":А само по специално взаимно наблюдение
13:35 04.10.2026
40 Този
13:41 04.10.2026
41 Гюров е г-н Картофа
13:41 04.10.2026
42 Боклук
13:44 04.10.2026
43 Пепа
До коментар #1 от "Красимир Петров":Политици, МВР служители, кметове, областни управители, министри , шефове на агенции, директори на СЗОК и НЗОК , ДАНС , всичко е навързано зависимо корумпирано и много КРАДЛИВО!!!!!!!
13:45 04.10.2026